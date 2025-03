Siyasilerden DÜNYA için mesajlar: Gelişime haberci gözüyle tanıklık ediyor

Ekonomi gazeteciliğinin öncüsü DÜNYA'nın 45'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle ekonomi ve politika dünyasından çok sayıda isim kutlama mesajı paylaştı.

'İş dünyasının değerli rehberi'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yayın hayatına 45 yıl önce başlayan, kurucusu Nezih Demirkent'in vizyonuyla ekonomi gazeteciliğinde öncü bir kimlik kazanan DÜNYA Gazetesi, okurlarıyla kurduğu güçlü bağ sayesinde iş dünyasına değerli bir rehber olmayı sürdürüyor. DÜNYA Gazetesi’ne 45. yılında yayın hayatında başarılar diliyor, bugü ne kadar emeği geçen tüm muhabirlerini, yazarlarını ve yönetici lerini tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden çalışanlarını rahmetle anıyor, daha nice yıllar boyunca ekonomi basınına katkısun olmasını temenni ediyorum.

'Toplumun gelişimine yön veren, adalet ve eşitliği savunan bir gazetedir DÜNYA'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Sağlıklı bir kamuoyunun oluşması için doğru, tarafsız, ilkeli ve güvenilir bilgiler vermeyi şiar edinen DÜNYA Gazetesi’nin 45. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Şüphesiz basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Basın, sadece bilgi ve haber aktarmakla kalmaz, toplumların gelişimine yön verir, kamuoyunun sesini duyurur, adaletin ve eşitliğin savunucusu olur. 45 yıl boyunca gazeteciliğin tüm sorumluluklarını yerine getiren DÜNYA Gazetesi, her gün sayfalarında yer verdiği haberlerin doğru, dürüst ve ilkeli bir gazeteciliğin örneğini sergiliyor.

Ekonominin yalnızca sayısal verilerden ibaret olmadığını gösteren DÜNYA Gazetesi, ekonomiyi şekillendiren dinamikleri, piyasa hareketlerini ve küresel ekonomik gelişmeleri derinlemesine analiz ederek okurlarını bilgilendiriyor. Ekonominin her alanına dair haberlerle ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlamak adına önemli bir rol üstleniyor DÜNYA Gazetesi. Demokrasimizin ve milli iradenin yanında durarak, önemli çalışmalara imza atan, ülkemizin ve milletimizin geleceği için yürüttüğümüz çalışmalara katkı sunan DÜNYA Gazetesi’nin yönetimine ve tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Her zaman en iyiye ve en doğruya ulaşma gayreti ile hareket eden Dünya Gazetesi'nin 45. Yılını bir kez daha en kalbi duygularımla kutluyorum.

'İş dünyasının rehberi oldu'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Ekonomi gazeteciliğinde köklü bir çınar haline gelen DÜNYA Gazetesi, yayın hayatı boyunca ekonomik gelişmeleri, analizleri ve sektörel haberleri en güncel şekilde sunarak, iş dünyasının ve karar vericilerin rehberlerin- den biri oldu. Ekonomik vizyonun şekillenmesine katkı sağlayan bir platform olmayı başardı. Bu köklü geçmişin arkasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, DÜNYA Gazetesi’ne başarılar diliyorum.

'İklim ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma haberleriyle yine farklı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Türkiye’nin ve dünya'nın ekonomi ile iş hayatının nabzını tutan haberciliğiyle sektöre yön veren DÜNYA Gazetesi, 45 yıldır basın dünyamızın mihenk taşlarından biri oldu. Ekonomiden finans dünyasına, sürdürülebilirlikte teknolojiye, KOBİ’lerden sigortacılığa kadar geniş bir yelpazede habercilik yapan DÜNYA Gazetesi, sektörü yakından takip edenler ve iş dünyamızın karar alırken başvurduğu kıymetli bir rehber olmuştur. Değişen ve dönüşen dünyada, iklim ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuları da odağına alarak, geleceğe ışık tutan bir vizyonla yayın hayatını sürdüren DÜNYA Gazetesi’nin 45. yılını yürekten kutluyor; emeği geçen tüm çalışanlarına, yazarlarına ve okurlarına yürekten teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

'Gelişime haberci gözüyle tanıklık ediyor'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: Kuruluşundan bugüne Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri titizlikle ele alan ve takip ettiği ilkeli yayıncılık anlayışıyla okuyucusuna nitelikli bir bakış açısı sunan DÜNYA Gazetesi, Türkiye’deki medya ekosistemi içinde önemli bir yere sahiptir. Köklü geçmişiyle Türk basın tarihinde kendisine seçkin bir yer edinen gazete, Türkiye’nin ekonomi alanında gösterdiği gelişme haberci gözüyle tanıklık etmesi itibarıyla da bir arşiv niteliği taşıyor. Yayın hayatında 45 başarılı yılı geride bırakan bu güzide kurumun yöneticilerine, yazarlarına, muhabirlerine ve tüm emekçilerine ekonomi haberciliğine katkıları için teşekkür ediyorum. DÜNYA Gazetesi’nin daha nice yıllar okuyucusuyla buluşacağına inanıyor, kendilerine Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum.

'Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda duyarlı bir gazetecilik örneği'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye, üretimi, istihdamı, ihracatı ve kalkınma hamleleriyle küresel sistemde etkin bir güç olma yolunda ilerliyor. Bu süreçte, basının sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, sağlıklı bir ekonomik ve siyasi yapının inşası açısından kritik öneme sahip. Gerçeklerin peşinde koşan, kamuoyunu doğru ve tarafsız şekilde bilgilendiren her basın kuruluşu, toplumsal gelişme ve demokratik kültürün güçlenmesine önemli katkılar sunuyor. Habercilik ilkelerinden ödün vermeden ekonomi gündemini yakından takip eden, iş dünyasına, yatırımcılara ve karar vericilere güvenilir bilgi sağlayan DÜNYA Gazetesi’nin bu misyonu başarıyla sürdürmesini kıymetli buluyorum. DÜNYA Gazetesi’nin 45. yılını kutluyor, kurucularını ve bugüne kadar emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Gazetenin daha nice yıllar boyunca aynı bilinç ve sorumlulukla yayın hayatına devam etmesini temenni ediyorum.

'Ekonomi gazeteciliğinde köklü bir çınar haline geldi'

MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan: DÜNYA Gazetesi’nin 45. yılını kutlamaktan büyük bir mut luluk duyuyorum. Ekonomi gazeteciliğinde köklü bir çınar haline gelen DÜNYA Gazetesi, doğru ve güvenilir bilgiye erişimin her zamankinden daha önemli olduğu bir çağda, okuyucularına ışık tutmayı başardı.45 yıl boyunca ekonomik gelişmeleri, analizleri ve sektörel haberleri en güncel ve doğru şekilde sunarak, iş dünyası nın ve karar vericilerin en önemli rehberlerinden biri oldu. DÜNYA Gazetesi, yalnızca bir haber kaynağı değil, aynı zamanda ekonomik vizyonun şekillenmesine katkı sağlayan bir platform olmayı başardı. Bu köklü geçmişin arkasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, DÜNYA Gazetesi’nin nice başarılı yıllar boyunca sektöre öncülük edeceğine yürekten inanıyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum.

'Objektif bakış açısı ile Anadolu’nun sesi oldu'

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş: Ülkemiz ekonomi gazeteciliğinde önemli bir yeri olan DÜNYA Gazetesi, yaptığı haberlerle ve hizmetlerle Anadolu’nun ve iş dünyasının sesi oldu. Kurulduğu günden beri objektif, tarafsız haberciliğiyle de iş dünyasının, sanayicinin ve üretimin yanında olmuş, sorunlarını gündeme taşıyarak kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. 45 yıldır da ekonomi haberciliğinde yol gösterici olma görevini de başarılı bir şekilde de sürdürüyor. DÜNYA Gazetesi’nin yayın hayatının 45. yıldönümünü kutlarken, gazete de çalışan yöneticisinden muhabirine basın emekçisi herkesin başarılarının devamını diliyorum.

'Ekonomi basınındaki bir okuldan söz ediyoruz'

Samsun Milletvekili - İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta: Bağımsız ve tarafsız gazetecilik, demokrasinin en temel unsurlarından biridir. Türkiye gibi ekonomik dalgalanmalarla sık sık karşı karşıya kalan bir ülkede, güvenilir ve analitik ekonomi haberciliği, hem mevcut sorunları doğru tespit etmek hem de geleceğe dair sağlıklı politikalar geliştirmek adına kritik öneme sahip. 45 yıldır bu sorumluluğu taşıyan ve ekonomi basınında bir okul haline gelen DÜNYA Gazetesi, Türkiye'nin ekonomik gündemini doğru ve objektif bir şekilde yansıtarak iş dünyasına, yatırımcılara ve karar alıcılara yön gösterdi. Ekonomi gazeteciliğinde uzmanlaşmış ve tarafsızlık ilkesini benimseyen bir yayın kuruluşu olarak DÜNYA Gazetesinin analitik habercilik anlayışı, ekonomik kalkınmamız için büyük bir kazanımdır. Ancak unutulmamalıdır ki bağımsız basın olmadan güç gazetecilerin mesleklerini hiçbir baskı altında kalmadan, yalnızca halkın doğru bilgiye erişmek amacıyla yapabilmeleri, hepimizin ortak mücadelesi olmalı.

'Ekonominin güçlü sesini takip etmeye devam'

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili Şahin Tin: Basın, yalnızca haber veren bir mecra olmanın ötesinde, milletimizin hissiyatına tercüman olan, iş dünyasının rotasını aydınlatan, üretimin ve emeğin kıymetini duyuran mühim bir misyonu üstleniyor. Bu önemli müessese, DÜNYA Gazetesi kimliğiyle, milletimizin ekonomik kalkınma sürecine ve istikbaline yön veren kılavuz olma gayretiyle çalışmalarını sürdürdü ve bugünlere başarıyla geldi. Milli sorumluluk bilinci yüksek bir yayın DÜNYA Gazetesi, 45 yıldır ilkeli, tarafsız ve milli sorumluluk bilinciyle iş dünyamızın, sanayicimizin, esnafımızın, yatırımcının sesi olmayı başarmıştır. Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecine sağladığı katkılarla, her zaman istikametini belirlemiş, iz bırakmış, tarihe not düşmüş ve aziz milletimizin menfaatine hizmet etmeyi görev edinmiştir. Anadolu’nun bereketli topraklarında alın teriyle üretim yapan çiftçinizden, büyük sanayi tesislerine kadar her kesime ışık tutan bu müstesna gazete, 45 yıllık yayın serüveninde ekonomimizin nabzını tutan önemli bir mihenk taşı olmuştur. Gelişen dünyada, milletimizin her alandaki büyüme azmi ve gayreti, DÜNYA Gazetesi’nin sesiyle yankılanmıştır.

Anadolu’nun en ücra köşesinde bile var oldu Büyük sanayi kuruluşları- mızdan, Anadolu’nun en ücra köşesindeki atölyelere kadar uzanan haber ağı, bu önemli müessesenin azimle sürdürdüğü misyonunun bir yansımasıdır. Bizler biliyoruz ki her haber, halkımıza en doğru ve en hakikatli bilgiyi ulaştırma noktasında büyük bir emek ve özverinin ürünüdür. 45 yıllık bu başarılı yolculuk, azmin, emeğin, sabrın ve istikrarın en güzel örneğidir. Ekonomimizin büyümesine, üretim gücümüzün artmasına, yatırımcılarımızın cesaret bulmasına ve istihdamın ivme kazanmasına katkı sağlayan her çaba, her gayret tebriklerle anılmaya layıktır.

Özellikle belirtmek isterim ki seçim bölgem olan Denizimiz, müteşebbis ruha sahip çalışkan insanlarıyla sanayisini güçlendirmek te, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam alanlarında önemli adımlar atmaktadır. Denizli’nin bu başarılı yükselişi, her geçen gün ekonomimize katkı sağlamakta ve tüm Türkiye'ye örnek teşkil etmektedir. Dünya Gazetesi de bu gelişmeleri ve başarıları aydınlatmakta, iş dünyamızın sesini duyurmada önemli bir rol üstlendiği aşikârdır. Denizlimiz, geleceğe emin adımlarla ilerlerken, bu önemli se- si dinlemeye ve takip etmeye devam ediyor. Bu vesileyle, 45 yıla ulaşan hikâyesinde ekonominin güçlü sesi olma yolculuğun- dan sapmayan Dünya Gazetesi Ne, kurulduğu günden bugüne kadar emeği geçen tüm basın mensuplarını, yönetici ve çalışanların ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum. İlk günkü azim, heyecan, gayret ve kararlılıkla nice yıllarda başarılarla almanız dileğiyle.