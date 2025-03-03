MERYAP Başkanı Nesim Ekinci: DÜNYA, inşaat sektörünün gelişimine önemli katkı sağladı

DÜNYA, inşaat sektörünün gelişimine önemli katkı sağladı

Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği (MERYAP) Başkanı Nesim Ekinci: DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yaşını en içten dileklerimle kutluyorum. 45 yıldır iş dünyasına yol gösteren, ekonominin nabzını tutan ve sektörlerin sesi olan DÜNYA Gazetesi, bu önemli misyonunu başarıyla sürdürüyor. Basın meslek ilkelerine bağlı, tarafsız ve özgün haberciliğiyle de sektörünün başarılı bir temsilcisidir.

Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği olarak, DÜNYA Gazetesi’nin, Mersin inşaat sektörünün gelişiminde oynadığı önemli rolü ve sektörümüzle olan uzun soluklu ilişkisini büyük bir gurur ve memnuniyetle takip ediyoruz. Derneğimizin kuruluşundan bu yana, DÜNYA Gazetesi hep yanımızda oldu. Sektörümüzün başarılarını olduğu kadar sorunlarını da objektif bir şekilde kamuoyuna taşıyarak, Mersin inşaat sektörünün sesi oldu. Sektörümüzün gelişimi için yapılan çalışmaları, projeleri ve yatırımları haberleştirerek, Mersin’in inşaat sektörünün gelişimine önemli katkılar sağladı. Bu vesileyle, duayen gazeteci Nezih Demirkent’i de rahmetle anıyoruz.

DÜNYA Gazetesi, sadece haberleri ile değil, aynı zamanda sektörümüzün sorunlarını dile getirerek, çözüm önerileri sunarak ve ilgili kurumları harekete geçirerek de önemli bir rol üstlendi. Bu sayede, Mersin inşaat sektörü, sorunlarını dile getirme ve çözüm arama konusunda daha güçlü bir konuma geldi. MERYAP olarak, DÜNYA Gazetesi’nin Mersin inşaat sektörüne olan desteğini ve sektörümüzün gelişimine sağladığı katkıyı takdir ediyor ve teşekkür ediyoruz.

Çizgisi, ilkeleri ve vizyonuyla bir ekolden söz ediyoruz

ESİAD Başkanı Sibel Zorlu: DÜNYA Gazetesi yalnızca olup biteni aktaran bir mecra olmanın ötesine geçerek, alanında uzman yazarları ve kapsamlı analizleriyle iş dünyasına yol gösteren bir referans noktası haline geldi. Sektör temsilcileri ve yatırımcılar için sağladığı güvenilir içeriklerle, ekonomiye dair sağlıklı bir perspektif sunarak önemli bir sorumluluk üstlendi. DÜNYA Gazetesi bugün de, iş dünyasının farklı kesimlerini buluşturan, sektörleri geleceğe hazırlayan ve ekonomiye yön veren bir platform olmayı sürdürüyor. Bu düşüncelerle, DÜNYA Gazetesi’nin 45. kuruluş yıldönümünü kutluyorum.

Sektördeki gelişmelerin aynası olmuştur

MERMOB Başkanı Sadık Özkan: Ekonomi, gerçekler üzerine kuruludur ve bu ilke DÜNYA Gazetesi tarafından da titizlikle benimsenmiştir. Tarafsız, ilkeli ve özgün habercilik anlayışıyla, ekonominin tüm aktörlerini kucaklayan yapısı sayesinde, DÜNYA Gazetesi sektördeki gelişmelerin aynası olmayı başardı.

DÜNYA Gazetesi, üzerine düşen rehberlik görevini başarı ve istikrarla yerine getirmeye devam ediyor. Ülkemizde ekonomi gazeteciliğinin temel taşlarından biri haline gelen DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Tarafsız haberciliğin önde gelen ismi DÜNYA'dır

Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey: Ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan, yıllardır ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bağımsız ve özgür basın, demokratik toplumların gelişimi için vazgeçilmezdir. DÜNYA Gazetesi, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha önemli olduğu günümüzde, iş dünyasına dair tarafsız habercilik anlayışıyla her zaman önde gelen kurum oldu. Gazetenizi bugünlere taşıyan tüm basın emekçilerini kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum.

İş dünyasının sesi olmasıyla büyük bir boşluğu doldurdu

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı M. Tuncay Yıldırım: Kurucusu Nezih Demirkent’in ilkeli ve bağımsız habercilik anlayışıyla temelleri atılan, Türk ekonomi basınının köklü markası DÜNYA Gazetesi, 45 yıllık geçmişiyle iş dünyasının en güvenilir haber kaynaklarından biridir. Ekonomi gazeteciliğinde fark yaratan ve iş dünyasına rehberlik eden DÜNYA Gazetesi, 45 yıl boyunca yalnızca haber vermekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomi okuryazarlığını artıran, iş dünyasına yeni ufuklar açan bir yayın politikası izlemiştir. Türkiye’nin ekonomik dönüşümüne tanıklık eden ve bu sürecin ayrılmaz bir parçası olan gazete, küresel gelişmeleri yerel dinamiklerle harmanlayarak okuyucularına sunmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı her noktada, KOBİ’lerden büyük sanayi kuruluşlarına, girişimcilerden yatırımcılara kadar geniş bir yelpazeye hitap eden gazete, bugüne kadar sayısız başarıya imza atmıştır. DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını gönülden kutluyor, emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor ve bağımsız ekonomi haberciliği yolunda daha nice başarılı yıllar diliyoruz.

Deprem felaketi sonrası iş dünyasının sesi oldu

Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu: Ekonomi gazeteciliğinin amiral gemisi konumunda olan DÜNYA Gazetesi’nin 45. kuruluş yıldönümü kutluyorum. Ekonomi gazeteciliğine getirdiği solukla 45 yıldır iş dünyamızın nabzını tutan DÜNYA Gazetesi’nin ilkeli yayın anlayışıyla çizgisinden sapmadan başarıyla yoluna devam etmesi sevindiricidir.

Bunların yanında bildiğiniz gibi 6 Şubat depremlerinde başta Adıyaman olmak üzere 4 il ve 2 ilçemiz ağır yıkıma uğradı. DÜNYA Gazetesi, bu süreçte sanayicilerin ve ticaret erbaplarının sorunlarını dile getirmede öncü bir yayın organı olmuştur. DÜNYA Gazetesi, deprem bölgesinde özellikle bölgemizin sorunlarına önemli derecede yer verdi. Bugün bazı sorunlarımız çözüme kavuşturulmuşsa bunda DÜNYA Gazetesi’nin de payı vardır.