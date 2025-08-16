Ürünü online’dan satın alan müşteri mağazada ne arıyor?
Fiziksel mağazalar, birçok pazarda ve kategoride baskın kanal ve bu fiziksel alanlar, yeni gelir ve kârlılık fırsatları sunuyor. Mağazalar satış noktası olmaktan çıkıyor ve markaların tüketiciyle bağ kurduğu deneyim alanlarına dönüşüyor. Temel ihtiyaçlarda ise geleneksel mağazalar ve marketler öne çıkmaya devam ediyor.
Uluslararası danışmanlık hizmetleri şirketi EY’nin 27 ülkede 20 binden fazla tüketiciyle gerçekleştirdiği Geleceğin Tüketicisi Endeksi, fiziksel mağazaların hâlâ önemli bir rol oynadığını; önümüzdeki üç, beş veya 10 yıllık dönemler için planlama döngülerinde olan perakendeciler için toplu mağaza kapatmalarının bir hata olacağını ortaya koydu. Rapora göre, mağazaların gelir elde etme konusunda önlerinde çok fazla mesafe var. Aynı zamanda yeni büyüme ve alternatif gelir akışları yaratma fırsatları da var ve dijital kanallarla uyumlu çalışarak yatırım getirisini en üst düzeye çıkarabilirler. Dijital satışların büyümesinin fiziksel satışları geride bıraktığı ve bu eğilimin devam edeceği görülse de fiziksel mağazaların, birçok pazarda ve kategoride hâlâ baskın kanal olarak kaldığı; fiziksel alanların yeni gelir ve kârlılık fırsatları sunduğu sonucuna varan rapora göre, mağazalar yalnızca satış noktası olmaktan çıkıyor ve markaların tüketiciyle bağ kurduğu deneyim alanlarına dönüşüyor.
E-ticaret büyümeye devam ederken tüketiciler hâlâ alışverişe fiziki olarak da çıkmak istiyor. 2025’te yüzde 77 olan fiziksel alışveriş oranının 2028’de yüzde 73’e düşmesi beklense de bu oran fiziksel satışların payının markalar için önemini korumaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Alışveriş tercihleri ülkelere, kategorilere, demografik gruplara ve kanallara göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, temel ihtiyaçlarda hâlâ geleneksel mağazalar ve marketler öne çıkmaya devam ediyor. E-ticaretin büyümesi dengelendiğinde, online ve fiziksel kanallar arasında bir denge oluşabilir.
Araştırmaya göre, tüm kuşaklar hızlı tüketim ürünleri kategorisindeki ihtiyaçları için hâlâ geleneksel mağazaları tercih ediyor. Süpermarketler, güvenilirlikleri ve pratiklikleri nedeniyle öne çıkarken; ev ürünleri, kişisel bakım ve giyim gibi kategorilerde ise tüketiciler online alışverişe yöneliyor. Genç tüketiciler ise dijital kanalları da aktif biçimde kullanırken, mağazalarda kişiselleştirilmiş deneyimleri tercih ediyor.
Dijital teknolojiler mağaza içi deneyimi iyileştirmek için kullanıldığında hem daha etkili hem de daha verimli sonuçlar elde edilebilir. Mağazalar artık yalnızca satış yapılan yerler değil, aynı zamanda ürün tanıtımı yapılan, marka sadakati artırılan ve müşteriyle güçlü bağlar kurulan alanlar haline geliyor. Dijital teknolojilerin yükselişe geçtiği bu süreçte fiziksel mağazalar, online siparişler için teslim noktası, showroom ve deneyim merkezi gibi yeni roller üstlenebilir. Özellikle lüks ve özel kategorilerde, mağaza çalışanları müşterinin online alışveriş geçmişini ve satın alma davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunabilir. Buna ek olarak, teknolojinin fiziksel mağazalarda da aktif olarak kullanılmasıyla artırılmış gerçeklik, dijital ekranlar ve etkileşimli vitrinler gibi yeni yaklaşımlar mağaza deneyimini zenginleştirebilir.
Bağ kurulan deneyim alanlarına dönüşüm
Fiziksel mağazalar, geleneksel satışın ötesine geçerek işletmelere yeni gelir kaynakları sunuyor. EY araştırması, mağazaların nasıl çok yönlü hale geldiğini vurguluyor. Bazı mağazalar stok yönetimi ve sipariş hazırlama merkezlerine dönüştürülürken diğerleri markanın müşterilerle
bağ kurduğu deneyim alanlarına evriliyor. Bazı mağazalar ise medya ve içerik oluşturma stüdyosu gibi yaratıcı amaçlarla kullanılıyor. Bu dönüşüm, perakendecilere hem operasyonel verimlilik hem de müşteri bağlılığı açısından yeni fırsatlar sunuyor.
“Çok kanallı stratejilere gerek var”
EY Türkiye Şirket Ortağı, Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Kaan Birdal, raporla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Teknolojinin ve dijitalleşmenin ilerlemesiyle birlikte e-ticaret de hızlı bir yükseliş gösterse de fiziksel mağazaların tüketiciler için hâlâ önemli olduğunu belirten Birdal, “Perakendecilerin içinde bulunduğumuz dönüşüm sürecinde sadece dijitalleşmeyi değil, fiziksel varlıklarını da yeniden yapılandırarak çok kanallı stratejilere odaklanmaları gerekiyor” açıklamasını yaptı.
Mağazalar artık tüketicinin keşif noktası
* Yiyecek ve içecek gibi temel kategoriler, mağaza odaklı bir gezinme deneyimi sunmaya devam ediyor. Ancak güzellik ve kişisel bakım gibi kategoriler, çevrimiçi ve mağaza içi keşiflerin bir karışımını sunuyor ve bu da perakendecilere etkileşimi artırmak için deneyimleri kişiselleştirme fırsatları yaratıyor.
* Stok ağırlıklı mağazaları daha deneyimsel alanlara dönüştürmek, müşteriler ürünleri satın almak için başka kanallar kullansa bile sadakati artırabilir. Perakende mağazalarındaki kişisel bakım deneyimleri artık cilt ihtiyaçlarını değerlendirmek ve ürün önermek için yüz tanıma özelliğini kullanıyor. Birçok güzellik tezgahı ise belirli ürünleri tanıtmaktan ziyade tavsiye vermeye odaklanıyor.
* Etkileşimli alanlar, hikaye anlatımı düzenleri ve özenle seçilmiş etkinlikler içeren ‘perakende eğlence’nin büyümesi, alışverişi daha da sosyal bir deneyim haline getiriyor ve çevrimiçi alışverişin aksine, kasada anında tatmin sağlıyor. Perakendeciler, deer önerilerini hayata geçirmek için yemek okulları ve spor dersleri gibi çok çeşitli mağaza içi etkinliklerden giderek daha fazla yararlanıyor.
* Mağazalar hem gezinme hem de alışveriş için temel olmaya devam ettikçe, perakendeciler onları yeni değer önerileri etrafında konumlandırarak deneyimi ve satışları iyileştiren alternatif gelir akışlarını desteklemek için kullanabilirler. Sağlık hizmetleri, beslenme hizmetleri, uzman tavsiyesi veya onarım, kiralama ve yeniden satış gibi hizmet tabanlı modeller, ek gelir akışları sağlayabilir, kâr marjlarını iyileştirebilir ve müşteri trafiğini artırabilir.
* Perakendeciler ikinci el giyim satışı ve tamir hizmetlerinin mağazada veya pazaryerleri aracılığıyla sunulması, gelir akışlarını çeşitlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda müşteri trafiğini ve müşteri sadakatini de artırıyor. Son birkaç yıldır hızlı moda zincirlerini ziyaret eden herhangi bir tüketici, tamir hizmetlerine ayrılan alandaki artışı fark etmiş olabilir.
* Market ve eczanelerde, mağaza içi klinikler ve sağlıklı yaşam programları gibi sağlık hizmetlerinin entegre edilmesi, müşterilerin kolay ve erişilebilir sağlık çözümlerine yönelik değişen tercihlerini karşılamak için daha fazla fırsat sunmaktadır.
* Giyim, lüks, ev eşyaları ve elektronik gibi kategorilerde perakendeciler kiralama, yeniden satış ve tamir hizmetlerini pilot olarak uyguluyor ve mağazalar, çevre bilincine sahip veya değer odaklı tüketicilere hitap eden sürdürülebilir ve uygun maliyetli çözümler sunabiliyor.