Yeni nesil iş insanları için GYİAD’dan girişimci asistanı

İş dünyasının genç yüzünü temsil eden Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GYİAD) başkanlık koltuğunu geçen ay devralan Başak Öğüt­ken Çetinkaya, girişimci aday­larının veya yolun başındaki gi­rişimcilerin iş kurarken ve ge­liştirirken ihtiyaçları olan bilgi desteği ve yönlendirmeye ulaşa­bilecekleri bir ‘Yapay Zekâ Gi­rişimcilik Asistanı’ üzerinde çalıştıklarını söyledi. “Hazır­lıklarımız sürüyor, tamamlanır tamamlanmaz kullanıma suna­cağız” diyen GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetinkaya; ya­pay zekâ, sürdürülebilirlik, giri­şimcilik ve kriz dönemlerinde dayanıklılığı artıracak yeni ne­sil liderlik anlayışının öncelik­li başlıkları olduğunu belirtti. “Amacımız, üyelerimizin çağın ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebi­len, çevik ve etki yaratan lider­ler olarak öne çıkmalarını sağ­lamak” diye konuşan Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çağın getirdiği teknolojiye adapte olan, toplumsal faydayı gözeten, insan odaklı, sosyo-e­konomik krizlerle başa çıkabi­len, yeni nesil liderlik vizyonu sunan, girişimciliği merkeze al­mış ve gençliğin gücünü bilen bir sivil toplumun gücünü gös­termek için, sorumluluk alıyor, harekete geçiyoruz.”

Yapay zekâ çağına uyum

Bu amaçla üyelerinin kendi şirketlerinde yapay zekâ uyu­mu için projeler üreteceklerin­den söz eden Çetinkaya, Dijital Çalışma Grubu’nun GYİAD’ın ilk yapay zekâ girişimi olan ‘Gi­rişimcilik Yapay Zekâ Asista­nı’ projesini hayata geçirece­ğini anlattı. “Bu asistanın üni­versitelerde ve girişimcilik ekosisteminde aktif kullanılma­sıyla geniş bir kitleye ulaşmasını hedefliyoruz” diyen Başkan Çe­tinkaya, umutlu.

Ayrıca geçen dönem başlatı­lan ‘Yapay Zekâ Zirvesi’nin ikin­cisini düzenleyeceklerini ve ya­pay zekâyı şirketlerine entegre eden firma hikayelerini payla­şacakları ‘Vaka Kitapları’nın dördüncü serisi yayınlanacak. Araştırma raporlarına da devam edilecek. Son yayınladıkları ‘Di­jitalleşen Dünyada Nitelikli Ara Eleman Fırsatı’ raporunun ar­dından şimdi de ‘Yapay Zekâ Dö­neminde Yükselen Mesleklerde Aranan Nitelikler’ araştırma ra­porunu yayınlamaya hazırlanı­yorlar.

Kolektif dönüşüm kültürü

Çetinkaya, söz konusu proje­lerle “Kolektif dönüşüm kültürü oluşturmak, ortak akılla birlik­te öğrenme kültürünü güçlen­dirmek ve iş dünyasında uyum, vizyon ve değer temelli bir lider­lik modeli inşa etmek” amacın­da olduklarını belirtti. Yeni ne­sil iş insanları olarak, sürdü­rülebilirlik yatırımlarını önemsediklerini vurgu­layan Çetinkaya, şun­ları söyledi:

“Önümüzdeki dönemde karbon ayak izini azal­tan, yeşil vizyo­na sahip, çevreye duyarlı liderle­rin çoğalmasını desteklemek ve doğal kaynak­ları koruma far­kındalığı yarat­mak da öncelikle­rimiz arasında. Bu amaçla şirketlerde­ki elektronik aletle­rin geri kazanılma­sını sağlayan bir geri kazanım projesini hayata geçireceğiz. Ayrıca sanayi oda­ları iş birliğiyle işletmelerin sürdürülebilirlik yatırımlarını yapmalarını destekleyecek eği­timler düzenleyeceğiz.”

Aktif sorumluluklar üstlendi

2016’dan bu yana GYİAD üyesi olan Başak Öğütken Çetinkaya; Denetim Kurulu Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra, Ulusal İlişkiler Komitesi üyeliği ve GYİAD Akademi Eş Başkanlığı gibi pek çok alanda aktif sorumluluk üstlendi. GYİAD çatısı altında bugüne kadar çok sayıda projeye liderlik etti.

Derneğin 20. Dönem Başkanı olan Çetinkaya; lisans eğitimini University of Nottingham’da Muhasebe, Finans ve İşletme alanında tamamladı, yüksek lisansını City University London’da Proje Yönetimi, Finans ve Risk üzerine yaptı. 75 yıllık aile şirketi Fatih Denetim Grubu’nda Yönetici Ortak ve İcra Kurulu Temsilcisi. Üçüncü bir şapkası ise annelik. Bir yaşındaki oğlu ile birlikte; iş ve yaşam dengesini kurmaktaki en büyük destekçisi olarak eşi ve ailesini gösteriyor.

Farklı kültürleri tanımayı, seyahat etmeyi seviyor. 15 yıldır piyano çalıyor. Özellikle Rönesans dönemi sanat tarihiyle özel olarak ilgileniyor. Toplumsal etkiyi önceleyen, kapsayıcı ve değer odaklı bir liderlik anlayışını benimsiyor. “Liderliği yalnızca yön göstermek değil, aynı zamanda alan açmak, ilham vermek ve sorumluluğu paylaşmak olarak görüyorum” diyor. İlham aldıklarını ise şöyle sıralıyor: “Toplum için değer üreten her çaba bana ilham veriyor. Gençlerin dönüştürücü gücü, kadınların her gün yeniden inşa ettiği direnç, girişimcilerin cesareti, sosyal fayda odaklı işler en büyük ilham kaynağım...”

Sosyo-ekonomik krizlerde ‘nasıl ayakta kalınır’ programı

GYİAD, bu dönemde sosyo-ekonomik krizlerde iş hayatında nasıl ayakta kalınacağına ilişkin ‘Kriz Yönetim Programı’ başlatmayı da planlanıyor. Başarı hikâyeleriyle ilham veren girişimcilerin ağırlanacağı yeni bir Youtube programı ve ‘Yarının Kahvaltısı’ buluşmalarıyla girişimcilik dünyasındaki yeni trendler paylaşılacak. Çetinkaya, “2011’den bu yana kesintisiz süren GYİAD Akademi ile üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik odaklı eğitimlerimizi çok önemsiyoruz. Bu dönem üniversitelerle kurduğumuz iş birliklerimizi de artıracağız” dedi.

GYİAD Başkanı Çetinkaya’dan okuma listesi

James Kouzes ve Barry Posner’ın ‘Liderlik Mücadelesi’, Jim Collins’in ‘İyiden Mükemmel Şirkete’ ve ‘Kalıcı Olmak: Geleceğin Güçlü Kurumlarını Yaratmak’, Peter Drucker’ın ‘Etkin Yönetici’ ve Stephen R. Covey’nin ‘Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı’.