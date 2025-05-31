Global HR Summit 2025, kritik konudaki noktayı koydu: Yapay zekâ insanın yerini alamayacak

Yapay zekâ iş kaybına yol açmayacak, insanın ye­rini alamayacak. Bu iddi­alı cümle, 27-28 Mayıs’ta İstan­bul’da düzenlenen Global HR Summit 2025’te 110 oturumda söz alan 140 uzman konuşmacı­nın neredeyse ortak mesajıydı. Bu yıl beşincisi düzenlenen ve ABD, Avrupa ve Türkiye’deki bin­lerce İK lideri ve yöneticiyi ‘Ya­pay Zeka Çağı, Teknoloji ve İn­san’ teması etrafında düşündüre­rek buluşturan zirve; elimizdeki bilgilerle nasıl daha iyi yaşayabi­liriz, bundan sonra ne yapmalıyız ve gelecekte neler olacak sorula­rını masaya yatırdı.

DÜNYA'nın da sponsorları arasında yer aldığı zirvenin açı­lış konuşmasını yapan Global HR Summit’in kurucusu ve Zir­ve Başkanı, KREA M.I.C.E. Yö­netim Kurulu Başkanı Seda Mız­raklı Ferik, insan kaynakları (İK) sektörünün İstanbul’daki en bü­yük global buluşması olan zirve­de; bu seneki gündemleri olan ya­pay zekânın gelişiminin sektöre getireceklerini, detayları güncel vaka analizleri ve gerçekleşen ör­nekler ile fütüristlerin görüşle­rini de harmanlayarak katılım­cılarına aktaracaklarını belirtti. “Yapay zekâ değişimine adapte olarak dönüşümü yönetmekte öncü olun” diyen Mızraklı Ferik, ayrıca kişisel gelişim içeriklerine ilişkin olarak da özel hazırlık yap­tıklarını söyledi.

Cin şişeden çıktı…

Tribewanted Kurucusu, Raa­ise Eş Kurucusu, Topluluk Oluş­turucusu Ben Keene, yaptığı ko­nuşmada “Dünyaya daha iyi hale getirmek için yapay zekâ bize yar­dımcı olabilir” dedi. Yapay zekâ­nın kolaylaştırıcı özelliğiyle iklim felaketlerini öngörebilme, atık yö­netimi, restoranlarda gıda atığını azaltma ve etki oluşturmada uy­gulama örnekleri anlatan Keene, 2030’da dünya enerjisi kullanımı­nı yüzde 2 artıracağına dikkat çek­ti. Bu konuda temkinli olunması gerektiğini kaydeden Keene, “Ya­pay zekâ cini şişeden çıktı” dedi. Yapay zekâ kullanılmasa ne kadar enerji tasarrruf edilebileceğinin düşünülmesi gerektiğini de ifa­de eden Keene; “Meta, DeepSeek ve Amazon”a göre daha tasarruf­lu olarak “Mistral, Hugging Face, TinyML, DigitalTwin ve Code­Carbon ile Google”ı saydı. Kullanı­lan araçların tasarruflu, güvenilir ve hedeflere uygun olması gerekti­ğini belirterek “Bunu şekillendir­mek size bağlı. Yapay zekâ insanın yerini almayacak. Asıl etkiyi ya­pay zekâyı kullanan insanlar yapa­cak” diye konuştu.

Yapay zekâyı bir güç çarpanı ola­rak tanımlayan Endüstri analis­ti, HR Hacking Matt Burns, çeşitli vakalar anlattı. Chipotle Mexian Grill’de işe alım ve iş gücü taleple­rinin yapay zekâ ile değerlendiril­diğini, 8 günlük işe alım sürecini 4 güne indirdiğini, Johnson and Jo­hnson’da 55 bin çalışanın bilgi, de­neyim ve kariyer planlamasındaki öğrenme metotlarının yapay zekâ ile oluşturulduğunu aktardı. “Ya­pay zekâ iş kaybına yol açmaya­cak” diyen Burns, çalışanları kor­kutup işini kaybedeceklerini söy­lemenin, yapay zekâ kullanımının birkaç kişiyle sınırlandırmanın ve parlak yeteneklere değil de araç­lara odaklanmanın doğru olmadı­ğını söyledi. İnovasyon bağlamı­na güven, geri bildirim döngüsü ve çapraz bilgi paylaşımı konusunda soru işaretleri bulunduğunu, ku­rumsal yapay zekâ kabulünün ilk günlerinde olunduğunu belirterek ABD’de ancak 120 şirketin yapay zekâyı anlamlı bir şekilde kullan­dığını anlattı. Burns, yapay zekâ ile ortak yaratımın önemine deği­nerek, “Yapay zekâ bir değişiklik ve adaptasyon hazırlık aracı, de­ğişim yönetimi sağlayıcısı” dedi. Burns, konuşmasını “İşin gelece­ğine baktığımızda yapay zeka, na­sıl çalışacağımız ve liderlik yapa­cağımız konusunda bir araçtır” di­yerek tamamladı.

Pluxee Türkiye CEO’su Eda Uluca Özcan (solda), bazı meslekler yok olurken bazılarının yenilerinin çıkmasıyla yüzde 7’lik iş artışı beklendiğini kaydetti. Özcan, “Gözümüzü korkutmadan hepimiz yeni dönemin parçası olacağız ve kendimizi geleceğe taşıyacağız” dedi.

Ne yaptığımızı değil nasıl yaptığımızı etkileyecek

The Brick Coach Kurucusu, Yö­netici Koçu ve konuşmacısı Amale Ghalbouni, “Yapay zekâ ne yaptı­ğımızı değil, nasıl yaptığımızı de­ğiştirecek. Bunun içinde de anali­tik ve eleştirel düşünme, yetenek kullanımı, değişim ve uyuma ihti­yaç olacak. Yapay zekâya soru sor­mak için yeterince zeki, değerlen­direbilmek için yaratıcı olmalıyız” diye konuştu. Yeni dönemde lider­liğin değişeceğini, strateji kadar deney kültürünün önemli olaca­ğını, ekip olarak akıllı inovasyon­lar yapılabileceğini söyledi. Deney kültürü için bağ kurma, hedefte netlik, risk alma cesareti ve iyi-kö­tü performansı kutlama başlıkla­rını sayan Ghalbouni, “Yapay zekâ ve diğer belirsizliklerin sesini kıs­mak için bu dört şıktan faydalana­bilirsiniz” dedi.

“Modern İK’nin babası” olarak nitelenen ve zirveye online katılan Michigan Üniversitesi Ross Scho­ol of Bussiness Profesörü, RBL Group Kurucu Ortağı Dave Ulrich ise yapay zekânın bir konu hakkın­da başkasının ne yaptığını çok iyi anlattığını ancak gelecekte ne ola­cağını söylemediğine dikkat çek­ti. Ulrich, yapay zekânın tüm İK süreçlerinde bilgi ve stratejik he­defler konusunda liderlerin bilgi erişiminde yardımcı olabileceği­ni ancak bir sonraki adımda neyin iyi-kötü olduğunu raporlayama­dığını ya da bazı şeyleri çok akıllı­ca ortaya koyamadığını ve riskler içerdiğinin altını çizdi. İK’nın da­ha dijital ve akıllı yönetmeye ihti­yacı olduğunu belirterek “Verileri iyi kaynaklardan almamız gerek” dedi. Verimlilik için liderliği ya­ratmak mı, çalışan bağlığını artır­mak mı konularına odaklanılaca­ğını aktaran Ulrich, “Çalışan ba­şına geliri daha da artırmak için nereye yatırım yapmak gerek? İn­san kapasitesinin şirket organi­zasyonu için heyecan verici olma­sı gerek” önerisinde bulundu. Ul­rich, teknoloji olmasaydı insanın çok yavaş kalacağını belirterek “Gelecekte en önemli şeylerden biri empati” dedi.

En mutsuz çalışanlar Marmara Bölgesi’nde

Mutluluk Endeksi Kurucu Ortağı, X2 İş Yeni Mutluluğu yazarı, konuşmacı Matthew Phelan, Pluxee iş birliğiyle yaptıkları, Türkiye’de 2 bin 500’den fazla çalışanın katıldığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye’de en mutlu çalışanlar sırasıyla Doğu Anadolu (7,2), Güneydoğu Anadolu (7,1) ve Karadeniz (7,1) bölgelerinde bulunuyor. Ardından Akdeniz (7) Ege (6,6), İç Anadolu (6,4) geliyor. En mutsuz çalışanlar ise Marmara (5.9) bölgesinde yer alıyor. Sektörlere göre en mutlu çalışanlar doğal ürün üreticileri (7,5), otel ve benzeri yerde çalışanlar (7,4); en mutsuz çalışan sektör ise ticari perakende (6). Seviyeye göre mutluluk skalası ise şöyle: Asistan (6,1), uzman, (6), müdür (6,6), direktör (6,8), CEO-başkan (7,9). Yaşa göre mutluluk ise 19 yaşında iş yerinde mutsuzluğa dönüyor Türkiye’de. 18 yaşına kadar 7,2 birim iken, 19-30 arasında 6,1’ e düşüyor. 31-40 yaş arası 6,1; 41-50 yaş arası 6,7; 51-60 yaş arası 7, 60 yaş ve üzeri 7,2 birim.

Phelan, “19-30 yaş arası en mutlu dönem beklenirken bu rakamlar bizden değişim istiyor. Onların istediği bir iş hayatı yaratmak zorundayız” diyerek sözlerini noktaladı.