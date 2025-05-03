İş dünyasından temkinli bekleyiş

Araştırma şirketi AGS Glo­bal, 23-27 Nisan tarihleri arasında Türkiye'nin önde ge­len sanayi ve ticaret şehirlerin­den 155 üst düzey yönetici ve iş insanının katılımıyla ‘Tünelin Ucundaki Işık mı, Yeni Bir Tünel mi?’ başlıklı bir araştırma yaptı. Araştırma, 2025’in ilk yarısın­da iş dünyasının temkinli seyri­ni ve küresel belirsizlikler kar­şısındaki stratejik duruşunu or­taya koydu.

Buna göre araştırmaya katı­lan her 10 iş insanından 8’i (yüz­de 80,7), Trump’ın yeniden se­çilmesiyle birlikte küresel eko­nomide kötüleşme beklerken, yalnızca yüzde 3,2’si iyimser. ABD’nin agresif gümrük poli­tikalarının Türkiye’ye yeni fır­satlar yaratabileceğini düşü­nenlerin oranı yüzde 38,7; ancak yüzde 58,1’i bu sürecin yeni so­runlara yol açacağı görüşünde.

Faiz politikaları

TCMB’nin faiz artışı kararını ise katılımcıların yüzde 38,7’si bu adımı enflasyonla mücade­le için olumlu bulurken, yüzde 35,5’i uzun vadeli risklere işa­ret ediyor. Yüzde 25,8’lik bir ke­sim ise faiz artışının iş dünyası üzerindeki yükleri artırdığını düşünüyor.

Araştırmaya katılan iş dünya­sı temsilcileri, döviz kuru dalga­lanmalarının 2025 yılında şir­ketleri üzerinde en çok yatırım kararlarını yavaşlatıcı ve mali­yet yönetimini zorlaştırıcı etki­ler yarattığını belirtiyor.

AB ile yakınlaşma olumlu, Çin ile dengeli

AB ile ilişkilerin ticaret ve ya­tırımı destekleyeceğini düşü­nenlerin oranı yüzde 54,8 olur­ken, Çin ile ekonomik ilişkiler konusunda ise katılımcılar daha temkinli. Çin ürünlerinin yerli üretim üzerinde baskı yarata­bileceğini düşünenlerin oranı yüzde 58,1’e ulaşıyor.

Şirketlerin 2025’in ikinci ya­rısı için benimsediği strate­jilerde öne çıkan başlıklar ise şöyle: Yüzde 38,7’si mevcudu korumak, yüzde 35,5 ile yeni pa­zarlara açılmak, yüzde 29 ile di­jital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve marka iletişimi yatırımları ise sadece yüzde 3,2 oranında önce­liklendiriliyor.

Temkinli bekleyiş

AGS Global’in simgesel gös­tergesi ‘İş Dünyası Duygu Ba­rometresi’ne göre, şirketlerin yüzde 64,5’i temkinli bekleyişi tercih ederken, yalnızca yüzde 19,3’ü fırsatlar için tetikte oldu­ğunu belirtiyor.

“Hazırlıklı olan kazanacak”

AGS Global Kurucusu ve CEO’su Ahmet Güler, araştırma­nın sonuçlarına dair şu açıkla­mayı yaptı: “2025 yılı için başlan­gıçta öngördüğümüz dengelen­me süreci, küresel belirsizlikler ve iç siyasi-ekonomik gelişmeler nedeniyle ertelenmiş görünüyor. Şirketlerin büyük çoğunluğu ar­tık daha temkinli. Ancak bu dö­nemde dijitalleşme, ihracat ve finansal dayanıklılığa yatırım yapan şirketler için fırsatlar çok daha erken gelebilir.”

Güler, proaktif davranan ve yeni bölgesel fırsatlara odakla­nan şirketlerin tünelin sonun­daki ışığa daha erken ulaşabile­ceğine dikkat çekti.