Çalışma hayatının kronik sorunu: İş yerinde ayrımcılık ve psikolojik taciz

Şirketten yapılan açıklama­ya göre, etik ilke ve değerlerin ku­rumsal yapılar içinde güçlenme­sini hedefleyen SpeakHub, KVKK ilkelerine uygun şekilde, tarafsız ve bağımsız olarak hazırladığı ça­lışanların bildirimleriyle oluşan rapor, bu bildirimlerin nasıl yapıl­dığına dair önemli veriler de su­nuyor. 2025’in ilk yarısında bil­dirimlerin yüzde 50,1’i web sitesi üzerinden, yüzde 34,3’ü telefon­la, yüzde 15,6’sı ise e-posta aracı­lığıyla yapıldı. Bildirim sahipleri­nin yüzde 46,4’ü kimliklerini açık şekilde paylaşırken, yüzde 53,6’sı anonim kalmayı tercih etti.

Sektörel bazda en fazla bildi­rim, yüzde 56,2 oranıyla peraken­de sektöründen geldi. Bunu yüzde 15,5 ile hizmet sektörü, yüzde 15,2 ile grup şirketleri, hızlı tüketim ve üretim sektörleri izledi.

“Dolandırıcılık giderek karmaşıklaşıyor”

SpeakHub Genel Müdürü Meh­met Özbay, yaptığı açıklamada kurumların yalnızca ayrımcılık ve psikolojik tacizle değil, dolandırı­cılıkla da mücadele ettiğini vurgu­layarak şu bilgileri verdi:

“2024’te artış gösteren dolandı­rıcılık vakalarının 2025’te de de­vam ettiğini görüyoruz. Özellik­le sahte kripto para yatırımları ve dijital varlık platformlarına yön­lendirme gibi yöntemler dikkat çekiyor. Interpol verilerine göre, siber dolandırıcıların küresel öl­çekte yıllık kazancı 3 trilyon do­ları buluyor. Bu çetelerin, sente­tik kimlikler oluşturarak fatura, kredi ve hesap dolandırıcılığı gi­bi karmaşık planlar geliştirdiğine tanık oluyoruz.”

Özbay, bu tür risklere karşı sa­dece insan kaynakları ve kültür yönetiminin değil; uyum, hukuk, iletişim ve idari birimlerin de iş birliği yapması gerektiğini vur­guladı. Ayrıca Özbay, “Etik dışı durumların yarısı, şirket içinde­ki kontrol mekanizmalarının ye­tersizliğinden kaynaklanıyor. Bu durum yalnızca çalışan memnu­niyetini değil, marka itibarını da olumsuz etkiliyor. Araştırmalar her yıl yaklaşık 5 trilyon doların hile ve suistimallerle yasal siste­min dışına çıkarıldığını gösteri­yor” açıklamasını yaptı.