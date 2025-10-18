Fintek start-up’lar zirvede
Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'na göre, yılın ilk dokuz ayında toplam 475 milyon dolarlık yatırım gerçekleşirken finansal teknolojiler (fintek) yatırım hacmi açısından zirveye yerleşti. Odak noktası ise yapay zekâ oldu.
StartupCentrum tarafından hazırlanan Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nun 2025 üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Rapora göre, yılın dokuz ayında Türkiye girişimcilik ekosisteminde 240 yatırım turunda toplam 475 milyon dolar yatırım gerçekleşti.
Ocak-eylül döneminde işlem sayısı bakımından sağlık ve biyoteknoloji, oyun, fintek ile üretim ve malzeme teknolojileri sektörleri öne çıktı.
Yine aynı dönemde işlem hacmi bakımından ilk sırada 197,9 milyon dolarla fintek yer alırken, bunu sırasıyla 149,8 milyon dolarla oyun, 12,4 milyon dolarla üretim ve malzeme teknolojileri takip etti.
Bu dönemde girişimlerde öne çıkan yapay zekâ oldu. Türkiye girişimcilik ekosisteminde en güçlü konumuna ulaşan yapay zekâ girişimlerinin toplam yatırım işlemleri içindeki payı son beş yılda artarak yüzde 17,7'ye ulaştı.
Önümüzdeki dönem beklentisi ise yapay zekânın, fintekten sağlık çözümlerine, oyun sektöründen üretim teknolojilerine kadar farklı sektörlerde inovasyonun temel motoru olmaya devam etmesi yönünde.
Yatırım adedi önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşerken, toplam tutar yüksek seviyesini korudu. Yapılan yatırımların 106'sı TÜBİTAK-BİGG kapsamında gerçekleşirken 11'i kitle fonlaması yoluyla tamamlandı. TÜBİTAK-BİGG yatırımları yaklaşık 2,42 milyon dolar, kitle fonlama tutarı ise yaklaşık 1,66 milyon dolar oldu.
Yıl bazında bakıldığında, 2025'teki toplam yatırım hacmi 2023 seviyesinin üzerinde seyrederken, 2021 ve 2022'deki rekor yılların altında kaldı.
Yılın ilk dokuz aylık döneminde Türkiye girişimcilik ekosisteminde yatırımlarının coğrafi dağılıma bakıldığında hem merkezi şehirlerin güçlü konumunu koruduğunu hem de kamu desteklerinin etkisiyle yatırımların Anadolu'ya yayılma eğiliminin belirginleştiği görüldü.
İstanbul, Ankara ve İzmir en çok yatırım alan iller sıralamasında ilk üçte yer alırken, Kocaeli yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor.
“Yatırım tutarları ve adetler düşük”
Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Barış Özistek, dokuz aylık verileri "Tabii ki güzel haberler, parlayan şirketler ve iyi yatırımlar duyuyoruz. Ama Türkiye'nin ölçeğine ve Türkiye girişim ekosisteminin büyüklüğüne baktığımızda şu anki toplam yatırım tutarları ve adetleri oldukça düşük” sözleriyle değerlendirdi. Özistek, farklı sektörlerde yapay zekânın uygulama alanlarına yatırım yoğunlaştığına dikkat çekti.
"Türkiye'de de iki uçlu yatırım eğilimi "
212 Kurucu Ortağı Ali Karabey de fintek, yapay zeka ve oyunun bu yılın yıldızları olduğuna işaret ederek bu alanların hem yatırım hacminde hem de işlem sayısında ön planda yer aldığını vurguladı.
Yılın son çeyreğinde hem ülkede hem de küresel ölçekte daha seçici ama daha olgun bir yatırım ortamı beklediklerini belirten Karabey’in ise değerlendirmesi şöyle: "Yatırımcılar artık hızdan çok hazırlığa değer veriyor. Bu da girişimciler için net konumlanma, güçlü finansal göstergeler ve sağlam yönetim süreçlerinin her zamankinden daha önemli olduğu bir döneme işaret ediyor. Dünyada giderek belirginleşen iki uçlu yatırım eğilimi Türkiye'de de görülmeye başladı. Bir yanda büyük ve yapay zekâ odaklı yatırımlar öne çıkarken, diğer yanda erken aşamada daha temkinli ama istikrarlı adımlar dikkat çekiyor. 2026'ya girerken, tohum ve erken aşama tarafında değerlemelerde kademeli bir toparlanma öngörüyoruz."