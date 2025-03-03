TURAB Genel Başkanı Fahri Kuş: DÜNYA, ekonomi basınının dönüm noktası

DÜNYA, ekonomi basınının dönüm noktası

TURAB Genel Başkanı Fahri Kuş: Bilginin hızla yayıldığı ve ekonomik gelişmelerin anlık değiştiği bir dünyada, güvenilir ekonomi gazeteciliği her zamankinden daha büyük bir öneme sahip.

İş dünyası, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen herkes için doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmak, sağlıklı kararlar almanın temelini oluşturuyor. Bu noktada, DÜNYA Gazetesi, 45 yıldır ekonomi haberciliği alanında kesintisiz yayın yaparak önemli bir rol üstlenmiş durumda. Ekonomi gazeteciliği, yalnızca rakamları ve verileri paylaşmaktan ibaret değildir. Küresel ve yerel piyasalardaki gelişmeleri analiz ederek iş dünyasına rehberlik etmek, farklı sektörlerin nabzını tutmak ve ekonomik trendleri yorumlamak bu alanın temel unsurlarıdır.

Doğru bilgiye ulaşılabilecek bir kaynak olmayı başarmıştır

DÜNYA, yıllar içinde iş dünyasının güncel gelişmeleri takip edebileceği, girişimcilerin ve profesyonellerin doğru bilgiye ulaşabileceği bir kaynak olmayı başarmıştır. Özellikle ekonomi gibi dinamik bir alanda, güncel ve doğru bilginin önemi tartışılmaz. Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan değişimlerin etkilerini doğru analiz etmek, iş dünyasının geleceğe dair stratejiler oluşturmasına katkı sağlar. Bu süreçte medya, sadece haber veren değil, aynı zamanda farklı görüşleri bir araya getiren bir platform olmalıdır. DÜNYA, geniş perspektifi ve uzman yazarlarıyla bu ihtiyaca yanıt veren yayınlar arasında yer alıyor.

Teknolojinin ve dijitalleşmenin hızla geliştiği günümüzde, geleneksel basın organlarının dönüşümü de kaçınılmaz hale geldi. Dijital platformların yükselişi, ekonomi gazeteciliğinin de erişim alanını genişletti. Artık haberler sadece basılı sayfalarda değil, anlık olarak çevrim içi mecralarda da okunuyor.

DÜNYA Gazetesi, bu dönüşüm sürecine uyum sağlayarak hem basılı yayınıyla hem de dijital platformlarda varlığını sürdürüyor. Bir yayın organı için 45 yıl, köklü bir geçmişi ve istikrarlı bir duruşu simgeler.

Verdiği güvenle önemli bir konum elde etti

DÜNYA Gazetesinin bu süreçte ekonomi basınında edindiği konum, okuyucularına sunduğu güvenilir haber anlayışıyla şekillendi.

Kuruluş yıldönümünü kutlarken, emeği geçen tüm çalışanlara, yazarlarına ve okuyucularına bu yolculuğa katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ekonomi gazeteciliğinin her zaman objektif, güncel ve erişilebilir olması dileğiyle, DÜNYA Gazetesine nice başarılı yıllar diliyorum.

Ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladı

TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik: Basın dünyasında 45 yıl boyunca ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutarak, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla bizlere rehberlik eden DÜNYA Gazetesi’ni bu özel yıldönümünde kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 1979’dan bu yana Türkiye’nin ekonomi basınında önemli bir yere sahip olan DÜNYA Gazetesi, sadece bir yayın organı olmanın ötesinde, iş dünyasının sesi olmuş, yatırımcılara, sanayicilere ve iş insanlarına yol gösterici bir kılavuz haline gelmiştir. Bizler de Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak, özellikle bölgemizdeki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine verdiği katkılar nedeniyle DÜNYA Gazetesi’ni takdirle izliyoruz. Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesinde medya ve haberciliğin rolü büyüktür. Bu noktada, DÜNYA Gazetesi’nin tarafsız ve ilkeli duruşu, iş dünyamızın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyor. Küresel ve bölgesel gelişmeleri yakından takip ederek okuyucularını bilgilendiren, ekonomi politikalarına dair önemli analizler sunan bu değerli yayın organının başarılarının devamını dilerim. Bu vesileyle, başta DÜNYA'nın değerli yazarları, editörleri ve tüm emekçileri olmak üzere, bu büyük başarıya imza atan herkesi tebrik ediyorum.

Tarsus’un sosyal ve kültürel hayatına önemli bir değer kattı

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke: DÜNYA Gazetesi’nin, 45 yıl süren yayıncılık hayatında ilçemize büyük katkılarda bulunarak sosyal ve kültürel hayatımıza önemli bir değer kattı. Bu anlamlı yıldönümünde, DÜNYA Gazetesi’nin ailesine ve emeği geçen tüm çalışanlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yıllar boyunca kaliteli habercilik anlayışı, tarafsız ve doğru bilgi sunma misyonu ile ilçemizin sesi olan DÜNYA Gazetesi, hem yerel hem de genel haberlere sağladığı katkılarla halkımızın takdirini kazanmıştır. Kuruluş yıldönümünde, başarılı yayın hayatının devamını dilerken, tüm ekibi tebrik ediyor ve başarılarının devamını temenni ediyoruz.

Doğru habere birçok kişiden önce ulaşarak stratejilerimi oluşturuyorum

BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan: Her yıldönümünüzü kutlarken aynı hikâyeyi aktarma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü DÜNYA Gazetesi’nin bir iş insanı için önemini en iyi bu hikâyenin yansıttığını düşünüyorum; İki adam ormanda yürürken aslan ile karşılaşır. Biri hemen koşu ayakkabılarını giymeye başlar. Diğeri “Niye ayakkabını değiştiriyorsun ki? Bu aslan ikimizi de yakalar” der. Ayakkabısını değiştirmekle meşgul olan ise “Hayır burada benim senden ne kadar daha hızlı koşacağım önemli” diye cevaplar. Yoğun rekabetin yaşandığı iş hayatında rakiplerimizden önde olmak için gelişmelerden, fırsatlardan önce biz haberdar olmak zorundayız.

Ben, DÜNYA Gazetesi sayesinde doğru habere, nitelikli yorumlarla birçok kişiden önce ulaşarak stratejilerimi oluşturuyorum. Profesyonel iş yaşamına adım attığım günden bu yana da bu gazeteyi okumadan işe başlamadım. DÜNYA’dan hem ekonomiyi öğrenip hem de Türkiye’nin gidişatını takip ettim. DÜNYA Gazetesi, eskiden olduğu gibi bugün de ilkeli, dürüst, tarafsız ve bilimsel verilerle gerçekleştirilen habercilik anlayışıyla değişmeden okurlarına ulaşmayı sürdürüyor. Gelecek yıllarda da aynı heyecanla okuyacağım.