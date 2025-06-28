Yeni nesil iş insanları için GYİAD’dan girişimci asistanı
GYİAD, ilk yapay zekâ girişimi olan ‘Girişimcilik Yapay Zeka Asistanı Projesi’ne hazırlanıyor. Derneğin 20. Dönem Başkanı Çetinkaya, “Bu asistanın üniversitelerde ve girişimcilik ekosisteminde aktif kullanılmasıyla geniş bir kitleye ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.
İş dünyasının genç yüzünü temsil eden Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GYİAD) başkanlık koltuğunu geçen ay devralan Başak Öğütken Çetinkaya, girişimci adaylarının veya yolun başındaki girişimcilerin iş kurarken ve geliştirirken ihtiyaçları olan bilgi desteği ve yönlendirmeye ulaşabilecekleri bir ‘Yapay Zekâ Girişimcilik Asistanı’ üzerinde çalıştıklarını söyledi. “Hazırlıklarımız sürüyor, tamamlanır tamamlanmaz kullanıma sunacağız” diyen GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetinkaya; yapay zekâ, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve kriz dönemlerinde dayanıklılığı artıracak yeni nesil liderlik anlayışının öncelikli başlıkları olduğunu belirtti. “Amacımız, üyelerimizin çağın ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilen, çevik ve etki yaratan liderler olarak öne çıkmalarını sağlamak” diye konuşan Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çağın getirdiği teknolojiye adapte olan, toplumsal faydayı gözeten, insan odaklı, sosyo-ekonomik krizlerle başa çıkabilen, yeni nesil liderlik vizyonu sunan, girişimciliği merkeze almış ve gençliğin gücünü bilen bir sivil toplumun gücünü göstermek için, sorumluluk alıyor, harekete geçiyoruz.”
Yapay zekâ çağına uyum
Bu amaçla üyelerinin kendi şirketlerinde yapay zekâ uyumu için projeler üreteceklerinden söz eden Çetinkaya, Dijital Çalışma Grubu’nun GYİAD’ın ilk yapay zekâ girişimi olan ‘Girişimcilik Yapay Zekâ Asistanı’ projesini hayata geçireceğini anlattı. “Bu asistanın üniversitelerde ve girişimcilik ekosisteminde aktif kullanılmasıyla geniş bir kitleye ulaşmasını hedefliyoruz” diyen Başkan Çetinkaya, umutlu.
Ayrıca geçen dönem başlatılan ‘Yapay Zekâ Zirvesi’nin ikincisini düzenleyeceklerini ve yapay zekâyı şirketlerine entegre eden firma hikayelerini paylaşacakları ‘Vaka Kitapları’nın dördüncü serisi yayınlanacak. Araştırma raporlarına da devam edilecek. Son yayınladıkları ‘Dijitalleşen Dünyada Nitelikli Ara Eleman Fırsatı’ raporunun ardından şimdi de ‘Yapay Zekâ Döneminde Yükselen Mesleklerde Aranan Nitelikler’ araştırma raporunu yayınlamaya hazırlanıyorlar.
Kolektif dönüşüm kültürü
Çetinkaya, söz konusu projelerle “Kolektif dönüşüm kültürü oluşturmak, ortak akılla birlikte öğrenme kültürünü güçlendirmek ve iş dünyasında uyum, vizyon ve değer temelli bir liderlik modeli inşa etmek” amacında olduklarını belirtti. Yeni nesil iş insanları olarak, sürdürülebilirlik yatırımlarını önemsediklerini vurgulayan Çetinkaya, şunları söyledi:
“Önümüzdeki dönemde karbon ayak izini azaltan, yeşil vizyona sahip, çevreye duyarlı liderlerin çoğalmasını desteklemek ve doğal kaynakları koruma farkındalığı yaratmak da önceliklerimiz arasında. Bu amaçla şirketlerdeki elektronik aletlerin geri kazanılmasını sağlayan bir geri kazanım projesini hayata geçireceğiz. Ayrıca sanayi odaları iş birliğiyle işletmelerin sürdürülebilirlik yatırımlarını yapmalarını destekleyecek eğitimler düzenleyeceğiz.”
Aktif sorumluluklar üstlendi
2016’dan bu yana GYİAD üyesi olan Başak Öğütken Çetinkaya; Denetim Kurulu Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra, Ulusal İlişkiler Komitesi üyeliği ve GYİAD Akademi Eş Başkanlığı gibi pek çok alanda aktif sorumluluk üstlendi. GYİAD çatısı altında bugüne kadar çok sayıda projeye liderlik etti.
Derneğin 20. Dönem Başkanı olan Çetinkaya; lisans eğitimini University of Nottingham’da Muhasebe, Finans ve İşletme alanında tamamladı, yüksek lisansını City University London’da Proje Yönetimi, Finans ve Risk üzerine yaptı. 75 yıllık aile şirketi Fatih Denetim Grubu’nda Yönetici Ortak ve İcra Kurulu Temsilcisi. Üçüncü bir şapkası ise annelik. Bir yaşındaki oğlu ile birlikte; iş ve yaşam dengesini kurmaktaki en büyük destekçisi olarak eşi ve ailesini gösteriyor.
Farklı kültürleri tanımayı, seyahat etmeyi seviyor. 15 yıldır piyano çalıyor. Özellikle Rönesans dönemi sanat tarihiyle özel olarak ilgileniyor. Toplumsal etkiyi önceleyen, kapsayıcı ve değer odaklı bir liderlik anlayışını benimsiyor. “Liderliği yalnızca yön göstermek değil, aynı zamanda alan açmak, ilham vermek ve sorumluluğu paylaşmak olarak görüyorum” diyor. İlham aldıklarını ise şöyle sıralıyor: “Toplum için değer üreten her çaba bana ilham veriyor. Gençlerin dönüştürücü gücü, kadınların her gün yeniden inşa ettiği direnç, girişimcilerin cesareti, sosyal fayda odaklı işler en büyük ilham kaynağım...”
Sosyo-ekonomik krizlerde ‘nasıl ayakta kalınır’ programı
GYİAD, bu dönemde sosyo-ekonomik krizlerde iş hayatında nasıl ayakta kalınacağına ilişkin ‘Kriz Yönetim Programı’ başlatmayı da planlanıyor. Başarı hikâyeleriyle ilham veren girişimcilerin ağırlanacağı yeni bir Youtube programı ve ‘Yarının Kahvaltısı’ buluşmalarıyla girişimcilik dünyasındaki yeni trendler paylaşılacak. Çetinkaya, “2011’den bu yana kesintisiz süren GYİAD Akademi ile üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik odaklı eğitimlerimizi çok önemsiyoruz. Bu dönem üniversitelerle kurduğumuz iş birliklerimizi de artıracağız” dedi.
GYİAD Başkanı Çetinkaya’dan okuma listesi
James Kouzes ve Barry Posner’ın ‘Liderlik Mücadelesi’, Jim Collins’in ‘İyiden Mükemmel Şirkete’ ve ‘Kalıcı Olmak: Geleceğin Güçlü Kurumlarını Yaratmak’, Peter Drucker’ın ‘Etkin Yönetici’ ve Stephen R. Covey’nin ‘Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı’.