Google Haberler

Fintek start-up’lar zirvede

Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'na göre, yılın ilk dokuz ayında toplam 475 milyon dolarlık yatırım gerçekleşirken finansal teknolojiler (fintek) yatırım hacmi açısından zirveye yerleşti. Odak noktası ise yapay zekâ oldu.

Fintek start-up’lar zirvede

StartupCentrum tarafından hazırlanan Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nun 2025 üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Rapora göre, yılın do­kuz ayında Türkiye girişimcilik ekosisteminde 240 yatırım tu­runda toplam 475 milyon dolar yatırım gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde işlem sayısı bakımından sağlık ve biyo­teknoloji, oyun, fintek ile üretim ve malzeme teknolojileri sektör­leri öne çıktı.

Yine aynı dönemde işlem hac­mi bakımından ilk sırada 197,9 milyon dolarla fintek yer alırken, bunu sırasıyla 149,8 milyon do­larla oyun, 12,4 milyon dolarla üretim ve malzeme teknolojileri takip etti.

Bu dönemde girişimlerde öne çıkan yapay zekâ oldu. Türkiye gi­rişimcilik ekosisteminde en güç­lü konumuna ulaşan yapay zekâ girişimlerinin toplam yatırım iş­lemleri içindeki payı son beş yılda artarak yüzde 17,7'ye ulaştı.

Önümüzdeki dönem beklentisi ise yapay zekânın, fintekten sağ­lık çözümlerine, oyun sektörün­den üretim teknolojilerine kadar farklı sektörlerde inovasyonun temel motoru olmaya devam et­mesi yönünde.

Yatırım adedi önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşerken, top­lam tutar yüksek seviyesini ko­rudu. Yapılan yatırımların 106'sı TÜBİTAK-BİGG kapsamında gerçekleşirken 11'i kitle fonla­ması yoluyla tamamlandı. TÜBİ­TAK-BİGG yatırımları yaklaşık 2,42 milyon dolar, kitle fonlama tutarı ise yaklaşık 1,66 milyon do­lar oldu.

Yıl bazında bakıldığında, 2025'teki toplam yatırım hacmi 2023 seviyesinin üzerinde seyre­derken, 2021 ve 2022'deki rekor yılların altında kaldı.

Yılın ilk dokuz aylık dönemin­de Türkiye girişimcilik ekosiste­minde yatırımlarının coğrafi da­ğılıma bakıldığında hem merkezi şehirlerin güçlü konumunu koru­duğunu hem de kamu destekleri­nin etkisiyle yatırımların Anado­lu'ya yayılma eğiliminin belirgin­leştiği görüldü.

İstanbul, Ankara ve İzmir en çok yatırım alan iller sıralama­sında ilk üçte yer alırken, Kocaeli yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor.

“Yatırım tutarları ve adetler düşük”

Boğaziçi Ventures Üst Yöneti­cisi (CEO) Barış Özistek, dokuz aylık verileri "Tabii ki güzel ha­berler, parlayan şirketler ve iyi yatırımlar duyuyoruz. Ama Tür­kiye'nin ölçeğine ve Türkiye giri­şim ekosisteminin büyüklüğüne baktığımızda şu anki toplam ya­tırım tutarları ve adetleri oldukça düşük” sözleriyle değerlendirdi. Özistek, farklı sektörlerde yapay zekânın uygulama alanlarına ya­tırım yoğunlaştığına dikkat çekti.

"Türkiye'de de iki uçlu yatırım eğilimi "

212 Kurucu Ortağı Ali Kara­bey de fintek, yapay zeka ve oyu­nun bu yılın yıldızları olduğuna işaret ederek bu alanların hem yatırım hacminde hem de işlem sayısında ön planda yer aldığını vurguladı.

Yılın son çeyreğinde hem ülke­de hem de küresel ölçekte daha seçici ama daha olgun bir yatırım ortamı beklediklerini belirten Karabey’in ise değerlendirmesi şöyle: "Yatırımcılar artık hızdan çok hazırlığa değer veriyor. Bu da girişimciler için net konumlan­ma, güçlü finansal göstergeler ve sağlam yönetim süreçlerinin her zamankinden daha önemli oldu­ğu bir döneme işaret ediyor. Dün­yada giderek belirginleşen iki uç­lu yatırım eğilimi Türkiye'de de görülmeye başladı. Bir yanda bü­yük ve yapay zekâ odaklı yatırım­lar öne çıkarken, diğer yanda er­ken aşamada daha temkinli ama istikrarlı adımlar dikkat çekiyor. 2026'ya girerken, tohum ve erken aşama tarafında değerlemelerde kademeli bir toparlanma öngö­rüyoruz."

Çok Okunanlar