İş yerinde ‘Ayrımcılığa Son, Eşitliğe Adım’

Türkiye İnsan Yönetimi Der­neği (PERYÖN) başkan­lığında iki ay önce bayrağı devralan Dr. Eylem Derya Özgür, yeni dönemde temel hedeflerinin derneği yalnızca İK profesyonel­lerinin değil, aynı zamanda insan odaklı yönetim anlayışını benim­seyen tüm iş dünyası paydaşlarının bir araya geldiği kapsayıcı bir yapı haline getirmek olduğunu söyledi. PERYÖN 28. Dönem Yönetim Ku­rulu Başkanı Özgür, “Bu doğrultu­da CEO’lardan girişimcilere, İK li­derlerinden genç profesyonellere kadar iş dünyasının farklı profille­rini çatımız altında buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Önceliklerinin iş liderleriy­le İK liderlerini bir araya getiren platformları artırmak, deneyim ve vizyon paylaşımını teşvik etmek olarak özetleyen Özgür, ayrıca bu dönemde gençlerin İK’yı ilham ve­rici ve dönüştürücü bir kariyer ala­nı olarak görmesini sağlayıp onları bu alana yönlendirmek için de çalı­şacaklarını söyledi.

Dijitalleşme, yapay zekâ, çeşitli­lik, eşitlik, hakkaniyet ve kapsayı­cılık gibi çalışma hayatının kritik başlıklarında İK profesyonellerinin yetkinliklerini artırmaya yönelik gelişim programları hayata geçire­ceklerini açıklayan Özgür, özellik­le AB desteğiyle başlatacakları ‘Ay­rımcılığa Son, Eşitliğe Adım’ pro­jesinin iş yerlerinde daha adil ve kapsayıcı uygulamaların yaygın­laşmasına katkı sunacağına dikkat çekti.

Geçen dönemde güçlenen sivil toplum iş birliklerini bu dönem daha da genişleterek, ortak akıl ve kolektif etki yaratmaya odaklana­caklarını; bilgi üreten, sorgulayan, araştıran ve mesleki gelişimi sü­rekli destekleyen bir yapı olmayı sürdüreceklerini kaydeden Özgür, önceki dönemlerden miras kalan İnsan Odağında Yönetim Kongresi, İnsana Değer Ödülleri ve Yeni Ne­sil İK Uzmanlığı Sertifika Progra­mı gibi projelerin devamlılığına da önem verdiklerini söyledi.

“Teknolojiyi insan odağını kaybetmeden kullanmalıyız”

PERYÖN Başkanı Özgür, ya­pay zekâ ve dijitalleşmenin Tür­kiye’deki İK süreçlerine etkisi­ni de değerlendirdi. Özgür’e göre; artık işe alımdan performans yö­netimine kadar birçok alanda di­jital araçlar ve AI sistemleri aktif olarak kullanılıyor. Özellikle aday değerlendirme süreçlerinde ya­pay zekâ, çeşitlilik ve kapsayıcılı­ğı destekleyen objektif analizler sunarak İK’ya stratejik bir katkı sağlıyor. Ancak Özgür, bir nokta­ya dikkat çekerek “Yapay zekânın sağladığı verimlilik ile işini kaybet­me riski taşıyan çalışanların iş ha­yatında kalmasını sağlayacak be­ceri programlarının da eş zamanlı uygulamaya konulması gibi kritik unsurların da olduğunu gözden ka­çırmamamız gerekir” dedi. Bu dö­nüşümde en önemli konunun tek­nolojiyi insan odağını kaybetme­den kullanmak olduğunu belirten Özgür, PERYÖN olarak bu amaca odaklandıklarını anlattı.

Yetenekleri bağlı tutmak onları bulmak kadar zor

Özgür; yetenek yönetiminde sa­dece yeteneği kazanmak değil, elde tutmanın da şirketler için öncelik­li bir mesele haline geldiğini belir­terek, kurumların yetenek bulmak kadar bu yetenekleri bağlı ve gelişi­me açık tutmakta zorlandığına de­ğindi. Bu yıl yenisine hazırlandık­ları, WFPMA ile BCG iş birliği ve EAPM desteğiyle yürüttükleri ‘İn­san Avantajı Yaratmak’ (Creating People Advantages) araştırmasın­dan örnekler veren Özgür; global­de katılımcıların yüzde 72’sinin en büyük zorluğun yetenek kıtlığı ol­duğunu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 54 düzeyinde bulunduğunu belirtti. Özgür, “Bu veriler, şirket­lerin işe alım, gelişim ve kariyer yö­netimi gibi alanlarda daha bütün­sel ve stratejik bir yaklaşıma ihti­yaç duyduğunu ortaya koyuyor” dedi. Özgür, şirket ve bireylerin beklentilerini ise şöyle sıraladı:

“Bugün şirketlerin gündemin­de; iç yetenek havuzlarını daha et­kin değerlendirmek, çalışan bağlı­lığını artıracak anlam odaklı bir iş deneyimi sunmak, dijitalleşme sü­recine uyum sağlayacak becerileri desteklemek ve liderlik gelişimini sistematik biçimde ele almak gibi konular öne çıkıyor. Bireyler ise ya­şam boyu öğrenme alışkanlığı ka­zanmak, dijital ve sosyal becerile­rini güçlendirmek, farklı disiplin­lerden beslenmek ve değişime açık kalmak, geleceğin iş gücü içinde fark yaratmanın temel anahtarla­rı arasında yer alıyor. Kurumların da bu gelişim yolculuğunu destek­leyecek kapsayıcı, şeffaf ve sürdü­rülebilir uygulamalarla ilerlemesi, bir rekabet avantajı değil, zorun­luluk olarak karşımızda duruyor.”

“Model çalışanlarla birlikte belirlenmeli”

Özgür, ofise dönüş konusunun ise Türkiye’de bazı şirketlerin çalı­şanlarını yeniden ofise çağırırken, pek çok kurumun hibrit düzene de­vam ettiğini belirtti.

Çalışanların büyük bölümünün uzaktan ya da hibrit çalışma imkâ­nı sunan kurumları tercih ettiğine dikkat çeken Özgür; Mercer’ın Glo­bal Talent Trends raporuna göre, çalışanların yüzde 60’ının esnek çalışma olmadan bir kuruluşa katıl­mak ya da o kurumda kalmak iste­mediğini, Deloitte’un Y ve Z kuşağı araştırmasına göre ise genç kuşa­ğın ofiste tam zamanlı mesai tale­bi hâlinde işten ayrılabileceğini be­lirttiğini anlattı. “Öte yandan evde rahat çalışamadığı için ofisten ça­lışmayı tercih eden bir kitle de var. Özetle bu konuda tek bir doğru yok” diyen Özgür, bu konudaki kendi de­neyimini şöyle ifade etti:

“Çalışma hayatının daha güvene dayalı ve esnek modeller üzerine kurulduğu günümüzde benim ken­di deneyimim, piyasadaki genel rüzgara kapılmaktansa organizas­yonun kültürü ve iş yapış biçimi­ne uygun modelin çalışanların da katıldığı bir karar verme süreciyle belirlenmesi ve gerektiğinde de de­ğişen koşullara göre bu stratejinin güncellenebilmesinin en sağlıklı yaklaşım olduğu yönünde. İş stra­tejisi ile uyumlu ve etkilenenlerin karar sürecine katıldığı çalışma modelleri, çoğunlukla en verimli ve tatmin sağlayan sonucu üretiyor.”

C level İK yöneticilerine yapay zekâ odaklı uluslararası sertifika

PERYÖN; WSI London iş birliğiyle Oxford Üniversitesi’nin iş okulu olan Oxford Saïd Business School Innovation Center ortaklığında bir yapay zekâ sertifika programını hayata geçirecek. PERYÖN Başkanı Dr. Eylem Derya Özgür, “Türkiye’de İK alanında yapay zekâ odaklı ilk ve tek uluslararası sertifika programını başlatıyoruz” dedi. Özgür’ün verdiği bilgilere göre; C level İK liderlerine yönelik ‘AI Superpowered: HR Lead’ sertifika programı 24 Eylül’de başlayacak. İK uzmanları için ‘Next-Gen HR Skills’ sertifika programı ise ikinci aşamada olacak. Hem online hem de yüz yüze eğitim oturumları içeren programın sonunda katılımcılar, Oxford Saïd Business School’da gerçekleşecek uygulamalı eğitimlere de katılacak.

Başkan Özgür, “Amacımız, İK liderleri ve profesyonellerini yalnızca teknolojik gelişmeleri izleyen değil, bu dönüşümün stratejik liderliğini üstlenen aktörler hâline getirmek. Programda katılımcılara strateji geliştirme, teknoloji entegrasyonu ve uygulama becerileri sunuyoruz. İşe alımdan performans yönetimine, yetenek gelişiminden dijital kültür oluşturmaya kadar pek çok başlık, bu dönüşüm perspektifiyle ele alınıyor” açıklamasını yaptı.