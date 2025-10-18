Fintek start-up’lar zirvede

StartupCentrum tarafından hazırlanan Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nun 2025 üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Rapora göre, yılın do­kuz ayında Türkiye girişimcilik ekosisteminde 240 yatırım tu­runda toplam 475 milyon dolar yatırım gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde işlem sayısı bakımından sağlık ve biyo­teknoloji, oyun, fintek ile üretim ve malzeme teknolojileri sektör­leri öne çıktı.

Yine aynı dönemde işlem hac­mi bakımından ilk sırada 197,9 milyon dolarla fintek yer alırken, bunu sırasıyla 149,8 milyon do­larla oyun, 12,4 milyon dolarla üretim ve malzeme teknolojileri takip etti.

Bu dönemde girişimlerde öne çıkan yapay zekâ oldu. Türkiye gi­rişimcilik ekosisteminde en güç­lü konumuna ulaşan yapay zekâ girişimlerinin toplam yatırım iş­lemleri içindeki payı son beş yılda artarak yüzde 17,7'ye ulaştı.

Önümüzdeki dönem beklentisi ise yapay zekânın, fintekten sağ­lık çözümlerine, oyun sektörün­den üretim teknolojilerine kadar farklı sektörlerde inovasyonun temel motoru olmaya devam et­mesi yönünde.

Yatırım adedi önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşerken, top­lam tutar yüksek seviyesini ko­rudu. Yapılan yatırımların 106'sı TÜBİTAK-BİGG kapsamında gerçekleşirken 11'i kitle fonla­ması yoluyla tamamlandı. TÜBİ­TAK-BİGG yatırımları yaklaşık 2,42 milyon dolar, kitle fonlama tutarı ise yaklaşık 1,66 milyon do­lar oldu.

Yıl bazında bakıldığında, 2025'teki toplam yatırım hacmi 2023 seviyesinin üzerinde seyre­derken, 2021 ve 2022'deki rekor yılların altında kaldı.

Yılın ilk dokuz aylık dönemin­de Türkiye girişimcilik ekosiste­minde yatırımlarının coğrafi da­ğılıma bakıldığında hem merkezi şehirlerin güçlü konumunu koru­duğunu hem de kamu destekleri­nin etkisiyle yatırımların Anado­lu'ya yayılma eğiliminin belirgin­leştiği görüldü.

İstanbul, Ankara ve İzmir en çok yatırım alan iller sıralama­sında ilk üçte yer alırken, Kocaeli yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor.

“Yatırım tutarları ve adetler düşük”

Boğaziçi Ventures Üst Yöneti­cisi (CEO) Barış Özistek, dokuz aylık verileri "Tabii ki güzel ha­berler, parlayan şirketler ve iyi yatırımlar duyuyoruz. Ama Tür­kiye'nin ölçeğine ve Türkiye giri­şim ekosisteminin büyüklüğüne baktığımızda şu anki toplam ya­tırım tutarları ve adetleri oldukça düşük” sözleriyle değerlendirdi. Özistek, farklı sektörlerde yapay zekânın uygulama alanlarına ya­tırım yoğunlaştığına dikkat çekti.

"Türkiye'de de iki uçlu yatırım eğilimi "

212 Kurucu Ortağı Ali Kara­bey de fintek, yapay zeka ve oyu­nun bu yılın yıldızları olduğuna işaret ederek bu alanların hem yatırım hacminde hem de işlem sayısında ön planda yer aldığını vurguladı.

Yılın son çeyreğinde hem ülke­de hem de küresel ölçekte daha seçici ama daha olgun bir yatırım ortamı beklediklerini belirten Karabey’in ise değerlendirmesi şöyle: "Yatırımcılar artık hızdan çok hazırlığa değer veriyor. Bu da girişimciler için net konumlan­ma, güçlü finansal göstergeler ve sağlam yönetim süreçlerinin her zamankinden daha önemli oldu­ğu bir döneme işaret ediyor. Dün­yada giderek belirginleşen iki uç­lu yatırım eğilimi Türkiye'de de görülmeye başladı. Bir yanda bü­yük ve yapay zekâ odaklı yatırım­lar öne çıkarken, diğer yanda er­ken aşamada daha temkinli ama istikrarlı adımlar dikkat çekiyor. 2026'ya girerken, tohum ve erken aşama tarafında değerlemelerde kademeli bir toparlanma öngö­rüyoruz."