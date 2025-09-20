Türkiye’de çalışan mutluluğu
“Türkiye’de çalışanlar ne kadar mutlu” araştırmasının sonuçları o kadar da mutlu olmadığını gösteriyor. 10 üzerinden yapılan değerlendirmede 6,5 skoruyla Türkiye’de çalışanlar dünya ortalamasının altında kalıyor.
Türkiye’de bir çalışan olarak ne kadar mutlusunuz? 1-10 arasında bir değerlendirme yapmanız gerekse kaç puan verirdiniz? Peki sizce Türkiye ortalaması nasıldır?
Pluxee, dünya genelinde çalışan mutluluğunu nörobilim temelli yöntemlerle araştıran The Happiness Index ile birlikte “Türkiye’de çalışanlar ne kadar mutlu?” araştırmasının sonuçları bu sorulara ışık tutuyor. Skorların 10 üzerinden belirlendiği araştırmada Türkiye’de çalışanların mutluluk skoru 6,5 oldu. Dünya ortalaması ise 7,9.
Türkiye’de çalışanlar, işyerinde özgür hissetmediklerini ve kişisel gelişim alanlarında yeterince desteklenmediklerini belirtiyor.
Araştırma Pluxee uygulaması, sosyal medya ve e-posta gibi kanallar üzerinden Mayıs 2025te yürütüldü. Mutluluk ve bağlılık üzerine kurulu bir nörobilim modeli kullanılan çalışmaya Türkiye genelinde farklı bölge ve sektörlerden 2 bin 100’ün üzerinde çalışan katıldı.
En mutsuzlar Marmara’da
Türkiye’de coğrafi bölgeler arası mutluluk ve bağlılık skorlarına bakıldığında ise en düşük skor tahmin edilebileceği üzere Marmara Bölgesi’nde; ortalama 5,9 olarak ölçüldü. Marmara Bölgesi’nde çalışanlar kariyerlerini ilerletme konusunda daha az fırsat olduğunu düşünüyor; ayrıca çalışanların “güven” konusunda da daha düşük skora sahip olması çalışan mutluluğu ve bağlılığını olumsuz etkiliyor. En mutlu çalışanların ise 7,2 mutluluk skoru ile Doğu Anadolu’da, bölgeyi Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu izliyor.
En mutlu çalışanlar 51-60 yaş arası
Araştırmaya göre çalışanların yaşı ilerledikçe mutluluk skoru artıyor. 51-60 yaş grubundaki çalışanlar, “özerklik” alanında 7.0, “dinlenilme hissi” konusunda ise 7.1 puanla diğer yaş gruplarının önüne geçiyor.
Yarısı işyerini arkadaşına tavsiye ediyor
Çalıştığınız işyerini bir arkadaşınıza tavsiye eder misiniz? Katılımcıların yüzde 47’si, organizasyonunu “çalışmak için iyi bir yer” olarak tanımlıyor ve tavsiye ediyor. Ancak iş yerinde özerklik, işin bir amaca ve anlama hizmet ettiğine dair inanç, işe duyulan güven, kişisel gelişim ve iş yeri ilişkileri gibi kriterlerde Türkiye, global ortalamaların altında kalıyor.
Araştırmaya katılanlar özellikle “özerklik”, “kişisel gelişim” ve “anlam ve amaç” başlıklarında yeterli desteği görmediklerini belirtti. Bu başlıklar aynı zamanda bağlılık skoruna da etki etti. Çalışanların şirketlerine duydukları bağlılık skoru ortalaması globalde 7,8 olurken Türkiye ortalaması 6,4’te kaldı.
Türkiye’de çalışan mutluluğunu en çok etkileyen faktör, “özgürlük” skorunun düşük olması. Bunun temel nedeni ise Türkiye’deki çalışanların yeterince “özerklik” deneyimlemediklerini düşünmeleri. Özerklik skoru Türkiye’de 6,0, global ortalama ise 7,8.
“Güvenlik” alanında ise öne çıkan başlık “iş-yaşam dengesi”nde skor olduça düşük. Dünya ortalaması 7,5 iken Türkiye’de ortalama 5,6. Evden çalışma veya esnek çalışma imkanına sahip olan çalışanlar, iş ortamları ve iş-yaşam dengeleri konusunda çok daha yüksek memnuniyet ifade ediyor. Çoğu çalışan memnuniyetsizliklerini, güven eksikliklerini ve stresi doğrudan düşük maaşlara bağlıyor. Finansal olarak güvende hissetmeme hali iş yerinde “güvende” hissetmenin önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor.