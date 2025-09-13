Türkiye’de işverenler dördüncü çeyrekten umutlu

ManpowerGroup, 2025 yı­lının dördüncü çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölç­mek için 42 ülkede 40 bin 533 iş­verenin dahil edildiği ‘İstihdama Genel Bakış’ araştırmasını ha­yata geçirdi. Rapora göre, mev­simsellikten arındırılmış Net İs­tihdam Görünümü (NEO) geçen çeyreğe göre 1, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2 puan düşüşle 23’e geriledi.

2025 yılının başın­da görünüm istikrarlıyken, son iki çeyrekte hafif bir yavaşlama yaşandı. Küresel iş gücü piyasa­sı hâlâ dayanıklı görünse de bazı yumuşama işaretleri mevcut. Bu­na göre ankete katılan ülkelerin ve bölgelerin yarısından fazlası, geçen çeyreğe göre istihdam bek­lentilerinde düşüş bildirdi.

Geçen yıla göre 4 puan arttı

Önümüzdeki çeyrek için Tür­kiye’deki işverenler, 18 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile dayanıklı bir istihdam ortamı bekliyor. Beklentiler, geçen çey­rekten bu yana değişmemekle birlikte geçen yılın aynı çeyreği­ne bakıldığında 4 puan artış göz­leniyor.

En güçlü ve en zayıf sektörler

Türkiye’de istihdam beklenti­leri en güçlü sektör, Net İstihdam Görünümü geçen çeyreğe göre 5, geçen yılın aynı dönemine göre ise 11 puan artarak 30’a yükselen Bilgi Teknolojileri sektörü oldu.

Rapora göre, yine geçen çeyrek ve geçen yılın aynı dönemiyle kı­yaslama yapıldığında ise en bü­yük artışı kaydeden sektör İleti­şim Hizmetler; geçen yıla göre 26 puanlık bir yükseliş kaydetti. Kü­resel çapta bakıldığında, Türkiye, İletişim Hizmetleri sektöründe­ki çeyreklik artışta ikinci sırada yer alıyor ve bu alanda dünya or­talamasının 17 puan üzerinde bir performans sergiliyor.

Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

-Bilgi Teknolojileri (30)

-Taşımacılık ve Lojistik &

Otomotiv (27)

-Finans ve Gayrimenkul (23)

-Endüstriyel Ürünler ve

Malzemeler (17)

-İletişim Hizmetleri (8)

-Sağlık ve Yaşam

Bilimleri (7)

-Tüketim Ürünleri ve

Hizmetleri (7)

-Enerji ve Kamu

Hizmetleri (-8)

- Diğer (20)

En güçlü ve en zayıf bölgeler

Türkiye’de en güçlü istihdam beklentisine sahip bölge İç Ana­dolu oldu. NEO puanı geçen çey­reğe göre 5, 2024’ün dördüncü çeyreğine göre ise 15 puan arta­rak 27’ye yükseldi. Öte yandan, Karadeniz Bölgesi’nde istihdam beklentilerinde dikkate değer bir toparlanma görüldü. Bu bölgede beklentiler geçen çeyreğe göre 48 puanlık bir artışla 14’e yükseldi. Ancak bu çeyrek, Akdeniz Bölgesi için son 3 yılın en düşük NEO pu­anın görüldüğü dönem oldu.

Bölgelerin NEO puanları:

● İç Anadolu (27)

● Güneydoğu Anadolu (22)

● Marmara (19)

● Karadeniz (14)

● Ege (8)

● Akdeniz (8)

● Doğu Anadolu (7)