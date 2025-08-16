Kripto para bir saadet zinciri mi?

UĞUR GÜNDÜZ / Ekonomist - Bankacı

Son günlerde bitcoin re­korları gündeme oturdu. Bir süre 40-50 bin dolar bandında giden varlığın değe­ri, Trump sonrası 100 bin dola­ra, şimdilerde ise 150 bin dola­ra yaklaştı. Arkasında para otori­tesinin gücü olmayan, daha yeni yeni ülke bazında regule edilme­ye çalışılan bir değere nasıl gü­venilebilir? En önemlisi neden güvenilir?

Önce işin teknik yönüne ba­kalım. Kripto para nedir ve nasıl üretilir?

Kripto para, dijital veya sa­nal bir para birimidir. Gelenek­sel paraların aksine, merkezi bir otoriteye (devlet veya banka gibi) bağlı değildir. İşlemlerin güven­liğini sağlamak için kriptografi (şifreleme bilimi) teknolojisini kullanır.

Kripto paraların temelinde blok zinciri (blockchain) adı ve­rilen dağıtık bir defter teknolo­jisi yatar. Bu blok zinciri, tüm iş­lemlerin şifrelenerek ve değiş­mez bir şekilde kaydedildiği, birbirine bağlı bloklardan oluşan bir veri tabanıdır. Herkes tara­fından görülebilir ancak değişti­rilemez.

Kripto para üretimi genellikle madencilik (mining) adı verilen bir süreçle gerçekleşir. Maden­ciler, özel donanımlara (güçlü bilgisayarlar) sahip olarak, blok zincirindeki karmaşık matema­tiksel problemleri çözmeye ça­lışırlar. Bu problemleri ilk çözen madenci, yeni bir blok oluştur­ma ve bu bloku blok zincirine ek­leme hakkını kazanır. Bu işlem, ağın güvenliğini sağlamanın yanı sıra yeni kripto paraların dolaşı­ma girmesini de sağlar.

Bu paralar ani değer düşüklüğü yaşar mı?

Karşılığında doğrudan bir em­tia (altın, gümüş gibi fiziksel bir varlık) bulunmayan kripto para­ların ani değer düşüşleri yaşama potansiyeli oldukça yüksektir.

Arz-talep dengesi: Kripto paraların değeri, tıpkı diğer finan­sal varlıklar gibi, tamamen arz ve talebe göre belirlenir. Talep art­tığında fiyat yükselir, talep düş­tüğünde ise fiyat düşer. Piyasaya yeni girişler, büyük yatırımcıların (balinaların) alım-satım hareket­leri bu dengeyi ciddi şekilde etki­leyebilir.

Dogecoin, 8 Mayıs 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 0.73 dolara ulaşarak zirve yaptı. Ancak bu yükselişin ardından, özellikle Elon Musk'ın Saturday Night Live (SNL) prog­ramında Dogecoin'i bir ‘aldat­maca’ (hustle) olarak nitelendir­mesiyle fiyatında hızlı bir düşüş yaşandı. Bu düşüş, meme coin'le­rin spekülatif doğasını ve ünlüle­rin etkisinin volatilitesini gözler önüne serdi.

Regülasyon belirsizliği: Kripto paralar, çoğu ülkede he­nüz tam olarak düzenlenmemiş­tir. Hükümetlerin veya düzenle­yici kurumların alacağı olumsuz kararlar, yasaklar veya kısıtlama­lar piyasada paniğe yol açarak ani düşüşlere neden olabilir.

Kripto paraların hukuki düzen­lemeleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı ülke­ler kripto paraları tamamen ya­saklarken, bazıları düzenleyici bir çerçeve oluşturmaya çalışıyor. Hatta bazıları ise yasal ödeme ara­cı olarak kabul ediyor.

Amerika Birleşik Devletle­ri, Avrupa Birliği, Japonya, Sin­gapur, İsviçre, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya gibi ülkeler bazı hukuki düzenlemeler ile bir çer­çeve oluştururken, El Salvador ve Orta Afrika Cumhuriyeti Bitcoin'i yasal para birimi olarak ilan etti.

Bunun yanında Çin, Mısır, Ka­tar, Bangladeş, Irak, Cezayir, Fas, Kongo DC, Burundi gibi ülkelerin birçoğu kripto para işlemlerini ya tamamen yasakladı ya da ciddi kı­sıtlamalar getirdiler.

Ülkemizde ise kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılması­nı yasaklayan bir yönetmelik ya­yınladı. Ancak madencilik veya borsalar aracılığıyla kripto para edinilmesi şu an için yasak değil. Son dönemde kripto varlık hizmet sağlayıcılarının lisanslama ve de­netimini içeren yeni bir yasal çer­çeve de oluşturuldu.

Geleceğe dair genel eğilim ise tamamen yasaklamak yerine, sek­törü düzenleyerek denetim altına alma şeklinde görünüyor.

Küresel ekonomik/siya­sal durum: Ülkeler arası siyasi gerilimler, geleneksel finans piya­salarındaki (borsalar, döviz piya­saları) dalgalanmalar, kripto para piyasasını da etkileyebilir. Özel­likle büyük ekonomik krizler veya faiz artırımları gibi durumlar, ya­tırımcıların daha riskli varlıklar­dan kaçmasına neden olabilir.

Vergisel boyut: Türkiye'de kripto para değer artış kazanç­larının vergilendirilmesi konu­sunda henüz net ve doğrudan bir yasal düzenleme bulunmamak­tadır. Ancak bu durum, kripto pa­ralardan elde edilen tüm gelirle­rin tamamen vergisiz olduğu an­lamına gelmez.

Mevcut mevzuat ve Gelir İda­resi Başkanlığı'nın (GİB) genel yaklaşımları doğrultusunda ba­zı yorumlar ve beklentiler bulun­maktadır.

GİB, kripto paraları genellik­le ‘gayri maddi hak’ veya ‘menkul kıymet benzeri’ bir varlık olarak değerlendirse de bu yorum, uy­gulamada belirsizliklere yol aç­maktadır.

Kripto para alım-satım işlem­leri şu an için Katma Değer Vergi­si'ne (KDV) tabi değildir.

Ancak bireysel yatırımcıların kripto alım-satım kazançlarına, belirli bir tutarı aşması durumun­da gelir vergisi stopajı veya beyan­name yükümlülüğü getirilmesi gündemdedir. Örneğin, yıllık 150 bin TL üzeri kripto kârı elde eden bireyler için yüzde 15-35 arası ka­demeli gelir vergisi uygulanması konuşulmaktadır.

Eğer kripto para işlemleri sü­rekli ve ticari bir faaliyet olarak değerlendirilirse, bu kazançlar ti­cari kazanç kapsamında vergilen­dirilebilir. Ancak tek seferlik ve­ya nadiren yapılan işlemler ‘arızi kazanç’ olarak değerlendirilebilir ve belirli bir istisna sınırını aşarsa gelir vergisine tabi olabilir.

Şu an için Türkiye'de bireysel yatırımcıların kripto para değer artış kazançları için doğrudan bir vergi uygulaması bulunmamakta­dır. Ancak gelecekte bu alanda ya­sal düzenlemelerin yapılması ve vergilendirmenin netleşmesi bek­lenmektedir. Özellikle ticari nite­lik taşıyan ve yüksek hacimli iş­lemlerin vergilendirilmesi yönün­de adımlar atılması muhtemeldir.

Kripto para yatırımı yaparken, gelecekteki vergi yükümlülükle­ri ve mevzuat değişiklikleri konu­sunda güncel bilgilere sahip ol­mak için resmi kaynakları takip etmeniz ve gerektiğinde bir ma­li müşavir veya avukattan danış­manlık almanız önemlidir.

Hack’lenme ve güvenlik açıkları: Kripto para borsalarının veya cüzdanlarının hack’lenme­si, büyük miktarda kripto paranın çalınması gibi güvenlik açıkları, yatırımcı güvenini sarsarak fiyat­larda keskin düşüşlere yol açabilir.

Spekülasyon: Kripto para pi­yasaları, yüksek spekülasyon içe­rir. Özellikle kısa vadeli yatırım­cıların hızlı kazanç beklentisiyle yaptığı alım-satımlar, fiyatlarda aşırı oynaklığa neden olabilir.

Sosyal medya ve haber akışı: Sosyal medyada yayılan FUD (Korku, Belirsizlik, Şüphe) veya FOMO (Kaçırma Korkusu) gibi duygusal tepkiler, piyasada hızlı hareketlenmelere ve ani dü­şüşlere zemin hazırlayabilir.

Saadet zinciri ile kripto para alımı farklı yapılar

Saadet zinciri (Ponzi şeması) ve kripto para alımı, yatırım po­tansiyeli ve riskleri açısından ta­mamen farklı yapılardır. Saadet zinciri, yeni katılımcılardan top­lanan paralarla önceki katılımcı­lara ödeme yapılan, sürdürülemez bir dolandırıcılık sistemidir. Te­mel özellikleri şunlardır:

Sürdürülemez model: Sis­tem, sürekli yeni üye katılımı ve taze nakit girişi olmadan ayakta kalamaz. Yeni para akışı durdu­ğunda sistem çöker.

Gerçek bir üretim/hizmet yok: Genellikle gerçek bir ürün veya hizmet üretimi, ticareti veya yatırımı yoktur. Vaat edilen yük­sek getiriler, tamamen yeni üyele­rin paralarıyla sağlanır.

Merkezi ve kontrollü: Şe­mayı başlatan bir kişi veya grup tarafından merkezi olarak kont­rol edilir.

Şeffaf değil: İşleyişi şeffaf değildir, yatırımcılara gerçekte ne olduğu hakkında bilgi verilmez.

Yasal değil: Çoğu ülkede ya­sa dışıdır ve dolandırıcılık olarak kabul edilir.

Kripto para alımı ise blok zin­ciri teknolojisi üzerine kurulu di­jital varlıkların satın alınmasıdır. Güvenilirliği ise aşağıdaki faktör­lere bağlıdır:

Teknoloji odaklı: Kripto paralar, blok zinciri gibi şeffaf ve güvenli bir teknolojiye dayanır. İşlemlerin kayıtları herkes tara­fından incelenebilir.

Değer mekanizması: Değe­ri, arz ve talep, benimsenme oranı, projenin teknolojisi, kullanım ala­nı ve piyasa duyarlılığı gibi faktör­lere göre belirlenir. Yeni yatırım­cı girişi fiyatı etkileyebilir ancak bu, bir saadet zinciri gibi tek ba­şına hayatta kalma mekanizması değildir.

Merkeziyetsizlik: Çoğu kripto para projesi merkeziyet­siz bir yapıya sahiptir, yani tek bir kişi veya grup tarafından kontrol edilmez. Bu, manipülasyon riski­ni azaltır (ancak tamamen orta­dan kaldırmaz).

Volatilite: Fiyatları oldukça değişkendir ve ani yükselişler ve­ya düşüşler yaşanabilir. Bu, hem yüksek kazanç hem de yüksek ka­yıp riski taşır

Yasal durum: Bazı ülkelerde regüle edilmiş, bazılarında ise he­nüz tam olarak düzenlenmemiş­tir. Ancak saadet zinciri gibi doğa­sı gereği dolandırıcılık değildir

Kapsamlı araştırma yapın

Kripto paralar riskli yatırım araçları olsa da altında blok zinci­ri gibi gerçek bir teknoloji ve kul­lanım alanları olan varlıklardır. Ancak kripto para dünyasında da saadet zinciri benzeri dolandırı­cılık projeleri (Ponzi veya piramit şemalarını kullanan sahte kripto projeleri) bulunabilmektedir.

Bu nedenle kripto para yatırımı yapmadan önce kapsamlı araş­tırma yapmak ve projenin gerçek bir değeri olup olmadığını anla­mak hayati önem taşır.

Kripto para yatırımı düşünü­yorsanız, yüksek volatilitenin ve potansiyel risklerin farkında ol­manız önemlidir. Yatırım yapma­dan önce detaylı araştırma yap­manızı ve risk toleransınızı (ka­bul edilebilir kayıp) göz önünde bulundurmanızı öneririm.

Kripto para ile dijital para aynı şey mi, farkları nedir?

Hayır, kripto para ve dijital para terimleri aynı şeyi ifade etmez, ancak birbiriyle ilişkilidir. Dijital para, kripto parayı da kapsayan daha geniş bir kavramdır.

Dijital para (Elektronik pa­ra): Fiziksel bir karşılığı olmayan ve yalnızca elektronik ortam­da var olan tüm para birimleri­ni kapsar. Banka hesabınızdaki paralar, kredi kartı ödemeleri, online cüzdanlardaki bakiyeler dijital paradır. Dijital paralar ge­nellikle merkezi bir otorite (ban­kalar, merkez bankaları) tarafın­dan kontrol edilir ve işlemler gizli kalmaz, kullanıcı kimli­ği gerektirir.

Kripto para: Dijital paranın özel bir türü­dür. Temel farkı, işlem­lerin güvenliğini sağ­lamak için kriptografi kullanması ve genellik­le merkeziyetsiz bir ya­pıda olmasıdır. Yani, bir devlet veya banka tarafından denet­lenmezler. İşlemleri blok zinciri üzerinde şeffaf bir şekilde kay­dedilir, ancak kullanıcıların kişi­sel bilgileri yerine cüzdan adresleri kullanılır, bu da anonimliği artırır.

Kısacası, her kripto para bir dijital paradır, ancak her dijital para bir kripto pa­ra değildir.