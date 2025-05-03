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İş dünyasından temkinli bekleyiş

AGS Global'in araştırmasına katılan her üç iş dünyası temsilcisinden ikisi, 2025 yılındaki eğilimini ‘temkinli bekleyişe devam’ olarak tanımladı. Beş iş insanından ikisi ise 2025’in ikinci yarısında şirketinde mevcudu koruma odaklı ilerlemeyi planlarken, onu, "Yeni pazarlara yatırım yapacağız" diyenler takip ediyor.

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İş dünyasından temkinli bekleyiş
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Araştırma şirketi AGS Glo­bal, 23-27 Nisan tarihleri arasında Türkiye'nin önde ge­len sanayi ve ticaret şehirlerin­den 155 üst düzey yönetici ve iş insanının katılımıyla ‘Tünelin Ucundaki Işık mı, Yeni Bir Tünel mi?’ başlıklı bir araştırma yaptı. Araştırma, 2025’in ilk yarısın­da iş dünyasının temkinli seyri­ni ve küresel belirsizlikler kar­şısındaki stratejik duruşunu or­taya koydu.

Buna göre araştırmaya katı­lan her 10 iş insanından 8’i (yüz­de 80,7), Trump’ın yeniden se­çilmesiyle birlikte küresel eko­nomide kötüleşme beklerken, yalnızca yüzde 3,2’si iyimser. ABD’nin agresif gümrük poli­tikalarının Türkiye’ye yeni fır­satlar yaratabileceğini düşü­nenlerin oranı yüzde 38,7; ancak yüzde 58,1’i bu sürecin yeni so­runlara yol açacağı görüşünde.

Faiz politikaları

TCMB’nin faiz artışı kararını ise katılımcıların yüzde 38,7’si bu adımı enflasyonla mücade­le için olumlu bulurken, yüzde 35,5’i uzun vadeli risklere işa­ret ediyor. Yüzde 25,8’lik bir ke­sim ise faiz artışının iş dünyası üzerindeki yükleri artırdığını düşünüyor.

Araştırmaya katılan iş dünya­sı temsilcileri, döviz kuru dalga­lanmalarının 2025 yılında şir­ketleri üzerinde en çok yatırım kararlarını yavaşlatıcı ve mali­yet yönetimini zorlaştırıcı etki­ler yarattığını belirtiyor.

AB ile yakınlaşma olumlu, Çin ile dengeli

AB ile ilişkilerin ticaret ve ya­tırımı destekleyeceğini düşü­nenlerin oranı yüzde 54,8 olur­ken, Çin ile ekonomik ilişkiler konusunda ise katılımcılar daha temkinli. Çin ürünlerinin yerli üretim üzerinde baskı yarata­bileceğini düşünenlerin oranı yüzde 58,1’e ulaşıyor.

Şirketlerin 2025’in ikinci ya­rısı için benimsediği strate­jilerde öne çıkan başlıklar ise şöyle: Yüzde 38,7’si mevcudu korumak, yüzde 35,5 ile yeni pa­zarlara açılmak, yüzde 29 ile di­jital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve marka iletişimi yatırımları ise sadece yüzde 3,2 oranında önce­liklendiriliyor.

Temkinli bekleyiş

AGS Global’in simgesel gös­tergesi ‘İş Dünyası Duygu Ba­rometresi’ne göre, şirketlerin yüzde 64,5’i temkinli bekleyişi tercih ederken, yalnızca yüzde 19,3’ü fırsatlar için tetikte oldu­ğunu belirtiyor.

“Hazırlıklı olan kazanacak”

AGS Global Kurucusu ve CEO’su Ahmet Güler, araştırma­nın sonuçlarına dair şu açıkla­mayı yaptı: “2025 yılı için başlan­gıçta öngördüğümüz dengelen­me süreci, küresel belirsizlikler ve iç siyasi-ekonomik gelişmeler nedeniyle ertelenmiş görünüyor. Şirketlerin büyük çoğunluğu ar­tık daha temkinli. Ancak bu dö­nemde dijitalleşme, ihracat ve finansal dayanıklılığa yatırım yapan şirketler için fırsatlar çok daha erken gelebilir.”

Güler, proaktif davranan ve yeni bölgesel fırsatlara odakla­nan şirketlerin tünelin sonun­daki ışığa daha erken ulaşabile­ceğine dikkat çekti.