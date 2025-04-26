Kocaeli’de bilgi ekonomisi yükseliyor
Kocaeli Üniversitesi, yeni bir araştırma merkezi kurulması için attığı adımların meyvesini almaya hazırlanıyor. KOÜ Bilimpark, gelecek ay içinde Kocaeli Üniversitesi’nde açılacak.
Hayriye MENGÜÇ
DÜNYA’ya özel açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Öztürk, “Adına Bilimpark diyoruz. KOÜ Bilimpark, yenilikçi fikirlerin gelişmesine, akademik bilginin sanayi ile buluşmasına ve girişimciliğin teşvik edilmesine öncülük edecek” dedi.
Bu ekosistem içinde Milli Teknoloji Atölyesi, Teknofest’e hazırlanan öğrencileri desteklerken; Teknoloji Transfer Ofisi’nin fikirlerin ticarileşmesini sağlayacağını anlatan Rektör Öztürk, “Ön Kuluçka Merkezi, girişimcilere şirketleşme yolunda rehberlik ederken; Patent Ofisi fikri mülkiyet haklarının korunmasına katkı sunacak” bilgisini verdi. Ayrıca Proje Destek Ofisi’nin tüm proje faaliyetlerinin koordine edileceğini anlatan Prof. Dr. Öztürk, şunları aktardı:
“Açık Ofisler ve Ar-Ge Ofisleri farklı disiplinlerden profesyonellerin bir arada çalışmasına imkan tanıyacak. Merkez Laboratuvarımız, ileri teknolojik cihaz altyapısıyla araştırmacılarımıza kapılarını açarken, Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla bilimsel ve sektörel eğitimler verilecek. KOÜ Bilimpark, bilgi üretimini ve teknoloji tabanlı girişimciliği destekleyen bir merkez olacak ve ülkemizin bilimsel kalkınmasına güçlü katkılar sunacaktır. Kısacası sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm Ar-Ge hizmetlerini vereceğiz.
Hedef, araştırma üniversitesi olmak
2023 yılı sonunda ‘Araştırma Üniversitesi Adayı’ unvanını alan üniversitenin adaylıktan asilliğe yani ‘Araştırma Üniversitesi’ olması adına çalışmalara hız verdiklerini belirten Prof. Dr. Öztürk, 2025 yılı ilk dört ayı itibarıyla faaliyetlerini şöyle özetledi:
“TÜBİTAK 2209 projelerinde toplam 540 projeyle Türkiye birincisi olduk. Bu yıl sadece dört üniversite verilen Tam Kurumsal Akreditasyon sahibi olduk. URAP sıralamasında bu yıl ilk defa dünyada ilk bin 500 üniversite arasına girdik ve çok sayıda köklü üniversiteyi geride bıraktık. Yalnızca 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 74 patent ve faydalı model başvurusuyla başarılı bir yılı geride bıraktık.”
Türkiye’nin en güçlü sanayi şehirlerinden biri olarak Kocaeli’nin, gençlik ve sanayi ilişkisi açısından özel bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, “Üniversite-sanayi iş birliğinde proje bazlı değil, sürdürülebilir ve stratejik modeller geliştiriyoruz. KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi, sanayicilerimizle akademisyenlerimizi buluşturan bir köprü işlevi görüyor” dedi.
Bizzat rektör olarak, sanayi odaları, ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, Kocaeli Kent Konseyi ve STKlar gibi platformlarda yer aldığını; Ar-Ge, istihdam, patent, danışmanlık gibi alanlarda çok yönlü iş birlikleri geliştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Öztürk, “Biz, sadece bilgi üreten değil, bu bilgiyi dönüştürerek ekonomiye katkı sunan bir üniversiteyiz. Kocaeli Üniversitesi olarak bizler, bu avantajı öğrencilerimizin ve mezunlarımızın lehine en verimli şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz” diye konuştu. Rektör Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Öğrencilerimiz, üniversitemizde aldıkları teorik eğitimi, sanayi kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülen projeler, stajlar, saha çalışmaları ve teknik gezilerle pekiştiriyor. Bu sayede mezunlarımız, yalnızca diplomaya değil; aynı zamanda güçlü bir saha bilgisine, iş tecrübesine ve sektör bağlantılarına da sahip oluyor. Kocaeli gibi bir sanayi kentinde eğitim görmek, gençlerimize iş hayatına bir adım önde başlama fırsatı sunuyor.”
Kocaeli Sanayi Odası ile protokol
Sadece akademik projelerde değil, mezun gençlerin istihdamı konusunda da ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Rektör Öztürk; Kocaeli Sanayi Odası ile imzaladıkları yeni protokolü şöyle açıkladı: “Sanayi Odası’nın yeni binasında Üniversitemiz TEKNOPARK’ının bir bölümü yer alacak ve öğrencilerimiz de buradan faydalanabilecek. Yeni oluşum ile birlikte üniversite-sanayi iş birliği güçlendirilecek ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının yenilikçi kapasitesini artıracak bir merkez oluşturacağız. IMES OSB ile yürütülen ortak bir projede Mükemmeliyet Merkezi kuruldu. Yeni mezun genç mühendislerimizin kendilerini daha da geliştirmelerine ve istihdam edilmelerine olanak sağlıyoruz."
Öğrenciler standlara CV bırakmak için yarışıyor
Kariyer fuarı Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), gençlerin kariyer yolculuğuna yön vermek için, bu yıl ikinci kez kapılarını açacak. Geçen yılki fuar performansını değerlendiren Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Öztürk, şu bilgileri aktardı: “Fuara katılan firmaların stant ziyaret sayısı firma başına ortalama 676 olup, toplanan CV sayısı firma başına ortalama 96’dır. Fuar sonrası süreçte CV’si alınan öğrenci ve mezunların yaklaşık yüzde 66’sı ile iletişim kurulmuştur. Her bir öğrencinin ortalama 30 standı ziyaret ettiği ve 30 CV bıraktığı görülmüştür. Bırakılan CV’lerden ise, ortalama 3 işletme öğrencilerle iletişim kurmuştur.”
Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği’nin iş birliğinde, 15 üniversitenin paydaşlığıyla düzenlenen fuar, 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Geçen yıl bin 142 firmanın katılımı, 103 bin ziyaretçi ve 771 etkinlik ile rekor kıran fuar, “Avrupa’nın En Büyük Kariyer Fuarı” olarak tescillenmiş, ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘En Etkin Bölgesel Kariyer Fuarı’ ödülüne layık görülmüştü.