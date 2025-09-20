Türkiye’de çalışan mutluluğu

Türkiye’de bir çalışan olarak ne kadar mutlusunuz? 1-10 arasında bir değerlendirme yap­manız gerekse kaç puan verirdi­niz? Peki sizce Türkiye ortala­ması nasıldır?

Pluxee, dünya genelinde ça­lışan mutluluğunu nörobilim temelli yöntemlerle araştıran The Happiness Index ile birlik­te “Türkiye’de çalışanlar ne ka­dar mutlu?” araştırmasının so­nuçları bu sorulara ışık tutuyor. Skorların 10 üzerinden belirlen­diği araştırmada Türkiye’de ça­lışanların mutluluk skoru 6,5 ol­du. Dünya ortalaması ise 7,9.

Türkiye’de çalışanlar, işyerin­de özgür hissetmediklerini ve kişisel gelişim alanlarında yete­rince desteklenmediklerini be­lirtiyor.

Araştırma Pluxee uygulaması, sosyal medya ve e-posta gibi ka­nallar üzerinden Mayıs 2025te yürütüldü. Mutluluk ve bağlı­lık üzerine kurulu bir nörobi­lim modeli kullanılan çalışma­ya Türkiye genelinde farklı böl­ge ve sektörlerden 2 bin 100’ün üzerinde çalışan katıldı.

En mutsuzlar Marmara’da

Türkiye’de coğrafi bölgeler arası mutluluk ve bağlılık skor­larına bakıldığında ise en düşük skor tahmin edilebileceği üze­re Marmara Bölgesi’nde; ortala­ma 5,9 olarak ölçüldü. Marmara Bölgesi’nde çalışanlar kariyer­lerini ilerletme konusunda da­ha az fırsat olduğunu düşünü­yor; ayrıca çalışanların “güven” konusunda da daha düşük sko­ra sahip olması çalışan mutlulu­ğu ve bağlılığını olumsuz etkili­yor. En mutlu çalışanların ise 7,2 mutluluk skoru ile Doğu Anado­lu’da, bölgeyi Karadeniz ve Gü­neydoğu Anadolu izliyor.

En mutlu çalışanlar 51-60 yaş arası

Araştırmaya göre çalışanların yaşı ilerledikçe mutluluk sko­ru artıyor. 51-60 yaş grubunda­ki çalışanlar, “özerklik” alanında 7.0, “dinlenilme hissi” konusun­da ise 7.1 puanla diğer yaş grup­larının önüne geçiyor.

Yarısı işyerini arkadaşına tavsiye ediyor

Çalıştığınız işyerini bir arka­daşınıza tavsiye eder misiniz? Katılımcıların yüzde 47’si, or­ganizasyonunu “çalışmak için iyi bir yer” olarak tanımlıyor ve tavsiye ediyor. Ancak iş yerinde özerklik, işin bir amaca ve anla­ma hizmet ettiğine dair inanç, işe duyulan güven, kişisel geli­şim ve iş yeri ilişkileri gibi kri­terlerde Türkiye, global ortala­maların altında kalıyor.

Araştırmaya katılanlar özel­likle “özerklik”, “kişisel gelişim” ve “anlam ve amaç” başlıkların­da yeterli desteği görmedikleri­ni belirtti. Bu başlıklar aynı za­manda bağlılık skoruna da etki etti. Çalışanların şirketlerine duydukları bağlılık skoru ortala­ması globalde 7,8 olurken Türki­ye ortalaması 6,4’te kaldı.

Türkiye’de çalışan mutluluğu­nu en çok etkileyen faktör, “öz­gürlük” skorunun düşük olma­sı. Bunun temel nedeni ise Tür­kiye’deki çalışanların yeterince “özerklik” deneyimlemedikleri­ni düşünmeleri. Özerklik skoru Türkiye’de 6,0, global ortalama ise 7,8.

“Güvenlik” alanında ise öne çıkan başlık “iş-yaşam denge­si”nde skor olduça düşük. Dünya ortalaması 7,5 iken Türkiye’de ortalama 5,6. Evden çalışma ve­ya esnek çalışma imkanına sa­hip olan çalışanlar, iş ortamları ve iş-yaşam dengeleri konusun­da çok daha yüksek memnuni­yet ifade ediyor. Çoğu çalışan memnuniyetsizliklerini, güven eksikliklerini ve stresi doğrudan düşük maaşlara bağlıyor. Finan­sal olarak güvende hissetmeme hali iş yerinde “güvende” hisset­menin önündeki en büyük en­gellerden biri olarak öne çıkıyor.