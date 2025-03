Sektör temsilcilerinin gözünden DÜNYA: İş dünyası için kritik önem taşıyan bir yayın

Takip Et

Ekonomi gazeteciliğinin öncüsü DÜNYA'nın 45'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle ekonomi ve politika dünyasından çok sayıda isim kutlama mesajı paylaştı.

Bilgi taşıyıcısı, aydınlatıcı ve yön veren bir rehber

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: DÜNYA Gazetesi, 45 yıldır ekonominin nabzını tutuyor ve sizleri bilgilendiriyor. 45’inci yılında öncelikle DÜNYA Gazetesini tebrik ediyorum. Gazetenin kurucuları ve meşaleyi devralan tüm yöneticilerini, en gencinden en kıdemlisine kadar tüm çalışanlarını, yerine getirdikleri bu son derece değerli görev nedeniyle kutluyoruz. DÜNYA Gazetesi, yalnızca ha ber sunmakla kalmayıp, uzman görüşlerine ve analizlere yer vererek okuyuculara derinlemesine bilgi sunuyor. Bu özelliği sayesinde ekonomi basınında öncü bir konumda yer aldı.

İş insanları, yatırımcılar ve akademisyenler için güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturdu. Günlük olarak yayınlanan haberler, piyasa analizleri ve uzman görüşleri ile ekonomi dünyasının gidişatını anlamak isteyenler için vazgeçilmez bir rehber niteliğini taşıyor. Banka cılıktan sanayiye, dış ticaretten borsa analizlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunarak karar alıcıların ve yatırımcıların daha bilinçli hareket etmelerine katkıda bulunuyor.

Ekonominin 45 yılı

DÜNYA Gazetesi’nin aktif olduğu son 45 yıldaki ekonomik gelişmelere baktığımızda belki de hiç olmadığı kadar ekonominin belirleyici olduğu gelişmeleri yaşadığımızı görüyoruz. Neoliberalizmin yükselişe geçtiği seksenli ve doksanlı yıllar, Doğu Bloku’nun ve Sovyetler Birliği'nin yıkılışı, küreselleşme nin altın çağı, küresel mali kriz, Washington Konsensüsünün çöküşü, Türkiye’de 1994, 2001, 2018 krizleri, pandemi ve pandemi sonrası ekonomik durgunluk, iklim krizi, yeşil ve dijital dönüşümler… Çağımız hız çağı. Eskiden birkaç yüzyıla dağılan bu gibi büyük dönüşümleri günümüzde bizler on yıllar içinde deneyimliyoruz.

Küresel ekonominin denge siz yapısı ülke ekonomilerini de etkiliyor ve küresel şoklara karşı dayanıklılık ön plana çıkıyor. Ayrıca iklim krizinin gerektirdiği sürdürülebilir ve döngüsel ekonominin benimsenmesi temel bir zihniyet değişikliğini de gerektiriyor. Dijital dönüşüm ekonominin işleyiş biçimini değiştirirken, üretimde daha fazla yapay zekâ ve robotik teknolojilerin kullanımı, büyük verinin işlenmesi ve iş modellerinde kullanılması iş dünyası, emek piyasası ve sosyo ekonomik yapıyı dönüştürüyor. Bu hızlı değişim ve dönüşüm çağında bilgi her zamankinden daha fazla önemli hale geliyor. Ancak güncel, doğru ve analitik bilgiye ulaşmak değişimleri anlayabilir ve öngörülerde bulunabiliriz. İşte bu açıdan da bakıldığında, DÜNYA gibi istikrarlı, ciddi, tarafsız ve doğru bir haber organının önemi daha fazla ortaya çıkıyor. Derinlemesine analiz leri ve dijital dönüşüme ayak uy durmasıyla gelecekte de önemini koruyarak ekonomi basınının öncüsü olmaya devam edeceğine inanıyorum.

Medyamız için çok değerli ve köklü bir marka

Dış Ekonomik İlişkiler Nail Olpak: Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA, yayın hayatına başladığı günden itibaren ortaya koyduğu ilkeli habercilik anlayışı ve özgün içerikleriyle iş dünyamızın sesi olmayı başaran seçkin bir gazete oldu. Yarım asra yaklaşan gazetecilik serüveninde hem yerel hem de küresel ölçekte ekonominin, ticaretin ve Türk iş dünyasının nabzını tutan haberlere imza atan DÜNYA gazetesi, medyamız için çok değerli ve köklü bir marka. Biz de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak 152 iş konseyimiz ile dünyanın dört bir yanında küresel ölçekli faaliyetlerini sürdürürken, Türk özel sektörümüzün gücünü dünyaya taşıyan ticari diplomasi etkinlerimizin haberlerinin objektif bir habercilik anlayışına sahip DÜNYA markası ile kamuoyuyla paylaşılması ndan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ekonomi gazeteciliğinin önde gelen usta kalemleri ve nitelikli ekibiyle birlikte medyanızı değer katan DÜNYA gazetesinin 45’inci yılını DEİK ailesi adına gönülden kutluyor, emeği geçen basın mensuplarımızı teşekkür ediyor ve başarılarının daha nice yıllar devamını diliyorum.

Ekonomi basınının köklü çınarlarından

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç: İş ve ekonomi dünyası için gündemi takip etmek adına en önemli kaynağın gazete olduğu dönemlerde ortaya çıkan ve geldiğimiz noktada ekonomi basınının köklü çınarlarından biri haline gelen DÜNYA Gazetesi, 45 yıl boyunca Türkiye ekonomisinin nabzını tutarak iş dünyasının en güvenilir haber kaynaklarından biri olmayı başardı. Mobilya sektörü olarak bizler yıllardır DÜNYA Gazetesini yalnızca bir medya kuruluşu olarak değil, sektörel gelişimimize destek olan bir iş ortağı olarak görüyoruz. İnşa ettikleri bu güzel yolculuk ve sektörü müze, basınımıza kattıkları ile DÜNYA Gazetesinin 45’inci yı lını kutluyor, bu süreçte emeği geçen tüm gazetecilere, yazarlarına ve yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum.

Yol haritası hazırlamak için başvuru kaynağımız

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu: Her daim saygı ve sevgiyle andığımız, duayen gazeteci Nezih Demirkent’in binbir emekle kurduğu, her haberin titizlikle ele alındığı DÜNYA Gazetesi, Türk basını içinde örnek alınan seçkin bir konuma ulaştı. Bugüne dek, iş dünyamızın da gerek beklentilerini gerekse de sorunlarını ve başarıları nı okurlarına her zaman açık ve objektif bir dil ile aktardı. Tabii analiz ve yorumlarıyla biz ler için yol gösterici bir rehber oldu. Özellikle hem ülkemizde ki hem de küresel ekonomideki gelişmeleri daha iyi analiz etmek ve kendimize yol haritası hazırlamak için, tarafsız ve ilkeli yayıncılığıyla DÜNYA Gazetesi, en önemli başvuru kaynaklarımızdan birisi. Bu sebep le yol arkadaşımız olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını içtenlikle kutluyorum. Büyük birikimi ve başarılı kadrosuyla daha nice yıllar iş dünyamıza ışık tutmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Ülkemizdeki yatırım ortamının gelişimine nitelikli katkı sağladı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği eski Başkanı Engin Aksoy: Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, ülkemizi daha güvenli bir liman olarak konumlandırma mamız gerekiyor. Türkiye ekonomisinin gelişimine tanıklık eden ve bu süreçte uzman kadrosuyla doğru, güvenilir ve analitik bilgiyi kamuoyuna aktaran DÜNYA Gazetesi, iş dünyamız için önemli bir referans noktası olmuştur. Aynı zamanda YASED’in kıymetli paydaşlarından biri olarak, ülkemizdeki yatırım ortamının gelişimine sağladığı katkılar için teşekkür ediyorum. DÜNYA Gazetesine ve değerli ekibine, yayın hayatında uzun ve başarılı yıllar diliyorum. Biz de YASED olarak, Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımcıların temsilcisi olmanın sorumluluğuyla, 36 farklı ülkeden, 15 ana sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin desteğiyle 45 yıldır daha iyi bir iş ve yatırım ortamı oluşturmak ve ekonomimize katma değer yaratmak amacıyla çalışıyoruz.

YASED üyeleri, araların da 200 yıla yakın süredir bu topraklarda faaliyet gösteren şirketlerin de bulunduğu, ülkemizin dönüşümün de önemli rol oynayan ekonomik bir güçtür. Bugüne kadar ülkemize 287 milyar dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım kazandıran uluslararası şirket lerimiz, ekonomimizin her alanına ulaştıkları nitelikli yatırımlarıyla 1,3 milyon kişiye istihdam sağlıyor ve 85 binden fazla yerel tedarikçinin üretim, organizasyon, teknoloji ve insan kaynakları altyapısını geliştirilmesine destek oluyor. Bu şirketler aynı zamanda ülkemiz ihracatının yüzde 30 undan fazlasını gerçekleştiriyor. YASED olarak en önemli önceliklerinden biri, DÜNYA Gazetesi gibi kıymetli paydaşlarımızla işbirliği içinde, ülkemizin yatırım ortamının gelişimini sağlayacak politikaların oluşumuna katkı sağlayarak ülkemizdeki mevcut uluslararası yatırımcıların ve ülkemize yatırım yapılabilecek yeni uluslararası yatırımcıların Türkiye’yi öncelikli bölge/ülke olarak değerlen direbilmelerini sağlamaktır. Bu süreçte güvenilir bir çözüm ortağı olarak kamu kurumları ve uluslararası kurumlarla “veri ve kanıt odaklı politika yapma pratiği” ile çalışmalarımızı sürdürmeye öncelik vermek, yatırımlara ilişkin kararların rasyonel bir şekilde alınmasına katkı sağlamaktayız.

2025 yılının, küresel ekonomide önemli gelişmelerin yaşanacağı, ticaret savaşları ve küresel tedarik zinciri kırılmaları gibi risk lerin artacağı bir yıl olmasını bekliyoruz. Bu rekabetçi ortamda ülkemizi daha cazip bir yatırım yeri haline getirmek için, makro ekonomik istikrarı ve düzenleyici çerçevelerde öngörülebilirliği artırmamız kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda, YASED olarak biz de önümüzdeki dönemde rekabetçiliğe odaklanarak, küresel üretim ve ticaret trendlerini yakından takip ederek, ülkemizin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonuna, yeşil ve dijital dönüşümüne, insan sermayesinin gelişimine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına uluslararası bilgi ve deneyimimizle katkı sunmaya devam edeceğiz.

İş dünyası için kritik önem taşıyan bir yayın oldu

Petrol Sanayi ve Emobilite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem: PETDER olarak, enerji sektöründeki gelişmeleri kamuoyuna aktarmada ki titizliği ve sektörel analizleriyle DÜNYA Gazete si’nin iş dünyası için taşıdığı kritik önemi yakından biliyor ve takdirle takip ediyoruz. Gazetenin, enerji politikalarında sürdürülebilirlik yaklaşımlarına, petrol ve akaryakıt sektöründeki küresel ve yerel gelişmelere kadar geniş bir perspektifle yaptığı yayınlar, sektörümüzün sağlıklı bir şekilde ilerlemesine önemli katkılar sağlamaktadır.

PETDER, 23 Eylül 1996 tarihinde Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından kurulmuş ve ülkemizde akaryakıt, madeni yağ, LPG ve elektrikli araç şarj hizmetleri sektör lerini temsil eden en geniş yapıya sahip sivil toplum kuruluşlarından biri olmuştur. 2023 yılında, Dernek tüzüğümüz de yaptığımız değişiklikler elektrikli araç şarj hizmetlerini (e-mobilite) ana faaliyet alanlarına dahil ederek, enerji sektörünün geleceğini şekillendir meye yönelik adımlar attık. Önümüzdeki dönemde, kamu ile işbirliği içinde yatırım ortamının iyileştirilmesi, serbest piyasa rekabeti nin desteklenmesi ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi en büyük önceliklerimiz arasındadır. Ülkemiz ekonomisinin büyümesi ile paralel olarak, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesini desteklemeye ve geleceğin enerji çözümlerini geliştirmeye kararlıyız ve bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Akaryakıt ve madeni yağ hemen her sektörün girdisi olan, vergi gelirleri ve sektörel büyüklük açısından çok büyük önem arz eden bir sektördür. PETDER olarak, sektördeki düzenleme lerin en sağlıklı şekilde oluşturulması, sürdürülebilir enerji politikalarının geliştirilmesi ve piyasa dinamiklerinin doğru analiz edilmesi süreçlerinde, basının sağladığı bilgi akışının büyük bir değer taşıdığına inanıyoruz. Ekonomi ve enerji gündemini kamuoyuna tarafsız ve analitik bir yaklaşımla aktaran yayın organları, iş dünyası, halkımız ve politika yapıcılar arasında köprü görevi görmektedir. Dünya Gazetesi'nin bu alandaki uzmanlığı, sektörünün gelişimi açısından önemli bir destek unsuru olmuştur.

Günümüzde dijital dönüşüm ve küresel ekonomik dinamikler hızla değişirken, DÜNYA Gazetesi’nin derin lemesine analizlere dayalı yayıncılık anlayışını ve başarısını sürdürmesi büyük bir değer taşımaktadır.

Lojistik sektöründe sesimizin duyulmasına katkı sağladı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras: Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) olarak, Türkiye’nin en köklü ekonomi ve iş dünyası yayın organlarından biri olan DÜNYA Gazetesi'nin 45’inci yılını gönülden kutluyoruz. 45 yıl boyunca iş dünyasının nabzını tutan bu değerli yayın, ekonomi ve ticarette pek çok sektöre ışık tuttu. Özel likle lojistik sektöründe se simizin duyulmasına büyük katkılar sağladı. Sektörümüzün sorunları ve beklentilerini sayfalarında yer veren DÜNYA, iş dünyasında iletişimin güçlü bir platformu haline geldi.

Global ticaretin her geçen gün daha karmaşıklaştığı bir dönemde lojistik sektörü, dünya ekonomisinin merkezinde yer almaya devam ediyor. Özellikle pandemi süreci ve sonrası dönemde tedarik zincirindeki kırılmalar, taşımacılığın ne kadar kritik ve önemli bir sektör olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu süreçte medya organlarının bilgilendirici ve yol gösterici rolü daha da önem kazandı. İşte tam da bu noktada, DÜNYA Gazetesi sektöre rehberlik eden yayınlarıyla fark yarattı. Lojistik sektörünün çözüm önerilerini ve başarı hikâyelerini de gündeme taşıyarak sektöre moral veren yayınları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Türkiye’de ekonomi gazeteciliğini kurumsallaştırdı

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Temelleri rahmetli Nezih Demirkent tarafından atılan, kurulduğu günden bu yana Demirkent tarafından konumlandırıldığı tarafsız ve güvenilir ekonomi yayını olma kimliğini korumayı başaran DÜNYA Gazetesi, bugün de iş dünyasının en önemli referans kaynaklarından biridir. Yarım asra yakın kesintisiz devam eden yayınlarıyla Türkiye’de ekonomi gazeteciliği ni kurumsallaştıran ve sanayi üretimimiz den tarıma, finans dünyasından dış pazarlara kadar ekonomi yayıncılığının gelişmesine öncülük eden DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yaşını içtenlikle kutluyorum. Gazeteciliğin etik değerlerine bağlı kalarak ve ekonomi haberlerine getirdikleri titiz yaklaşım sayesinde DÜNYA’yı bugünlere kadar en saygın şekilde getiren gazetenin geçmiş ve bugünkü yöneticileriyle tüm çalışanlarını kutluyorum. Bizler için önemli bir işlevi yerine getiren böyle bir yayının daha uzun yıllar yayın hayatını başarıyla sürdürme sini diliyor, bugün gazetenin çıkmasında emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyorum.

DÜNYA, ekonomiyi sokaktaki insanın gündemine dahil etti

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: DÜNYA Gazetesi’nin Türk eko nomi basınındaki 45’nci yılını kutluyorum.Ekonomiyi sokaktaki insanın da gündemine dahil eden, finansal okuryazarlığı yaygınlaştıran haberlerini ilgiyle okuyoruz. Birikim ve deneyimiyle nice yıllar Türk gelişimlerine katkıda bulun masını diliyorum.

Objektif bakış açısı ve sunduğu vizyon takdiri hak ediyor

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan: Öncelikle 45 yıldır ülkemizin kalkınma ve büyüme yolunda attığı adımlara ışık tutan, sektör lerin sesi olan ve bizlere her zaman doğru bilgi ve analizi sunan DÜNYA Gazetesini yürekten tebrik ediyorum. Bilgiye dayalı kararların hayati önem taşıdığı günümüz dünyasında, gazetenin sektörel gelişmeleri aktarmadaki titizliği, ekonomi politikalarına getirdiği objektif bakış açısı ve iş dünyasına sunduğu vizyon takdiri hak ediyor. Özellik le ihracatın ekonomideki payının her geçen gün arttığı bir dönemde, Çelik İhracatçıları Birliği olarak bizler de küresel pazarda rekabet gücümüzü artırırken DÜNYA Gazetesi'ni önemli bir rehber olarak görüyoruz. Çelik sektörümüzün se si olan, sorunlarımızı ve başarıları mızı kamuoyuna duyuran DÜNYA Gazetesi’ne, 45 yıllık bu başarılı ya yın hayatı için teşekkür ediyorum ve bu süreçte emeği geçen tüm çalışanları ve yöneticileri kutluyorum.

İhracatçılarımız için büyük bir değer olmayı sürdürüyor

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik: DÜNYA Gazetesi, ihracatçılarımız için büyük bir değer olmayı sürdürüyor. OİB olarak içeriklerinde memnuniyetle yer aldığımız DÜNYA Gazetesi’nin önümüzdeki yıllarda da bu değerli misyonunu sürdürmesini temenni ediyoruz.