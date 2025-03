Nice yıllara DÜNYA Gazetesi

Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA; 45 yaşında. Gücünü Türk iş dünyasının dinamizminden alan, yayın hayatının her döneminde Türkiye’nin sesi olan, ekonomi yayıncılığında ilkeleri ile her zaman tarafsız haberciliğe imza atmış bir miras. Bugün Türk basın tarihinde önemli bir marka haline gelmiş DÜNYA Gazetesi, 45 yıl boyunca Türkiye ve dünya ekonomisinin gelişimine, dinamizmine an be an tanıklık etmiş.

DÜNYA Gazetesi, güvenilir ve sağlam duruşunu koruyarak bundan sonra da Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin gelişimi ve ilerlemesinin yanında en büyük destekçilerden biri olacak. Bu dönüşümün iradesine, gücüne ve enerjisine sahibiz.

Umut GÜNER

DÜNYA Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı, İmtiyaz Sahibi