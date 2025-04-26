Kocaeli’de bilgi ekonomisi yükseliyor

Hayriye MENGÜÇ

DÜN­YA’ya özel açıklama yapan Ko­caeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Öztürk, “Adına Bi­limpark diyoruz. KOÜ Bilimpark, yenilikçi fikirlerin gelişmesine, akademik bilginin sanayi ile bu­luşmasına ve girişimciliğin teş­vik edilmesine öncülük edecek” dedi.

Bu ekosistem içinde Milli Teknoloji Atölyesi, Teknofest’e hazırlanan öğrencileri destek­lerken; Teknoloji Transfer Ofi­si’nin fikirlerin ticarileşmesi­ni sağlayacağını anlatan Rektör Öztürk, “Ön Kuluçka Merkezi, girişimcilere şirketleşme yolun­da rehberlik ederken; Patent Ofi­si fikri mülkiyet haklarının ko­runmasına katkı sunacak” bilgi­sini verdi. Ayrıca Proje Destek Ofisi’nin tüm proje faaliyetleri­nin koordine edileceğini anlatan Prof. Dr. Öztürk, şunları aktardı:

“Açık Ofisler ve Ar-Ge Ofisle­ri farklı disiplinlerden profesyo­nellerin bir arada çalışmasına imkan tanıyacak. Merkez Labo­ratuvarımız, ileri teknolojik ci­haz altyapısıyla araştırmacıları­mıza kapılarını açarken, Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla bi­limsel ve sektörel eğitimler veri­lecek. KOÜ Bilimpark, bilgi üre­timini ve teknoloji tabanlı giri­şimciliği destekleyen bir merkez olacak ve ülkemizin bilimsel kal­kınmasına güçlü katkılar suna­caktır. Kısacası sanayicilerimi­zin ihtiyaç duyduğu tüm Ar-Ge hizmetlerini vereceğiz.

Hedef, araştırma üniversitesi olmak

2023 yılı sonunda ‘Araştır­ma Üniversitesi Adayı’ unvanı­nı alan üniversitenin adaylıktan asilliğe yani ‘Araştırma Üniver­sitesi’ olması adına çalışmalara hız verdiklerini belirten Prof. Dr. Öztürk, 2025 yılı ilk dört ayı itiba­rıyla faaliyetlerini şöyle özetledi:

“TÜBİTAK 2209 projelerinde toplam 540 projeyle Türkiye bi­rincisi olduk. Bu yıl sadece dört üniversite verilen Tam Kurumsal Akreditasyon sahibi olduk. URAP sıralamasında bu yıl ilk defa dün­yada ilk bin 500 üniversite arası­na girdik ve çok sayıda köklü üni­versiteyi geride bıraktık. Yalnızca 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 74 patent ve faydalı model başvu­rusuyla başarılı bir yılı geride bı­raktık.”

Türkiye’nin en güçlü sanayi şe­hirlerinden biri olarak Kocae­li’nin, gençlik ve sanayi ilişkisi açısından özel bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, “Üniversite-sanayi iş bir­liğinde proje bazlı değil, sürdürü­lebilir ve stratejik modeller geliş­tiriyoruz. KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi, sanayicilerimizle akademis­yenlerimizi buluşturan bir köprü işlevi görüyor” dedi.

Bizzat rektör olarak, sanayi oda­ları, ticaret odaları, organize sana­yi bölgeleri, Kocaeli Kent Konseyi ve STKlar gibi platformlarda yer aldığını; Ar-Ge, istihdam, patent, danışmanlık gibi alanlarda çok yönlü iş birlikleri geliştirdikleri­ni anlatan Prof. Dr. Öztürk, “Biz, sadece bilgi üreten değil, bu bilgi­yi dönüştürerek ekonomiye kat­kı sunan bir üniversiteyiz. Koca­eli Üniversitesi olarak bizler, bu avantajı öğrencilerimizin ve me­zunlarımızın lehine en verimli şe­kilde değerlendirmek için çalışı­yoruz” diye konuştu. Rektör Öz­türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrencilerimiz, üniversite­mizde aldıkları teorik eğitimi, sa­nayi kuruluşlarıyla iş birliği için­de yürütülen projeler, stajlar, sa­ha çalışmaları ve teknik gezilerle pekiştiriyor. Bu sayede mezun­larımız, yalnızca diplomaya de­ğil; aynı zamanda güçlü bir saha bilgisine, iş tecrübesine ve sektör bağlantılarına da sahip oluyor. Ko­caeli gibi bir sanayi kentinde eği­tim görmek, gençlerimize iş haya­tına bir adım önde başlama fırsatı sunuyor.”

Kocaeli Sanayi Odası ile protokol

Sadece akademik projeler­de değil, mezun gençlerin istih­damı konusunda da ortak çalış­malar yürüttüklerini kaydeden Rektör Öztürk; Kocaeli Sanayi Odası ile imzaladıkları yeni pro­tokolü şöyle açıkladı: “Sanayi Odası’nın yeni binasında Üni­versitemiz TEKNOPARK’ının bir bölümü yer alacak ve öğren­cilerimiz de buradan faydalana­bilecek. Yeni oluşum ile birlikte üniversite-sanayi iş birliği güç­lendirilecek ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının yenilikçi kapasi­tesini artıracak bir merkez oluş­turacağız. IMES OSB ile yürü­tülen ortak bir projede Mükem­meliyet Merkezi kuruldu. Yeni mezun genç mühendislerimizin kendilerini daha da geliştirme­lerine ve istihdam edilmelerine olanak sağlıyoruz."

Öğrenciler standlara CV bırakmak için yarışıyor

Kariyer fuarı Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), gençlerin kariyer yolculuğuna yön vermek için, bu yıl ikinci kez kapılarını açacak. Geçen yılki fuar performansını değerlendiren Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Öztürk, şu bilgileri aktardı: “Fuara katılan firmaların stant ziyaret sayısı firma başına ortalama 676 olup, toplanan CV sayısı firma başına ortalama 96’dır. Fuar sonrası süreçte CV’si alınan öğrenci ve mezunların yaklaşık yüzde 66’sı ile iletişim kurulmuştur. Her bir öğrencinin ortalama 30 standı ziyaret ettiği ve 30 CV bıraktığı görülmüştür. Bırakılan CV’lerden ise, ortalama 3 işletme öğrencilerle iletişim kurmuştur.”

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği’nin iş birliğinde, 15 üniversitenin paydaşlığıyla düzenlenen fuar, 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Geçen yıl bin 142 firmanın katılımı, 103 bin ziyaretçi ve 771 etkinlik ile rekor kıran fuar, “Avrupa’nın En Büyük Kariyer Fuarı” olarak tescillenmiş, ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘En Etkin Bölgesel Kariyer Fuarı’ ödülüne layık görülmüştü.