İş dünyasından temkinli bekleyiş
AGS Global'in araştırmasına katılan her üç iş dünyası temsilcisinden ikisi, 2025 yılındaki eğilimini ‘temkinli bekleyişe devam’ olarak tanımladı. Beş iş insanından ikisi ise 2025’in ikinci yarısında şirketinde mevcudu koruma odaklı ilerlemeyi planlarken, onu, "Yeni pazarlara yatırım yapacağız" diyenler takip ediyor.
Araştırma şirketi AGS Global, 23-27 Nisan tarihleri arasında Türkiye'nin önde gelen sanayi ve ticaret şehirlerinden 155 üst düzey yönetici ve iş insanının katılımıyla ‘Tünelin Ucundaki Işık mı, Yeni Bir Tünel mi?’ başlıklı bir araştırma yaptı. Araştırma, 2025’in ilk yarısında iş dünyasının temkinli seyrini ve küresel belirsizlikler karşısındaki stratejik duruşunu ortaya koydu.
Buna göre araştırmaya katılan her 10 iş insanından 8’i (yüzde 80,7), Trump’ın yeniden seçilmesiyle birlikte küresel ekonomide kötüleşme beklerken, yalnızca yüzde 3,2’si iyimser. ABD’nin agresif gümrük politikalarının Türkiye’ye yeni fırsatlar yaratabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 38,7; ancak yüzde 58,1’i bu sürecin yeni sorunlara yol açacağı görüşünde.
Faiz politikaları
TCMB’nin faiz artışı kararını ise katılımcıların yüzde 38,7’si bu adımı enflasyonla mücadele için olumlu bulurken, yüzde 35,5’i uzun vadeli risklere işaret ediyor. Yüzde 25,8’lik bir kesim ise faiz artışının iş dünyası üzerindeki yükleri artırdığını düşünüyor.
Araştırmaya katılan iş dünyası temsilcileri, döviz kuru dalgalanmalarının 2025 yılında şirketleri üzerinde en çok yatırım kararlarını yavaşlatıcı ve maliyet yönetimini zorlaştırıcı etkiler yarattığını belirtiyor.
AB ile yakınlaşma olumlu, Çin ile dengeli
AB ile ilişkilerin ticaret ve yatırımı destekleyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 54,8 olurken, Çin ile ekonomik ilişkiler konusunda ise katılımcılar daha temkinli. Çin ürünlerinin yerli üretim üzerinde baskı yaratabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 58,1’e ulaşıyor.
Şirketlerin 2025’in ikinci yarısı için benimsediği stratejilerde öne çıkan başlıklar ise şöyle: Yüzde 38,7’si mevcudu korumak, yüzde 35,5 ile yeni pazarlara açılmak, yüzde 29 ile dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve marka iletişimi yatırımları ise sadece yüzde 3,2 oranında önceliklendiriliyor.
Temkinli bekleyiş
AGS Global’in simgesel göstergesi ‘İş Dünyası Duygu Barometresi’ne göre, şirketlerin yüzde 64,5’i temkinli bekleyişi tercih ederken, yalnızca yüzde 19,3’ü fırsatlar için tetikte olduğunu belirtiyor.
“Hazırlıklı olan kazanacak”
AGS Global Kurucusu ve CEO’su Ahmet Güler, araştırmanın sonuçlarına dair şu açıklamayı yaptı: “2025 yılı için başlangıçta öngördüğümüz dengelenme süreci, küresel belirsizlikler ve iç siyasi-ekonomik gelişmeler nedeniyle ertelenmiş görünüyor. Şirketlerin büyük çoğunluğu artık daha temkinli. Ancak bu dönemde dijitalleşme, ihracat ve finansal dayanıklılığa yatırım yapan şirketler için fırsatlar çok daha erken gelebilir.”
Güler, proaktif davranan ve yeni bölgesel fırsatlara odaklanan şirketlerin tünelin sonundaki ışığa daha erken ulaşabileceğine dikkat çekti.