Vergi tahsilatında sessiz devrim: Bir SMS’in anlattıkları

Gelir İdaresi Grup Müdürü FATİH MEHMET GÖKTÜRK

Gelir İdaresi Başkanlığının dijital kanallar üzerinden yaptığı hatırlatmalar, vergi yükümlülü­ğünün zamanında yerine getiril­mesine yönelik iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gös­terdi. GİB, Motorlu Taşıtlar Vergi­si ikinci taksit döneminde mükel­lefleri SMS yoluyla ödeme konu­sunda bilgilendirirken, Temmuz ayı sonunda 12 milyondan faz­la mükellefin MTV ikinci taksiti­ni süresinde ödediği ve tahsilatın 42,8 milyar liraya ulaştığı kamuo­yuna yansıdı.

Basına yansıyan değerlendir­melerde, zamanında ödeme ora­nındaki artışın yüzde 26 seviyesi­ne ulaştığı da belirtildi. Bu rakam, mükellefe zamanında yapılan ha­tırlatmanın davranış üzerindeki olumlu etkisini de ortaya koyuyor.

Cezadan önce hatırlatmak

Vergi idaresinin klasik reflek­si çoğu zaman denetim, tarhiyat ve yaptırım kavramları üzerinden okunur. Oysa modern vergi yöne­timinde gönüllü uyum en az bun­lar kadar önemlidir. Mükellefin yü­kümlülüğünü hatırlaması ve her­hangi bir gecikmeye düşmeden işlemini tamamlaması hem mü­kellef hem de kamu açısından daha sağlıklı bir sonuçtur. Tam da bu ne­denle SMS, basit bir iletişim aracı olmaktan çıkıyor. Bir bakıma kamu yönetiminin 'önce hatırlat, sonra yaptırım uygula' anlayışının küçük ama etkili bir aracı haline geliyor. Bugün Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve e-Tebligat gibi uygulama­lar yalnızca işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamıyor. Aynı zamanda vergi idaresi ile mü­kellef arasındaki iletişimi hızlandı­rıyor, kolaylaştırıyor ve kişiselleş­tirmeye imkân veriyor.

Bu dönüşümün en önemli sonu­cu, vergi idaresinin yalnızca tahsil eden veya denetleyen bir kurum olmaktan çıkarak mükellefin yü­kümlülüğünü zamanında yerine getirmesine yardımcı olan bir ya­pıya dönüşmesi. Dijitalleşmenin gerçek başarısı da burada ortaya çıkıyor: Teknolojiyi gönüllü uyu­mu güçlendirmek için kullanmak.

Küçük dokunuş, büyük sonuç

Davranışsal kamu politikaları­nın temelinde de bu düşünce bu­lunuyor. İnsanların çoğu zaman yükümlülüklerini yerine getirme­melerinin nedeni kötü niyet değil; unutmak, zamanı kaçırmak veya doğru bilgiye zamanında ulaşama­maktır. Böyle durumlarda doğru zamanda gelen kısa ve anlaşılır bir hatırlatma, çok daha ağır bir idari sürecin önüne geçebilir.

MTV örneği bize önemli bir ders veriyor: Kamu yönetiminde bazen büyük sonuçlar, doğru zamanda yapılan küçük dokunuşlardan do­ğabiliyor.

Vergi sisteminin sürdürülebilir­liği, yalnızca ne kadar vergi toplan­dığıyla değil, bu verginin ne ölçüde gönüllü ve zamanında ödendiğiy­le de ölçülmeli. Gönüllü uyumun güçlenmesi, denetim kaynakla­rının daha etkin kullanılmasına ve mükellef-devlet ilişkisinin da­ha sağlıklı bir zemine oturmasına katkı sağlar.

Nitekim Hazine ve Maliye Ba­kanımız Sayın Mehmet Şimşek'in zamanında ve eksiksiz ödeme ya­pan mükelleflere yönelik teşekkür mesajı da bu yaklaşımın önem­li bir tamamlayıcısı. Vergi ödeme davranışını yalnızca yaptırım ek­seninde değil, sorumluluk ve ortak gelecek ekseninde değerlendir­mek gerekiyor.

Buradan hareketle, vergi idare­sinin hatırlatmayı daha sistema­tik bir iletişim politikası haline getirmesi düşünülebilir. Bu çer­çevede üç aşamalı bir hatırlatma modeli uygulanabilir: Borç oluş­tuğunda kısa ve sade bir bilgilen­dirme, ödeme tarihi yaklaşırken ikinci bir hatırlatma ve vadenin geçmesi halinde gecikmeye dik­kat çeken, doğrudan ödeme kana­lına yönlendiren üçüncü bir me­saj. Amaç daha fazla mesaj gönder­mek değil; doğru mükellefe, doğru zamanda, doğru hatırlatmayı yap­mak olmalıdır.

Belki de artık vergiyle ilgili bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemi­zin zamanı geldi. Vergi denince ak­la yalnızca borç, ödeme ve son gün gelmemeli. Bazen vergiyle kuru­lan ilişki, zamanında gelen küçük bir hatırlatmayla başlayabilir. Te­lefon ekranında beliren birkaç ke­lime, “Unutma” demenin en mo­dern hali olabilir. Çünkü iyi işleyen bir vergi sistemi, yalnızca zama­nında tahsil edilen vergilerle değil; neyi neden yaptığını bilen ve ken­disini bu sistemin bir parçası ola­rak gören mükelleflerle güçlenir.

Bütün bu çabanın temelinde ise ortak geleceğimize duyduğumuz sorumluluk vardır. Çünkü vergi, yalnızca bugün yerine getirilen bir yükümlülük değil; yarınlara bıra­kılan ortak bir değerdir.

Bir zamanlar Motorlu Taşıtlar Vergisi, aracın camına yapıştırı­lan taşıt pullarıyla kendini hatır­latırdı. Ocak gelir bir pul, Temmuz gelir bir pul daha; araba da adeta camında vergi takvimi taşıyan bir araca dönüşürdü. Kahvede çay­lar yudumlanırken arada bir, “Abi, Temmuz pulunu aldın mı?” diye sorulması da o günlerin vergi tak­viminden küçük bir hatırlatma olurdu. Bugün ise camdaki vergi takviminin yerini telefon ekranın­daki hatırlatma aldı. Kâğıt, mak­buz ve bekleme ortadan kalktı; vergi takvimi cebimize sığdı. Deği­şen, verginin kendisinden çok mü­kellefe ulaşma biçimi. Belki de di­jitalleşmenin en güzel tarafı, mü­kellefe yeni bir yük getirmeden bir sorumluluğu zamanında hatırla­tabilmesidir.