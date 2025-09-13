Türkiye’de işverenler dördüncü çeyrekten umutlu
İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, Türkiye’de işverenler 2025’in dördüncü çeyreği için 18 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile güçlü bir istihdam piyasası bekliyor.
ManpowerGroup, 2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede 40 bin 533 işverenin dahil edildiği ‘İstihdama Genel Bakış’ araştırmasını hayata geçirdi. Rapora göre, mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görünümü (NEO) geçen çeyreğe göre 1, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2 puan düşüşle 23’e geriledi.
2025 yılının başında görünüm istikrarlıyken, son iki çeyrekte hafif bir yavaşlama yaşandı. Küresel iş gücü piyasası hâlâ dayanıklı görünse de bazı yumuşama işaretleri mevcut. Buna göre ankete katılan ülkelerin ve bölgelerin yarısından fazlası, geçen çeyreğe göre istihdam beklentilerinde düşüş bildirdi.
Geçen yıla göre 4 puan arttı
Önümüzdeki çeyrek için Türkiye’deki işverenler, 18 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile dayanıklı bir istihdam ortamı bekliyor. Beklentiler, geçen çeyrekten bu yana değişmemekle birlikte geçen yılın aynı çeyreğine bakıldığında 4 puan artış gözleniyor.
En güçlü ve en zayıf sektörler
Türkiye’de istihdam beklentileri en güçlü sektör, Net İstihdam Görünümü geçen çeyreğe göre 5, geçen yılın aynı dönemine göre ise 11 puan artarak 30’a yükselen Bilgi Teknolojileri sektörü oldu.
Rapora göre, yine geçen çeyrek ve geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslama yapıldığında ise en büyük artışı kaydeden sektör İletişim Hizmetler; geçen yıla göre 26 puanlık bir yükseliş kaydetti. Küresel çapta bakıldığında, Türkiye, İletişim Hizmetleri sektöründeki çeyreklik artışta ikinci sırada yer alıyor ve bu alanda dünya ortalamasının 17 puan üzerinde bir performans sergiliyor.
Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:
-Bilgi Teknolojileri (30)
-Taşımacılık ve Lojistik &
Otomotiv (27)
-Finans ve Gayrimenkul (23)
-Endüstriyel Ürünler ve
Malzemeler (17)
-İletişim Hizmetleri (8)
-Sağlık ve Yaşam
Bilimleri (7)
-Tüketim Ürünleri ve
Hizmetleri (7)
-Enerji ve Kamu
Hizmetleri (-8)
- Diğer (20)
En güçlü ve en zayıf bölgeler
Türkiye’de en güçlü istihdam beklentisine sahip bölge İç Anadolu oldu. NEO puanı geçen çeyreğe göre 5, 2024’ün dördüncü çeyreğine göre ise 15 puan artarak 27’ye yükseldi. Öte yandan, Karadeniz Bölgesi’nde istihdam beklentilerinde dikkate değer bir toparlanma görüldü. Bu bölgede beklentiler geçen çeyreğe göre 48 puanlık bir artışla 14’e yükseldi. Ancak bu çeyrek, Akdeniz Bölgesi için son 3 yılın en düşük NEO puanın görüldüğü dönem oldu.
Bölgelerin NEO puanları:
● İç Anadolu (27)
● Güneydoğu Anadolu (22)
● Marmara (19)
● Karadeniz (14)
● Ege (8)
● Akdeniz (8)
● Doğu Anadolu (7)