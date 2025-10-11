Bireysel kredi krizi için yeni başlangıç rehberi
Bireysel kredilerdeki sorunlu yapının çözümü ve birikmiş borç batağından kurtulma yolları için bireysel finansal stratejilere odaklanmak gerekiyor. Ancak bu, kolektif destekle çözülebilecek bir sorun; dünyadaki örneklere bakılarak bazı kurumların tesis edilmesi, düzenlemeler yapılması şart.
UĞUR GÜNDÜZ / Ekonomist - Bankacı
Adını koyalım, bireysel kredilerdeki artışın ve takipteki bakiyelerin yükselişinin temelinde yatan gelir-gider dengesizliği olup, bu dengesizliğin nedeni de vatandaşların lüks tüketim bağımlılığı değil, geçinme refleksidir.
Geçinme refleksi, kişinin gelir durumunu dikkate almadan zorunlu gördüğü giderleri / harcamaları yapmasıdır. Bu harcamaların en büyük finansörü de bireysel krediler (Kart, KMH, nakit avans, tüketici kredileri) olmaktadır.
Kredi araçlarının gelir açığını kapatmak yani geçinmek için kullanılması, mali kırılganlığın en önemli göstergesidir.
Faizin yüzde 1’lerden yüzde 7’lere çıkması, asgari ödeme oranının yüzde 40’a yükselmesi ve nakit avans kısıtlamaları gibi tedbirler, zaten zor durumda olan bireylerin ödeme güçlüğünü derinleştirerek icra dosyalarının artmasına neden olmuştur. 2023 yıl sonunda 45 milyar, 2024 yıl sonunda 110 milyar, 2025 Eylül itibarıyla ise 205 milyara ulaşan bireysel kredi takip rakamlarına bakıldığında takipteki alacakların her sene en az yüzde 100 arttığı görülüyor.
Bireysel kredilerdeki bu sorunlu yapının çözümü ve birikmiş borç batağından kurtulma yolları için bireysel finansal stratejilere odaklanmak gerekiyor.
Sorunlu bireysel kredi yapısı için çözümler
Problemli bireysel kredilerin ve artan takip bakiyelerinin yönetimi için dünya genelinde uygulanan ve üzerinde çalışılan temel mekanizmalar, genellikle borçluya yeni bir başlangıç (fresh start) imkanı sunmayı hedeflerken, finansal sistemin istikrarını da korumayı amaçlar.
1. Bireysel iflas ve "yeni başlangıç"
● Borçtan kurtulma süreci: ABD ve Almanya gibi ülkelerde uygulanan bireysel iflas düzenlemeleri, belirli bir süre (örneğin Almanya'da reformlarla kısaltılan süreler) ve şartlar dahilinde dürüst borçlunun kalan borçlarının silinmesine (discharge) olanak tanır. Bu, borçluya yeniden ekonomiye katılma ve borç sarmalından kurtulma şansı verir. Örneğin: 10 yıl hiç gecikmesi olmamış bir müşteri ile ödemeleri gecikmeli ve düzensiz olan müşteri farklı uygulamalara tabi tutulur.
● Türkiye için uygulanabilirlik: Türkiye'de şirketler için iflas ve konkordato varken, tüketiciler için bu çapta bir "bireysel iflas" ve borç silme mekanizması bulunmamaktadır.
Borçlu iflası yerine, icra hukuku devreye girer.
Dünya örneklerini inceleyerek, dürüst borçlu tanımına uyan ve tüm mal varlığını tasfiyeye açan bireylere yönelik, kısıtlı bir süre sonunda kalan borcun silinmesini sağlayacak bir Bireysel Borç Yapılandırma veya İflas Yasası'nın oluşturulması kritik bir reform olacaktır.
Böyle bir yasa, girişimciliği ve ekonomiye katılımı teşvik edip piyasaları canlandırır.
2. Borç yeniden yapılandırma ve erteleme mekanizmaları
● Uzlaşma ve yapılandırma: Finansal kuruluşlar ve borçlu arasında, yasal takibe gerek kalmadan, mevcut borçların faizlerinin düşürülmesi, vadelerin uzatılması ve taksitlerin borçlunun ödeme gücüne göre yeniden belirlenmesi. Son yapılan düzenleme ile kredi kartları ve tüketici kredilerinin düşük faizle, 48 aya kadar yapılandırılması, bu yönde atılan doğru bir adımdır.
● Devlet destekli yapılandırma fonları/kurumları: Bazı ülkeler (özellikle kriz dönemlerinde), bankaların bilançolarındaki sorunlu kredileri devralacak ve borçlularla anlaşarak yeniden yapılandıracak özel amaçlı kurumlar veya fonlar kurmuştur.
Örneğin, kurumsal borçlar için kullanılan KGF gibi fonları bireylere uyarlayabilecek mekanizmalar harekete geçirilebilir.
● Türkiye için uygulanabilirlik: Merkezi Borç Danışmanlığı: Devlet destekli, bağımsız bir Borç Danışmanlığı Merkezi'nin (BDM) kurulması ve borçlular adına bankalarla müzakere etme konusunda yetkilendirilmesi sağlanabilir.
Takibe intikal eden borçlar ödenmeye/ kapatılmaya çalışıldığında çıkarılan fatura anlaşmazlıklara yol açmakta ve süreci uzatmaktadır. BDM bu sorunu çözmekte önemli rol oynar.
● Yasal zorunlu yapılandırma (Sınırlı): Bireysel takipteki alacaklar için, belirli bir limitin altındaki borçlarda, bankaları belirli standartlar (vade, faiz) çerçevesinde yapılandırma yapmaya zorunlu kılacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
3. Borçlanmayı önleyici yapısal tedbirler
● Kredi notu ve gelir ilişkisi: Kredi limitlerinin (kredi kartı, tüketici kredisi ve açık hesap toplamı), kişinin kanıtlanabilir aylık net gelirinin belli bir katını aşmayacak şekilde yasal üst limitlerle sınırlandırılması. Mevcut düzenlemelerdeki gelir kısıtlamalarının daha katı ve uygulanabilir hale getirilmesi.
● Finansal okuryazarlık eğitimi: Okul müfredatlarına ve yetişkin eğitim programlarına, bireyleri mali planlama, bütçe yönetimi, faiz maliyetleri ve borçlanma riskleri konularında bilinçlendirecek zorunlu finansal okuryazarlık derslerinin eklenmesi.
Borç sarmalından çıkışın 5 kritik yolu
1-Acil eylem planı
● Durumu kabullenme ve detaylı borç envanteri çıkarma: Tüm borçlarınızı (kredi kartı, kredi, avans, eşe-dosta borç vs.) faiz oranı, anapara, asgari ödeme/taksit tutarı ve vadesi ile birlikte bir tabloya listeleyin.
● Aylık net gelirinizi ve zorunlu yaşam giderlerinizi (kira, fatura, gıda, ulaşım) ayrı ayrı hesaplayın. Gerçekçi bir nakit akışı tablosu oluşturun.
2-Borç konsolidasyonu ve yapılandırma
● Tek bir yapılandırma kredisi altında toplama: En yüksek faizli borçları kapatmak için, daha düşük faizli tek bir tüketici kredisi kullanmayı veya mevcut bankanızla tüm borçları tek bir yapılandırma kredisi altında toplamayı deneyin. Bu, hem faiz yükünü düşürür hem de takip etmeyi kolaylaştırır.
● Ödeme zorluğu başlamadan veya yasal takibe girmeden önce, bankanızla görüşerek vadeleri uzatmayı ve aylık taksitleri düşürmeyi talep edin. Bankalar icra yolları tüketilmeden faiz ya da borç indirimine olumlu bakmaz. Oysa iyiniyetli, uzun süre sorun yaşamamış/yaşatmamış bu tür müşterilerin faiz ya da borç indirim taleplerini dikkate almaları doğru olacaktır.
3-Borç ödeme stratejisi belirleme
● Çığ yöntemi (Avalanche method): Teknik olarak en hızlı borç bitirme yöntemidir. Listenizdeki en yüksek faizli borca öncelik vererek ona ekstra ödeme yapın, diğerlerine sadece asgari/taksit ödemesini yapın. En yüksek faizli borç bitince, oraya giden parayı bir sonraki yüksek faizliye yönlendirin.
● Kartopu yöntemi (Snowball method): Psikolojik olarak daha motive edicidir. En küçük borca öncelik vererek ona ekstra ödeme yapın. En küçük borç bitince, oraya giden parayı bir sonraki küçük borca yönlendirin.
4-Ek gelir aratma ve gider kısıtlama
● Gereksiz tüm abonelikleri ve zorunlu olmayan harcamaları derhal kesin.
● Mümkünse ek bir iş bularak veya sahip olduğunuz eşyaları satarak (ikinci el pazarları) hızla borç kapatmak için ek nakit yaratın.
5- Uzun vadeli finansal disiplin
● Acil durum fonu (nefes alma yastığı) oluşturma: Borçlarınızı öderken dahi, en az 3-6 aylık zorunlu yaşam giderinizi karşılayacak miktarda bir parayı, kolayca ulaşılabilir ve güvenli bir hesapta (likit fon/vadeli hesap) biriktirmeyi hedefleyin. Bu fon, beklenmedik bir harcama (hastalık, iş kaybı, araba tamiri) çıktığında kredi çekme veya kart kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.
● Bütçe yapma ve takip: Her ay, gelirinizi ve harcamalarınızı (tercihen mobil uygulamalar veya tablolarla) takip edin. Bütçenizi şu temel kurala göre şekillendirin: Gelir - tasarruf - zorunlu giderler = Kalan harcanabilir para.
Borçlar bittikten sonra, kredi taksitlerine ayırdığınız parayı otomatik olarak birikime yönlendirerek disiplini sürdürün.
Sonuç olarak, bireysel kredilerde yaşanan sorun kişisel değil makroekonomik sonuçlar yaratan ve ancak kolektif destekle çözülebilecek bir sorundur. Dolayısıyla dünyadaki örneklere bakılarak bazı kurumların tesis edilmesi, düzenlemeler yapılması şarttır. Ancak işin özünde finansal okuryazarlık ve planlı harcama yetkinliğinin artırılması yani bireyin rasyonel davranışa sahip olması yatmaktadır.