Vergi tahsilatında sessiz devrim: Bir SMS’in anlattıkları
Bazen bir kamu politikasının etkisi, yeni bir kanunun yürürlüğe girmesiyle değil; cep telefonuna düşen tek bir kısa mesajla hissedilir. 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit döneminde yaşananlar da bunun dikkat çekici bir örneğini ortaya koydu.
Gelir İdaresi Grup Müdürü FATİH MEHMET GÖKTÜRK
Gelir İdaresi Başkanlığının dijital kanallar üzerinden yaptığı hatırlatmalar, vergi yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesine yönelik iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. GİB, Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit döneminde mükellefleri SMS yoluyla ödeme konusunda bilgilendirirken, Temmuz ayı sonunda 12 milyondan fazla mükellefin MTV ikinci taksitini süresinde ödediği ve tahsilatın 42,8 milyar liraya ulaştığı kamuoyuna yansıdı.
Basına yansıyan değerlendirmelerde, zamanında ödeme oranındaki artışın yüzde 26 seviyesine ulaştığı da belirtildi. Bu rakam, mükellefe zamanında yapılan hatırlatmanın davranış üzerindeki olumlu etkisini de ortaya koyuyor.
Cezadan önce hatırlatmak
Vergi idaresinin klasik refleksi çoğu zaman denetim, tarhiyat ve yaptırım kavramları üzerinden okunur. Oysa modern vergi yönetiminde gönüllü uyum en az bunlar kadar önemlidir. Mükellefin yükümlülüğünü hatırlaması ve herhangi bir gecikmeye düşmeden işlemini tamamlaması hem mükellef hem de kamu açısından daha sağlıklı bir sonuçtur. Tam da bu nedenle SMS, basit bir iletişim aracı olmaktan çıkıyor. Bir bakıma kamu yönetiminin 'önce hatırlat, sonra yaptırım uygula' anlayışının küçük ama etkili bir aracı haline geliyor. Bugün Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve e-Tebligat gibi uygulamalar yalnızca işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamıyor. Aynı zamanda vergi idaresi ile mükellef arasındaki iletişimi hızlandırıyor, kolaylaştırıyor ve kişiselleştirmeye imkân veriyor.
Bu dönüşümün en önemli sonucu, vergi idaresinin yalnızca tahsil eden veya denetleyen bir kurum olmaktan çıkarak mükellefin yükümlülüğünü zamanında yerine getirmesine yardımcı olan bir yapıya dönüşmesi. Dijitalleşmenin gerçek başarısı da burada ortaya çıkıyor: Teknolojiyi gönüllü uyumu güçlendirmek için kullanmak.
Küçük dokunuş, büyük sonuç
Davranışsal kamu politikalarının temelinde de bu düşünce bulunuyor. İnsanların çoğu zaman yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin nedeni kötü niyet değil; unutmak, zamanı kaçırmak veya doğru bilgiye zamanında ulaşamamaktır. Böyle durumlarda doğru zamanda gelen kısa ve anlaşılır bir hatırlatma, çok daha ağır bir idari sürecin önüne geçebilir.
MTV örneği bize önemli bir ders veriyor: Kamu yönetiminde bazen büyük sonuçlar, doğru zamanda yapılan küçük dokunuşlardan doğabiliyor.
Vergi sisteminin sürdürülebilirliği, yalnızca ne kadar vergi toplandığıyla değil, bu verginin ne ölçüde gönüllü ve zamanında ödendiğiyle de ölçülmeli. Gönüllü uyumun güçlenmesi, denetim kaynaklarının daha etkin kullanılmasına ve mükellef-devlet ilişkisinin daha sağlıklı bir zemine oturmasına katkı sağlar.
Nitekim Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in zamanında ve eksiksiz ödeme yapan mükelleflere yönelik teşekkür mesajı da bu yaklaşımın önemli bir tamamlayıcısı. Vergi ödeme davranışını yalnızca yaptırım ekseninde değil, sorumluluk ve ortak gelecek ekseninde değerlendirmek gerekiyor.
Buradan hareketle, vergi idaresinin hatırlatmayı daha sistematik bir iletişim politikası haline getirmesi düşünülebilir. Bu çerçevede üç aşamalı bir hatırlatma modeli uygulanabilir: Borç oluştuğunda kısa ve sade bir bilgilendirme, ödeme tarihi yaklaşırken ikinci bir hatırlatma ve vadenin geçmesi halinde gecikmeye dikkat çeken, doğrudan ödeme kanalına yönlendiren üçüncü bir mesaj. Amaç daha fazla mesaj göndermek değil; doğru mükellefe, doğru zamanda, doğru hatırlatmayı yapmak olmalıdır.
Belki de artık vergiyle ilgili bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemizin zamanı geldi. Vergi denince akla yalnızca borç, ödeme ve son gün gelmemeli. Bazen vergiyle kurulan ilişki, zamanında gelen küçük bir hatırlatmayla başlayabilir. Telefon ekranında beliren birkaç kelime, “Unutma” demenin en modern hali olabilir. Çünkü iyi işleyen bir vergi sistemi, yalnızca zamanında tahsil edilen vergilerle değil; neyi neden yaptığını bilen ve kendisini bu sistemin bir parçası olarak gören mükelleflerle güçlenir.
Bütün bu çabanın temelinde ise ortak geleceğimize duyduğumuz sorumluluk vardır. Çünkü vergi, yalnızca bugün yerine getirilen bir yükümlülük değil; yarınlara bırakılan ortak bir değerdir.
Bir zamanlar Motorlu Taşıtlar Vergisi, aracın camına yapıştırılan taşıt pullarıyla kendini hatırlatırdı. Ocak gelir bir pul, Temmuz gelir bir pul daha; araba da adeta camında vergi takvimi taşıyan bir araca dönüşürdü. Kahvede çaylar yudumlanırken arada bir, “Abi, Temmuz pulunu aldın mı?” diye sorulması da o günlerin vergi takviminden küçük bir hatırlatma olurdu. Bugün ise camdaki vergi takviminin yerini telefon ekranındaki hatırlatma aldı. Kâğıt, makbuz ve bekleme ortadan kalktı; vergi takvimi cebimize sığdı. Değişen, verginin kendisinden çok mükellefe ulaşma biçimi. Belki de dijitalleşmenin en güzel tarafı, mükellefe yeni bir yük getirmeden bir sorumluluğu zamanında hatırlatabilmesidir.