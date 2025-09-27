Google Haberler

Yapay zekâ ve sektörel dönüşüm: Savunma sanayi

Yapay zekânın savaş doktrinini ve ülkelerin savunma stratejilerini dönüştürücü etkisinin yanında, sektör yapısına tesiri de göz ardı edilmemeli. Son dönemde başarılı ve yenilikçi çözümler üreten şirketler, önemli mesafe kat ettiler. Bu girişimler start-up kültürüyle aylar içinde prototip çıkararak, sahada sürekli yazılım güncellemesiyle de klasik savunma sanayi döngülerini kısaltarak kırıyor.

Yapay zekâ ve sektörel dönüşüm: Savunma sanayi

Yönetim Danışmanı Barış SAZAK

Kurumsal hayatta yapay ze­kaya (YZ) yönelik hem far­kındalık hem de kitlesel yetkinlik, her geçen gün daha da artmakta. YZ, Türkiye’de de artık birçok sektör buluşmasının ana te­ması. Bu durum da genel bağlam­da etkinliklerin içerik kalitesinde gözle görülür bir artışa sebebiyet veriyor kanımca. Şirketlerin bol sloganlı marka gösterilerini içe­ren etkinlikler artık yerini, YZ ve dijitalleşmedeki elle tutulur uy­gulamaların tanıtımına bırakma­ya başladı. Sektör buluşmaları ve “network” geliştirmeye yıllarını harcamış biri olarak da böyle orga­nizasyonlara katılmak gerçekten keyif veriyor.

Bundan on sene önce “verinin” sahipliği ve toplanması, şirketle­rin ana gündemlerinden biriydi. Yıllar içinde veri işleme maliyeti ucuzlayınca, kişiselleştirme çok arttı ve veri işleme tekniklerinin de ilerlemesiyle çok esnek bir ya­pıya büründü. Hâkim şirketler de yaptıkları yatırımlarla önemli geri dönüşler sağladı. YZ’nin en temel­de kullandığı da bu veriler.

Yapay zekâ ve sektörel dönüşüm: Savunma sanayi - Resim : 1

Bundan sonraki esas ekonomik değer “Ara­cı YZ” olarak çevirebileceğimiz “Agentic AI” uygulamalarda ola­cak. Dil yapıları oturduktan sonra uygun ürünler, doğru uygulama­larla hedef kitlelere hızlıca ulaşı­labilir. Pazardaki hâkim oyuncu­ların akıbeti tam olarak bu nokta­da değişebilir ve pazar paylarında YZ’nin esas dönüştürücü etkisine tanık olabilirler. Bugün sektörlerin bilinen “ağır abilerinin” yanına ye­ni girişimler, bir anda oturabilir. Bu bağlamda Türkiye’yi de ilgilendi­ren sektörlerdeki YZ dönüşümle­rine, bundan sonra daha çok ağırlık vermek istiyorum.

Savunma ve havacılık sektö­ründeki YZ yatırımları teknoloji, finans, sağlık, üretim, perakende gibi sektörlerle karşılaştırıldığın­da küresel YZ harcamalarının da­ha küçük bir kısmını oluşturmakta. Ancak son yıllarda küresel ölçekte artan savunma sanayi harcamala­rı, sıralamaları değiştirebilir. Tır­manan jeopolitik sorunlar ve teh­ditler, ülke bütçelerinin yapısını da değiştirdi. Artık savunma bütçeleri bazı ülkelerde toplam bütçe harca­masının yüzde 4’ünü geçerken, kü­resel ölçekte 3 trilyon dolar merte­belerine yaklaştı. Ülkeler için bu harcamalar ticari getiriden ziyade stratejik önemde. Sektörde üretici taraf için ana harcama kalemi ar-ge süreçleri. Bu sebeple son kulla­nıcıya dönük; finans, sigorta veya e-ticaret gibi sektörlerle YZ harca­maları bazında bir karşılaştırma, kısa vadede manalı sonuçlar ver­meyebilir.

Yapay zekâ ve sektörel dönüşüm: Savunma sanayi - Resim : 2

ABD ve diğerleri

Öncelikle YZ’nin vadettiği yeti­lerle, harp ve muharebe kavramları da yeniden tanımlanmak zorunda. Rand Corporation son raporların­da YZ’nin, modern askerî teknolo­jilerin belirleyici unsurlarından bi­ri hâline gelmesiyle özellikle hız ve hedeflemenin kritik olduğu; stra­tejik karar alma süreçlerini, gözet­leme sistemlerini, otonom plat­form ve karmaşık sistemlerin yö­netimini, kökten değiştireceğini öngörüyor. Ordu ve güvenlik kuv­vetleri için YZ, devasa veri kümele­ri içindeki anlamlı örüntüleri tes­pit etme, kritik lojistik ihtiyaçları önden planlama ve ortaya çıkma­dan tehditleri belirleme imkânı sağlıyor.

Ayrıca kara, hava, deniz, siber ve uzay kabiliyetlerini birleş­tiren çok katmanlı harekâtların, koordineli biçimde yürütülme­si, giderek daha fazla YZ’ye bağım­lı hale gelmekte. Daha elle tutulur örnekler vermek gerekirse; çoklu sensör verilerin entegrasyonuyla gözetleme, elektronik harp, siber güvenlik, anomali tespitleri, akıllı robotik sürülerin idaresi, ateş gücü eşgüdümü, insansız mayın/engel temizliği, pilotaj kontörlü, hedefe dönük harekât planları üretimi, ha­va ve füze savunma sistem yöneti­mi ve tedarik zinciri operasyonla­rının birçok aşamasında, sektör YZ uygulamalarını deneyimlemekte.

Savunmada YZ kullanımda li­derlik ABD’de. Net bir vizyon, bü­yük çapta kamu-özel sektör yatı­rımlarıyla oluşturulan özerk yapı­lar, bu liderliğin ana sac ayakları. Bu noktada ABD, Microsoft–Ope­nAI ortaklığında hayata geçiri­len süper bilgisayar/veri merkezi STARGATE projesiyle YZ altyapı­sını güçlendirirken; Defense Ad­vanced Research Projects Agency (DARPA) ile otonom hava muha­rebesinden sürü taktiklerine, arazi otonomisinden güvenli karar des­tek araçlarına kadar operasyonel YZ kapasitesini geliştirmeye yöne­lik, tabloda örnekleri yer alan on­larca büyük projeyi hayata geçirdi.

İkinci sıradaki Çin’in YZ yetkin­likleri; gözetleme, siber güvenlik, karar alma sistemleri ve İHA ala­nında daha güçlü. Kamu ağırlıklı büyük projelerle yerel gelişimi des­teklemekteler. Rusya’nın siber YZ kası kuvvetli. Yeni nesil savaş dokt­rini ve saha deneyimi ile de bütün­leşmiş, İHA ve karar verme kabi­liyetleri gelişmiş durumda. Siber güvenlik, silah sistemleri ve savaş alanı idaresi YZ uygulamaların­da İsrail, ön plana çıkmakta. Diğer tarafta Hindistan ve BAE başta ol­mak üzere körfez ülkeleri de bu ko­nuda önemli atılımlar gerçekleş­tirmekteler.

Türkiye’nin savunma sanayi harcamaları, AB’de ilk beşi zorla­makta. Savunma alanında atılan iddialı adımlar, Türkiye için son yılların en önemli başarı hikâyele­rinden biri. Öte yandan kamu po­litikası bakımından farkındalık, Avrupa’nın önünde diyebiliriz. İh­racatıysa bu alanda son beş sene­de üç misline çıktı. Bugün az ma­liyetli verimliliği yüksek insansız hava araçlarının çatışmalardaki dönüştürücü etkisi birçok merkez tarafından uzunca süredir ön pla­na çıkarılıyor. Baykar, STM, TAİ, ASELSAN gibi şirketlerin ihraç ürünleri; görüntü işleme, komuta kontrol analitiği, sensör füzyonu, obje ve duruş tespiti fonksiyonla­rında YZ modellerini kullanmak­talar. Buna karşılık, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri savunma sa­nayindeki dağınık stratejileri, re­gülasyon ve uygulamadaki zorluk­ları nedeniyle geride kalma riskiyle karşı karşıya.

Yeni oyuncular ve değişen sektör döngüleri

YZ’nin savaş doktrinini ve ülke­lerin savunma stratejilerini dönüş­türücü etkisinin yanında, sektör yapısına tesiri de göz ardı edilme­meli. Diğer sektörler için yaptığı­mız tespit savunma sanayi için de geçerli elbette. Hedefe dönük aracı YZ yatırımlarıyla en azından değer zincirinin belli adımlarında Boe­ing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrup Grumman, Ray­theon gibi şirketlerin tahtı salla­nabilir. Son dönemde başarılı ve yenilikçi çözümler üreten şirket­ler, önemli mesafe kat ettiler. Bu gi­rişimler start-up kültürüyle aylar içinde prototip çıkararak, sahada sürekli yazılım güncellemesiyle de klasik savunma sanayi döngülerini kısaltarak kırmaktalar.

Bu örnekler savunmada üstün­lüğün artık yazılım hızı, ölçek­leme ve hızlı karar alma döngü­sünden geçtiğini gösteriyor. An­duril, Shield AI ve Helsing gibi “yazılım-öncelikli” şirketler, saha geri bildirimleriyle haftalar içinde yeni sürüm çıkartarak sensör füz­yonunu ve otonomiyi hızlı biçimde geliştiriyor. Bu sayede komutanın gördüğü resim sürekli güncelleni­yor, karar döngüsü kısalıyor ve sa­hadaki operasyonel esneklik artı­yor. Diğer yandan Calidus, Baykar ve STM gibi şirketler az maliyet­li, modüler tasarımları “ucuz-çok adetli” trendini yakalamakta. Böy­lelikle birden çok platformu daha hızlı sahaya sürerek, bakım-işle­tim yükünün hafifletilmesi ve ye­relleştirme/offset seçenekleriy­le de tedarik riskinin düşürülmesi mümkün oluyor. “Komuta-kont­rol” ve “veri üstünlüğü” odaklı çö­zümler de farklı kaynaklardan ge­len veriyi tek şemsiye altında top­layıp, doğru bilgiyi doğru anda karar vericiye ulaştırıyor.

Kısa zamanda bu inovatif yapı­ların iş hacimlerinin ve değerle­melerinin de katlanarak büyüme­si beklenmekte. Sektörün YZ kolu­nun 2028 itibariyle yıllık 40 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşma­sı, hâkim oyuncuların ve kurumsal yapıların tahtı sallayabilir.

Hafta sonu yazısında insan ru­huna daha iyi gelen konu ve sektör­leri YZ kapsamında ele almak is­terdim. Rengini, kokusunu çok sev­diğim yaseminlerin solması, sıcak günlerin artık bitmek üzere oldu­ğunu gösterirken; diğer tarafta ge­nel jeopolitik gelişmeler ve tırma­nan bölgesel gerilim, ateşi yükselt­mekte. Bu da savunma sektörünün, her geçen gün kamu ve özel sektör politikalarındaki ağırlığını arttır­makta. Ben yine de son yasemin kokularını içime çekip, bir sonraki yaza kadar ihtiyatlı iyimserliğimi korumak niyetindeyim.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar