MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu: İş dünyasının gelişimi için sağladığı bilgi akışı çok değerli

İş dünyasının gelişimi için sağladığı bilgi akışı çok değerli

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Adnan Gündoğdu: DÜNYA Gazetesi başta olmak üzere ekonomi basınının önde gelen temsilcileriyle yürüttüğümüz çalışmalar, sanayicilerin ve iş insanlarının sektörel gelişmeleri yakından takip etmesine olanak tanımış, bölgesel ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. MESİAD’ın öncülük ettiği projelerde basının desteği, kamuoyunun bilinçlenmesine, yatırımcıların doğru kararlar almasına ve iş dünyası ile toplum arasındaki iletişimin güçlenmesine büyük katkılar sağlamıştır. Ekonomi basınının köklü temsilcilerinden biri olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz. İş dünyasının bilgiye dayalı kararlar alabilmesi açısından basının tarafsız, doğru ve şeffaf habercilik ilkeleri doğrultusunda yayıncılık faaliyetlerini sürdürmesi kritik önem taşıyor. DÜNYA Gazetesi’nin ekonomi gazeteciliği alanındaki katkılarını takdirle karşılıyor, iş dünyasının gelişimi için sağladığı bilgi akışının devam etmesini temenni ediyoruz. Yayın hayatındaki başarılarının sürmesini diliyor, ekonomi basını ve iş dünyası arasındaki güçlü iletişimin ilerleyen yıllarda da aynı şekilde devam etmesini ümit ediyoruz.

Ekonomi gazeteciliğinin iş dünyasıyla olan etkileşimini destekliyoruz

Bağımsız ve doğru habercilik anlayışıyla hareket eden basın kuruluşları, ekonomik gelişimin ve toplumsal bilinçlenmenin en önemli yapı taşlarından biridir. Ekonomi gazeteciliği ise sanayiciler, iş insanları ve yatırımcılar için güvenilir bilgiye ulaşmanın en etkili yollarından biridir. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) olarak, kurulduğumuz günden bu yana basının gücüne inanıyor, ekonomi basını ile kurduğumuz iş birliğini bölgesel ve ulusal kalkınma açısından son derece kıymetli buluyoruz. MESİAD olarak, sanayi ve iş dünyasının gelişiminde doğru ve güvenilir bilgi akışının kritik bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu nedenle, basının sağladığı katkıları her zaman değerli buluyor ve ekonomi gazeteciliğinin iş dünyasıyla olan etkileşimini destekliyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana, bağımsız ve tarafsız ekonomi basınıyla güçlü bir iş birliği içinde olduk.

Kadınların ekonomideki rolünü görünür kılarak farkındalık oluşturdu

Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı: Kadın girişimciliğinin ve liderliğinin her geçen gün arttığı Türkiye’de, iş dünyasındaki değişimleri görmek ve ona yön vermek için güçlü bir medya desteği gereklidir. DÜNYA Gazetesi, kadınların ekonomideki rolünü görünür kılarak onların başarı hikayelerine yer vererek ve farkındalık oluşturarak bu sürede önemli katkılar sunmuştur.

Kadınlar güçlendikçe ekonomi büyür ekonomi büyüdükçe toplum refahı artar. İş dünyasında kadınların daha fazla yer alması girişimcilik ekosisteminde güçlü kadın liderlerin yetişmesi ülkemizin ekonomik kalkınması için kritik bir unsurdur. DÜNYA Gazetesi, kadın girişimcilerin başarı hikayelerini paylaşarak onların daha fazla desteklenmesini sağlamak için önemli bir rol oynamıştır.

Bugün iş dünyası hızla değişiyor. Dijitalleşme sürdürülebilirlik ve inovasyon artık tüm sektörlerin ana gündem maddesi.

Girişimcilerin ve iş insanların bu değişimi takip edebilmesi, yeni fırsatları keşfedebilmesi için güçlü ve güvenilir bir medya desteği olmazsa olmazdır.

DÜNYA Gazetesi, 45 yıl boyunca olduğu gibi gelecekte de ekonomiye yön veren haberleri ile kadın girişimcileri destekleyen yayınlarıyla ve iş dünyasının nabzını tutan içerikleriyle önemli bir kaynak olmaya devam edecektir. Bu değerli gazetenin 45 yılını kutlarken Girişimci İş Kadınları Derneği olarak, ekonomiye ve iş dünyasına katkı sunan Dünya Gazetesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nice başarılı yıllara.

Ekonomik başarılarımızın doğru yansıtılmasında önemli

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı: Türk ekonomi basınının en köklü ve saygın kurumlarından biri olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yaşını kutluyorum. Bugüne kadar, ilkeli ve objektif habercilik anlayışıyla sadece sektörlerin değil, tüm iş dünyasının sesini duyurmayı başaran DÜNYA Gazetesi, ekonomi gazeteciliğinin gelişimine katkı sağlayan, Anadolu’nun sesini Türkiye’ye ve dünyaya en güçlü şekilde ulaştıran bir okul olmuştur. DÜNYA Gazetesi, yıllar içinde ülkemizin ekonomi gündemini şekillendirirken, titizlikle sürdürdüğü araştırmacı haberciliği ve derinlemesine analizleriyle her zaman yol gösterici bir rol üstlenmiştir. Ekonomik başarılarımızın, gelişimimizin ve zorluklarımızın doğru bir şekilde yansıtılmasında önemli bir köprü olmuştur. Bu başarıda emeği geçen tüm yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. DÜNYA Gazetesi’nin ekonomiye dair farkındalık oluşturmaya devam edeceğine olan inancımı yinelemek istiyorum. Başarılarınız daim olsun. Nice 45 yıllara.

Okuyucuyla buluştuğu günden beri kılavuzluk ediyor

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Ekonomi gazeteciliğin temel taşlarından biri olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Teknolojinin hızla geliştiği, yapay zekânın tartışıldığı bir dönemde, doğru bilgiye, doğru kaynağa ulaşmak her zamankinden daha da önem taşıyor. Her ne kadar haberleşme biçimleri şekil değiştirse de, kelimelerin ve yazının gücü hiç azalmıyor. Özellikle ekonomi gündemini yakından takip eden haber mecraları, iş dünyamızın olmazsa olmazı. Okuyucuyla buluştuğu günden itibaren iş insanlarına kılavuzluk eden DÜNYA Gazetesi, 45 yıldır yayın hayatını başarıyla sürdürüyor. Bu duygu ve düşüncelerle DÜNYA Gazetesi çatısı altında çalışan tüm gazetecilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Stratejik bilgilerle Türkiye’nin ticari hayatına önemli katkılar sağladı

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Sait Kayan: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Mersin Şubesi olarak, Türk iş dünyasının köklü yayın organlarından biri olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yaşını kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 45 yıl boyunca, yalnızca ekonomik gelişmeleri değil, iş dünyasının gereksinim duyduğu stratejik bilgileri de titizlikle okurlarıyla paylaşarak, Türkiye’nin ticari hayatına önemli katkılar sağlayan DÜNYA Gazetesi, basın sektöründeki yerini sağlamlaştırmış ve güvenilir bir bilgi kaynağı olmuştur. Hem yerel hem de ulusal ölçekte iş dünyasının gündemini doğru ve tarafsız bir şekilde yansıtarak, önemli bir sorumluluk üstlenmiştir.

DÜNYA Gazetesi, sadece bir haber kaynağı olmanın ötesinde, iş dünyasına değerli bir rehberlik yaparak girişimcilere, sanayicilere ve tüm paydaşlara yol göstermiştir. Gazetenin başarıyla sürdürdüğü bu misyon, MÜSİAD gibi iş dünyasının önemli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte toplumun ekonomik kalkınmasına katkı sağlama noktasında kritik bir öneme sahiptir. Bizler, MÜSİAD Mersin Şubesi olarak, DÜNYA Gazetesi’nin 45 yıllık yayın hayatındaki başarılarının devamını diler, başta gazetenin değerli çalışanları olmak üzere tüm ekibi kutlar, gazetemizin her zaman doğru bilgi, tarafsızlık ve kaliteden ödün vermeyen yayın anlayışıyla Türk iş dünyasına katkı sağlamaya devam etmesini temenni ederiz.

DÜNYA, iş dünyasına katkı sağlayan bir yayın olarak fark yaratmıştır

DASSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı: DÜNYA Gazetesi, 45 yıl boyunca iş dünyasını yakından takip etmiş ve sektöre yön veren gelişmeleri bizlere ulaştırmıştır. Bu süreçte objektifliğinden taviz vermeyen ve iş dünyasına katkı sağlayan bir yayın olarak fark yaratmıştır.

Bu çaba, tüm iş dünyasının gelişmesi adına da bir önem taşıyor. Bu başarılı gazeteciliğin arkasında, şüphesiz özveriyle çalışan bir ekip ve gazeteciliğin gücüne inanan bir vizyon yatıyor. Gazetenin bugüne kadar elde ettiği başarılardan yola çıkıldığında görülecektir ki, hiç şüphesiz gelecekte de aynı umut ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Bu özel günlerinde tüm DÜNYA Gazetesi okurlarını, çalışanlarını, kurucularını ve yayın kadrosunu tekrar kutluyor, 45 yıllık bu yolculuğun nice başarılı yıllara ve daha büyük başarılara ulaşmasını diliyorum.

Ekonomi basınındaki önemli yerini perçinlemesini tebrik ediyorum

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir: DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yaşını kutluyor, tarafsız ve ilkeli yayıncılığıyla Türkiye ekonomi basınındaki önemli yerini perçinlemesini tebrik ediyorum. Değişen ekonomik dinamiklere uyum sağlayarak gösterdiği başarıdan dolayı DÜNYA ailesinin tüm fertlerine gönülden kutlamalarımı iletiyor, gelecekteki başarılarının devamını diliyorum.