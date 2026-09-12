Kripto varlıklar nereye oturacak?

DR. FİGEN ALDI

Bu iki teknolojinin aynı anda gelişmesi tesadüf değil. Finan­sal sistem giderek daha fazla ve­ri üretiyor, işlemler hızlanıyor, yatırımcıların karar alma süre­si kısalıyor ve finansal ürünlerin çeşitliliği artıyor. Dolayısıyla asıl soru, yapay zekânın finans sek­töründe kullanılıp kullanılmaya­cağı ya da kripto varlıkların gele­neksel finans içerisinde yer bu­lup bulmayacağı değil.

Asıl soru şu: Finansal kararları hangi teknoloji verecek ve bu ka­rarların sorumluluğu kimde ola­cak?

Geleneksel finansal karar alma mekanizmasında insan merkez­deydi. Bugün ise bu sürecin önem­li bir bölümü algoritmalar tarafın­dan gerçekleştirilebiliyor.

Yapay zekâ sistemleri çok bü­yük veri kümelerini kısa süre­de analiz edebiliyor, piyasa gös­tergeleri arasındaki ilişkileri in­celeyebiliyor, haber akışlarını değerlendirebiliyor ve geçmiş verilerden çeşitli senaryolar oluşturabiliyor. Ancak önemli bir ayrıntı var: Veriyi hızlı analiz etmek ile geleceği doğru tahmin etmek aynı şey değil.

Bir model geçmiş dönemde son derece başarılı sonuçlar üretirken piyasa koşulları değiştiğinde ay­nı performansı göstermeyebilir. Daha önemlisi, yatırımcı bir ya­pay zekâ sisteminin verdiği kara­rı neden verdiğini anlayamıyorsa teknik bir sorunun ötesinde hesap verebilirlik problemi ortaya çıkar.

Bu nedenle başarı yalnızca “mo­del ne kadar doğru tahmin edi­yor?” sorusuyla değil, “Model ne­den böyle bir karar verdi ve bu karar nasıl denetlenebilir?” soru­suyla da ölçülmeli.

Kripto varlıkların rolü neden değişiyor?

Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenleme ve yetkilendirme süreci önemli öl­çüde kurumsallaşmış durumda. Bu gelişme önemli bir dönüşüme işaret ediyor: Kripto varlıklar ar­tık yalnızca alternatif bir teknolo­ji alanı olarak değerlendirilemez. Finansal sistemin düzenleme, de­netim, saklama ve yatırımcı koru­ması mekanizmalarının içine gi­derek daha fazla dahil oluyor.

Bu dönüşümün ikinci aşaması tokenizasyon olabilir. Bir varlığın dijital olarak temsil edilebilmesi, finansal varlıkların ihraç, transfer ve takas süreçlerini yeniden dü­şünmemize neden olabilir. Yapay zekâ analiz edecek, blokzincir ta­banlı sistemler işlemleri kayıt al­tına alacak, akıllı sözleşmeler be­lirli koşullarda işlemleri otoma­tikleştirecek. Finansal kurumlar ise bu teknolojileri mevcut altya­pıyla birleştirmeye çalışacak.

En büyük tehlike teknolojiye aşırı güven

Yatırım modeli yüksek doğru­luk oranına sahip olduğunda yatı­rımcı zamanla modelin yanılmaz olduğuna inanabilir. Oysa finansal piyasalarda hiçbir model geleceği garanti edemez. Özellikle kripto varlık piyasalarında yüksek vola­tilite, likidite farklılıkları ve haber akışı algoritmik modeller açısın­dan ciddi sınamalar oluşturuyor. Bu nedenle “yapay zekâ yatırım kararını benden daha iyi verir” dü­şüncesi tehlikeli bir varsayım. Ya­pay zekâ yatırımcının yerine geç­mekten ziyade yatırımcının karar kalitesini artıran bir araç olarak konumlandırılmalı.

Buradaki kritik kelime insan denetimi. Modelin nasıl eğitil­diği, hangi verileri kullandığı ve olağan dışı piyasa koşullarında nasıl davrandığı daha fazla önem kazanacak. Finansal yapay zekâ sistemleri yalnızca teknoloji ekiplerinin değil, hukukçuların, ekonomistlerin, risk yöneticile­rinin ve düzenleyici kurumların da konusu olacak.

Türkiye açısından fırsat nerede?

Türkiye'deki güçlü bankacı­lık altyapısı, gelişmiş ödeme sis­temleri ve geniş finansal teknoloji ekosistemi önemli avantajlar sağ­lıyor.

Ancak teknoloji kullanmak ile teknoloji üretmek aynı şey değil. Yapay zekâ tabanlı finansal mo­delleri geliştirme, eğitme, denet­leme ve ihraç etme konusunda ka­pasite oluşturabilen ülke çok daha büyük bir ekonomik değer yara­tabilir.

Üniversiteler, finans kuruluşla­rı, teknoloji şirketleri ve düzenle­yici kurumlar arasında güçlü bir araştırma ve inovasyon ekosiste­mi kurulması gerekiyor.

Özellikle finans, yapay zekâ ve blokzincirin kesişiminde yetişmiş insan kaynağı kritik öneme sahip olacak.

Finansın geleceğinde insan nerede duracak?

Bütün bu dönüşümün sonunda insanın finansal sistemden tama­men çıkacağını düşünmek doğru olmaz. Tam tersine, insanın rolü değişecek. Bugünün yatırımcısı veriyi toplamak ve analiz etmek için zaman harcarken, geleceğin yatırımcısı yapay zekânın ürettiği sonuçları değerlendirmek, alter­natif senaryoları karşılaştırmak ve risk iştahını belirlemek zorun­da kalacak.

Yapay zekâ karar sürecinin ba­zı aşamalarını devralırken nihai sorumluluğu ortadan kaldırmaya­cak. Çünkü teknoloji ne kadar geli­şirse gelişsin, finansal kaybın so­rumluluğunu bir algoritmaya yük­lemek mümkün olmayacak.

Yeni dönemin kazananları kim olacak?

Önümüzdeki dönemde avan­taj, teknolojiyi finansal amaçlarla doğru biçimde birleştirebilenler­de olacak. Veriyi kaliteli kullanan, riskleri doğru yöneten, algoritma­larını denetleyebilen, müşteri gü­venini koruyan, düzenlemelere uyum sağlayan ve teknolojiyi in­san kararının yerine değil, yanına koyabilen kurumlar öne çıkacak.

Yapay zekâ finansın hesaplama gücünü artırabilir. Kripto varlık­lar finansal değerin nasıl temsil edildiğini değiştirebilir. Blokzin­cir işlem altyapısını dönüştürebi­lir. Ancak bütün bunların üzerin­de hâlâ aynı soru duruyor: Bu tek­nolojileri hangi amaçla ve hangi sorumluluk anlayışıyla kullana­cağız?

Finansın geleceğini belirleye­cek olan yalnızca teknoloji olma­yacak. Teknolojiyi nasıl yönettiği­miz olacak. Çünkü finansal siste­min geleceğinde yapay zekâ daha fazla hesaplayacak, algoritmalar daha fazla karar önerecek ve diji­tal varlıklar daha fazla hayatımıza girecek. Fakat son sözü söylemesi gereken şey teknoloji değil, insan aklı ve sorumluluğu olacak.