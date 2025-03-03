TİM Başkanı Mustafa Gültepe: DÜNYA'nın iş ve ihracat dünyasının gönlünde ayrı bir yeri var

Ekonomi gazeteciliğinin öncüsü DÜNYA'nın 45'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle ekonomi ve politika dünyasından çok sayıda isim kutlama mesajı paylaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: Üretim ve ihracat Türkiye ekonomisinin lokomotif gücünü oluşturuyor. Ülkemizi kalkındırmanın, milletimizin refahını artırmanın yolu, kaynaklarımızı en etkili şekilde kullanmaktan, ürettiğimiz değer katmaktan ve daha çok ihracat yapmaktan geçiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak ilk günden itibaren bu bilinçle çalışıyor, ülkemize daha fazla döviz kazandırmak için tüm imkânla rımızı seferber ediyoruz. Ülkemiz ve ihracatımızın geleceği için bizim hayallerimiz var. Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılına Türkiye’mizi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi ile başladık. Böylesine iddialı bir hedef için sadece üretimi artırmanın yeterli olmayacağını biliyoruz. Aynı zamanda teknolojinin, tasarımın, inovasyonun, dijitalleşmenin, yeşil dönüşümün imkânlarını kullanarak katma değerli ihracatımızı artırmak durumundayız. İhracatta bir süredir ortalama kilogram birim değerimiz 1,5 dolar civarında seyrediyor. Bunu hızla 2 dolara, orta vadede 3 dolara çıkara bilmeliyiz. Ayrıca hem ürün hem de pazar çeşitliliğimizi artırmalıyız. Ben ülkemizin kaynakları na, potansiyelimize ve her şeyden önemlisi 150 bini aşkın üyesi bulunan büyük ihracat ailemize güveniyorum. Elbette zaman zaman çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama biz her şeye rağmen yılmadan, karamsarlığa düşme den yolumuza devam ediyoruz.

Mal ihracatımızı 262 milyar dolara çıkardık

2024 ihracatımız için zor bir yıl oldu. Yüksek maliyet artışlarına rağmen döviz kurunun yatay seyri özellikle emek yoğun sektörlerimizin rekabetçiliğine zarar verdi. Fiyat tutturmakta zorlanan sektörlerimiz pazar ka yıpları yaşadı. Kayıplarımı telafi etmek için, alternatif pazarlara yöneldi. TİM ve ihracatçı birlikleri olarak 2024’te 58 ülke ye 135 heyet düzenledik. 350’ye yakın fuara katıldık. Heyetleri mizde 35 bin ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalarımızın da katkısıyla geçen yıl mal ihracatımızı yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara çıkardık. Böylece tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaştık. Çok daha iyi bir performans gösterdiğimiz hizmet ihracatında ise yılı 110 milyar dolarlık hedefin üzerinde tamamlayacağız. 2025’e mal ihracatında 280 milyar dolarlık bir hedefle başladık. 2024’te hızımız kesen engellerin kaldırılması halinde hedefi rahatlıkla yakalayabileceğim izle inanıyorum. Nitekim ocak ayında ihracatımızı yüzde 5,8 artırdık. 21,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdik. Jeopolitik belirsizlikler olmakla birlikte ben özellikle yılın ikinci yarısından umutluyum. Küresel pazarlarda talebin artmasıyla birlikte ihracatımızın daha çok ivmeleneceğine inanıyorum.

DÜNYA, ekonomi gazeteciliğinde çığır açtı

Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarmak için başlattığımız yolculukta medyanın rolü nü çok önemsiyorum. Bağımsız medyamızın eleştiri ve yorum ları her zaman bize ışık tutuyor. Medya tarihimizin saygın isimlerinden rahmetli Nezih Demirkent'in kurucusu olduğu DÜNYA Gazetesinin iş ve ihracat dünyamız için ayrı bir yeri bulunuyor. Ülkemizde ekonomi gazeteciliğinde çığır açan DÜNYA Gazetesi, 45 yıldır yoluna devam ediyor. Özgür ve özgün yayıncılık anlayışından ödün vermeyen DÜNYA'nın 45’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor, daha nice yıllar diliyorum.

Doğru kararlar almada etkin katkı sağlıyor

Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık: Türkiye ekonomisinde ki gelişmeleri en iyi şekilde yansıtan DÜNYA Gazetesi, izlediği tarafsız, sağduyulu ve etkin yayın politikasıyla Türk basın tarihinde itibarlı bir yer edinmiştir. DÜNYA Gazetesi, ekonomi haberleri başta olmak üzere değerli analiz ve içerikleriyle iş dünyamız için önemli bir basın kuruluşu konumundadır. Ekonomi ve inşaat sektöründeki gelişmeler, hazır beton sektörü için kritik önem taşımaktadır. Bu doğrultuda DÜNYA Gazetesi, yatırım fırsatlarından mevzuat değişiklikleri ne kadar geniş bir perspektifte sunduğu güncel bilgilerle sektör temsilcilerinin doğru kararlar almasına katkı sağlamaktadır. DÜNYA Gazetesi, iş dünyası için bir bilgi kaynağı olmanın ötesinde, ekonomimizin lokomotifi olan inşaat sektörü ve onun yapı taşı olan hazır beton sektörünün güçlü sesi olmayı başarmıştır. Hazır beton sektörü olarak, DÜNYA Gazetesi’nin sağladığı bilgi ve analizlerden yararlanarak daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.

İş dünyası için vazgeçilmez referans noktası

Türk İş Dünyası Konfederasyonu Y.K. Başkanı Süleyman Sönmez: Ekonomi yalnızca finansal göstergelerle sınırlı kalmayan, aynı zamanda toplumsal dayanıklılığı ve sürdürülebilir kalkınmayı şekillendiren bir yapıdır. Bu yapının sağlıklı işlemesi, güvenilir bilgiye erişimle mümkün olur. DÜNYA, 45 yıldır iş dünyası na yol gösterirken doğru ve bağımsız haberciliğin kritik one mini bizlere defalarca kanıtladı. Ekonomideki gelişmeleri aktarmakla kalmayıp, bu gelişmelerin arka planındaki dinamikleri de analiz ederek iş dünyası için vazgeçilmez bir referans noktası oldu. Güçlü habercilik anlayışıyla başta KOBİ'ler olmak üzere iş dünyasına yön verirken sektörlerin değişen dinamikleri anlamalarına, riskleri ve fırsatları doğru değerlendirmelerine de katkı sağladı.İş dünyamızın nabzını tutan bu değerli yayın organının sorumluluk bilincini ve vizyonunu takdir ediyor, bu güçlü duruşun gelecekte de süreceğine inanıyorum. 45 yıllık başarı hikayesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, DÜNYA’ya daha nice başarılı yıllar diliyorum.

DÜNYA Gazetesi, 45 yıldır iş dünyasının arkasında

Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Ömer Karadeniz: Nezih Demirkent’in öncülüğünde kurulan DÜNYA Gazetesi, Türkiye'nin iş ve ekonomi dünyası nın nabzını tam 45 yıldır tutuyor. Güvenilir ve saygın bir yayın organı olarak öne çıkan DÜNYA, güncel ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor. Kurulduğu günden bu yana bizlerin başvuru kaynağı olan DÜNYA Gazetesi, güvenilir köşe yazarları, sektörel analizleri ve finansal değerlendirme leriyle Türkiye ekonomisine yön veriyor. Piyasa trendlerini yakından takip ederek, geniş bir yelpazede sundu ğu içeriklerle bizlere yani iş dünyasının profesyonelle rine ve karar alıcılarına rehberlik ediyor.

Nezih Demirkent'ten ortaklık teklifi aldım

Öğrencilik yıllarında gazetecilik yapmaya başladım. Tam yedi yıl medyanın için de yer aldım. Bugün ekonomi gazeteciliğinin önemli isimleriyle birlikte pek çok gazetede çalıştım. DÜNYA Gazetesinin kurucusu Rahmetli Nezih Demirkent ile tanışmamız 1980’li yıllara dayanır. O yıllarda birkaç arkadaşım ve Nezih Demirkent, birlikte yeni dergiler çıkarmak için anlaşmışlardı. Ekibe katılmak için Nezih Demirkent tarafından ortaklık teklifi aldım. Ancak teklifin geldiği o dönem de yeni bir işe başlamıştım. Kredi çekmiş ve makine siparişleri vermiştim. Nezih Demirkent Ten gelen ortaklık teklifi makine yatırım larından önce gelseydi kim bilir, belki de bugün medya sektöründe yer alacaktım. Kader insanın yönünü değiştirebilir.

DÜNYA, plastik sektörünün başvuru kaynaklarından biri

Türkiye’nin iş ve ekonomi dünyasında önemli bir yere sahip olan DÜNYA Gazetesi, düzenlediği etkinlikler ve özel dosyalarla biz iş insanlarına hizmet veriyor. İş dünyasının temsilcileri olarak, ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve analizleri DÜNYA Gazetesinden takip ediyoruz. DÜNYA, düzenlediği etkinlikler ve özel dosya larla sektörü paydaşları bir araya getirerek, bilgi alışverişini teşvik edip, iş dünyasının gelişimine katkıda bulunuyor.

Sektörümüzdeki en son gelişmeleri düzenli olarak gündeme getiren DÜNYA, karşılaştığımız zorlukları ve fırsatları ele alarak her daim yanımızda olup bizlere güç veriyor. Plastik sektörünün çatı kuruluşu olan PLAS FED’in yaptığı çalışmaları her daim sayfalarına taşıyan DÜNYA Gazetesi, sektöre dair görüşlerimizi de okuyucusuyla buluşturuyor.

Geçen 45 yıl içinde Türkiye ve dünyada çok şeyler yaşandı. Baş döndüren siyasal ve ekonomik gelişmeleri okuyucusuna tarafsız bir şekilde anlatan DÜNYA Gazetesini tebrik ediyorum. Tarafsızlık misyonunu yıllardır kaybetmeden bugüne kadar gelen DÜNYA, önümüzdeki yıllarda da aynı çizgiyle yoluna devam edeceğini biliyorum.