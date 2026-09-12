Öğrenciler okula geri dönüyor, peki kalacaklar mı?

Yeni eğitim öğretim yılı baş­larken dünyanın önde gelen çocuk hakları kuruluşu Save the Children Türkiye ayağı iki araştır­mayla , çocukların yalnızca okula erişebilmesinin değil; eğitimleri­ne düzenli biçimde devam edebil­melerinin, okulda kendilerini gü­vende ve ait hissedebilmelerinin de önemine dikkat çekti.

İki araştırmanın ortak bulguları, çocukların eğitime devamını des­teklemek için bütüncül yaklaşım­ların önemine işaret ediyor. Buna göre çocukların eğitimden uzak­laşmasına yol açabilecek risklerin erken fark edilmesi kritik. Bu bağ­lamda çocukların ve ailelerin uy­gun hizmetlere yönlendirilmesi ve ulaşım ile okul giderleri nedeniy­le güçlük yaşayan ailelerin mevcut desteklere erişimi kolaylaştırmak atılması gereken adımlar olarak öne çıkıyor.

"Hatay ve Adıyaman’da Okul Dı­şı Kalmış ve Okuldan Ayrılma Ris­ki Altındaki Çocuklar Araştırması” , Şubat 2023 depremlerinin ardın­dan çocukların eğitime erişimini ve devamlılığını etkileyen ekono­mik, psikososyal ve yapısal faktör­leri ele aldı. Elde edilen bulguların Bir yandan eğitim altyapısı ve hiz­metlerinin yeniden tesis edilme­sine yönelik önemli çalışmalar sü­rerken bazı çocuklar ve aileler için eğitime düzenli katılımı etkileyen güçlüklerin devam edebildiğine işaret ettiğine dikkat çekiliyor.

14–17 Yaş grubundaki çocuklarda risk daha yüksek

Araştırmada okulla ilişkili gider­ler ekonomik engeller arasında öne çıkarken ulaşım maliyetleri ve me­safe, psikososyal güçlükler, öğren­me kayıpları, mevsimlik tarım iş­çiliği ve sosyal dışlanma da eğitime devamlılığı etkileyebilen faktörler arasında yer alıyor. Bulgular, özel­likle 14–17 yaş grubundaki çocuk­ların okuldan uzaklaşma açısından daha yüksek risk taşıyabildiğini gösteriyor. Ekonomik baskılar, öğ­renme açıkları, ulaşım güçlükleri ve geçim faaliyetlerine katılım gibi et­kenlerin bir araya gelmesiyle artan devamsızlık, zaman içinde öğren­me kayıplarını derinleştirerek ço­cukların motivasyonunu, özgüveni­ni ve okulla bağını zayıflatabiliyor.

Save the Children Türkiye, bu çerçevede Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılında başlatılan Eğitime Katılım ve Devamsızlığı İzleme Projesi (EKİP) , devamsız­lık ve okuldan ayrılma risklerinin erken tespit edilmesi ve çocukların eğitime devamlarının desteklen­mesi açısından yürütülen önemli çalışmalardan biri olduğuna işaret ediyor. Araştırmanın bulgularında da erken uyarı, zamanında destek ve yönlendirme mekanizmalarının çocukların eğitimle bağlarının ko­runmasındaki önemli etken olarak öne çıkıyor.

İkinci araştırma ise İstanbul’un Sultanbeyli ve Avcılar ilçelerinde­ki dört devlet okulunda gerçekleş­tirilen “Güvenli, Kapsayıcı ve Da­yanıklı Okullar Araştırması”. Buna göre çocukların okulda kendileri­ni güvende hissetmesinde fiziksel koşullar kadar sosyal ilişkilerin ve aidiyet duygusunun da belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

Zorbalık ve ayrımcılık, akran ilişkileri, aidiyet duygusu ve ye­tişkinlerin çocukların sorunları­na yaklaşımı, güvenli bir okul orta­mını etkileyen faktörler arasında sıralanıyor. Araştırmada özellikle zorbalığın, çocukların aidiyet duy­gusunu ve eğitimle kurdukları iliş­kiyi etkileyebildiği vurgulanmış.

Çocukların görüşleri dikkate alınmalı

Save the Children Türkiye Ül­ke Direktörü Berna Köroğlu okula dönüşün eğitim hakkının yalnız­ca ilk adımı olduğunu vurgulaya­rak “Çocukların okulla bağlarını koruyabilmesi, öğrenmeye devam edebilmesi ve ihtiyaç duyduğun­da uygun desteğe erişebilmesi de aynı ölçüde önemli. Bunun için çocukların ihtiyaçlarının erken fark edildiği ve görüşlerinin dik­kate alındığı destekleyici okul or­tamlarına ihtiyaç var” dedi.

Araştırmanın bulgularını değer­lendiren Save the Children Türki­ye Eğitim ve Psikososyal Destek Uzmanı Yeşim Hancı Kaya şunları söyledi: “Ekonomik zorluklar, ula­şım sorunları, öğrenme kayıpları, psikososyal güçlükler ve zorbalığa maruz kalma gibi etkenler zaman içinde bir araya gelerek çocukla­rın eğitimden uzaklaşma riskini artırabiliyor. Bu nedenle risklerin erken fark edilmesi, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarının birlikte ele alınması ve eğitim, sosyal hizmet­ler ve çocuk koruma alanlarında destek sağlayan kurum ve kuruluş­lar arasındaki iş birliğinin güçlen­dirilmesi kritik önem taşıyor. Gü­venli bir okul ortamı oluştururken çocukların kendilerini etkileyen konularda görüşlerini ifade edebil­melerini sağlamak ve bu görüşleri dikkate almak da bu sürecin önem­li bir parçası”.