Çalışma hayatının kronik sorunu: İş yerinde ayrımcılık ve psikolojik taciz
Kurumsal Etik Trendleri Raporu’na göre, 2025 yılının ilk altı ayında en çok bildirilen etik ihlali konularının başında yüzde 14,1 ile ayrımcılık yer aldı. Bunu; yüzde 10,6 oranıyla psikolojik taciz ve yüzde 9,3 oranıyla da çalışma saatleriyle izin haklarına dair haksız uygulamalar izledi. Çalışanların rahatsızlık duyduğu diğer çeşitli konular ise toplam bildirimlerin yüzde 66’sını oluşturdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, etik ilke ve değerlerin kurumsal yapılar içinde güçlenmesini hedefleyen SpeakHub, KVKK ilkelerine uygun şekilde, tarafsız ve bağımsız olarak hazırladığı çalışanların bildirimleriyle oluşan rapor, bu bildirimlerin nasıl yapıldığına dair önemli veriler de sunuyor. 2025’in ilk yarısında bildirimlerin yüzde 50,1’i web sitesi üzerinden, yüzde 34,3’ü telefonla, yüzde 15,6’sı ise e-posta aracılığıyla yapıldı. Bildirim sahiplerinin yüzde 46,4’ü kimliklerini açık şekilde paylaşırken, yüzde 53,6’sı anonim kalmayı tercih etti.
Sektörel bazda en fazla bildirim, yüzde 56,2 oranıyla perakende sektöründen geldi. Bunu yüzde 15,5 ile hizmet sektörü, yüzde 15,2 ile grup şirketleri, hızlı tüketim ve üretim sektörleri izledi.
“Dolandırıcılık giderek karmaşıklaşıyor”
SpeakHub Genel Müdürü Mehmet Özbay, yaptığı açıklamada kurumların yalnızca ayrımcılık ve psikolojik tacizle değil, dolandırıcılıkla da mücadele ettiğini vurgulayarak şu bilgileri verdi:
“2024’te artış gösteren dolandırıcılık vakalarının 2025’te de devam ettiğini görüyoruz. Özellikle sahte kripto para yatırımları ve dijital varlık platformlarına yönlendirme gibi yöntemler dikkat çekiyor. Interpol verilerine göre, siber dolandırıcıların küresel ölçekte yıllık kazancı 3 trilyon doları buluyor. Bu çetelerin, sentetik kimlikler oluşturarak fatura, kredi ve hesap dolandırıcılığı gibi karmaşık planlar geliştirdiğine tanık oluyoruz.”
Özbay, bu tür risklere karşı sadece insan kaynakları ve kültür yönetiminin değil; uyum, hukuk, iletişim ve idari birimlerin de iş birliği yapması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Özbay, “Etik dışı durumların yarısı, şirket içindeki kontrol mekanizmalarının yetersizliğinden kaynaklanıyor. Bu durum yalnızca çalışan memnuniyetini değil, marka itibarını da olumsuz etkiliyor. Araştırmalar her yıl yaklaşık 5 trilyon doların hile ve suistimallerle yasal sistemin dışına çıkarıldığını gösteriyor” açıklamasını yaptı.