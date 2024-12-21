2024’te en çok çocuklar kitap okudu
Kitap okuma oranlarımız düşündürüyor. 2024 TÜİK ve Yayıncılar Birliği verilerine göre, toplumun yalnızca %27’si kitap okudu. En az okuyan grup 65 yaş üzeri bireyler oldu. E-ticaret platformunda ise çocuk kitaplarının satışının yükselişi umut verdi.
Kitap okuma oranlarımız düşündürüyor. 2024 TÜİK ve Yayıncılar Birliği verilerine göre, toplumun yalnızca %27’si kitap okudu. En az okuyan grup 65 yaş üzeri bireyler oldu. E-ticaret platformunda ise çocuk kitaplarının satışının yükselişi umut verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yayıncılar Birliği verileri kitap okumaya olan ilgimizin seviyesini gösteren çarpıcı istatistikler ortaya kondu. Verilere göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta kitap okumayanların oranı yüzde 73 iken, kitap okuyanların oranı yalnızca yüzde 27'de kaldı.
Kitap okuma alışkanlığını yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, en çok kitap okuyan grubun yüzde 50,9 oranı ile 18-27 yaş aralığında olduğu görülüyor. Buna karşın, kitap okumaya en az vakit ayıran grup yüzde 14,1 oranı ile 65 yaş ve üzeri bireylerden oluşuyor.
En çok tercih edilen kitap türü; roman
Kitap türleri bazında yapılan analizlere göre, toplumda en çok tercih edilen kitaplar %42 oranıyla roman, öykü ve şiir kategorisinde yer alıyor. Edebiyatın bu çok yönlü türü, okuyucuların duygu ve hayal gücünü beslemesiyle öne çıkıyor. Eğitim Kitapları yüzde 20 oranıyla daha çok öğrenciler ve akademik çalışmalara yönelik okuyucular tarafından tercih edildi. Kişisel Gelişim Kitapları yüzde 15, Tarih Kitapları yüzde 10 oranıyla ilgi gördü.
E- Ticaret verilerinde minikler önde
E- Ticaret platformu Hepsiburada’nın, 2024 yılının en çok satan kitaplarını açıklayarak kitapseverlerin ilgisini çeken çarpıcı veriler sundu. Toplamda 10 milyon adetlik kitap satışının gerçekleştiği platformda, çocuk kitapları başta olmak üzere edebiyat, kişisel gelişim ve eğitim kategorileri de okurların favorisiydi. 250 binden fazla farklı kitabın listelendiği Hepsiburada’da, Pierre Franckh ve Ahmet Ümit gibi sevilen yazarlar öne çıkarken, çocuk kategorisinde özellikle ‘Genel Kültür Kitabım – Büyüyorum’ dikkat çekti.
Platformun verilerine göre, çocuk kitapları kategorisinde en fazla satılan eser, Çağrı Odabaşı’nın yazdığı ‘Genel Kültür Kitabım – Büyüyorum’ oldu. Bu kitabı ‘Büyük Sorular Kitabım’, ‘Sevginin Gücü’, ‘Konuşturan Sorular’ ve ‘Cumhuriyet’in İlk Sabahı’ takip etti.
Çocuk kitaplarının yanı sıra, edebiyat ve kişisel gelişim kategorileri de 2024’te dikkat çeken alanlar arasında yer aldı.
En çok satan yazar: Pierre Franckh
2024’te en çok satış yapan yazarlar listesinde zirveyi Pierre Franckh aldı. Franckh’in ‘Rezonans Kanunu’ isimli eseri, hem yıl boyunca en çok aratılan hem de en fazla satılan kitap olarak kayıtlara geçti. Franckh’i, Ahmet Ümit’in ‘Yırtıcı Kuşlar Zamanı’ ve Matt Haig’in ‘Gece Yarısı Kütüphanesi’ isimli eserleri takip etti. Ayrıca, 2024’te en çok aranan yazar unvanı Şermin Yaşar’a ait oldu.
Yırtıcı Kuşlar Zamanı’na, ilk günden binin üzerinde sipariş
2024 yılı, çıkış yapan kitaplar açısından da hareketliydi. Ahmet Ümit’in ‘Yırtıcı Kuşlar’, Sally Roney’in ‘Intermezzo’ ve Matt Haig’in ‘Hayat İmkansız’ eserleri, yılın en dikkat çeken çıkışlarından oldu. Özellikle ‘Yırtıcı Kuşlar Zamanı’, ön siparişe açıldığı ilk gün 1.000’den fazla satış yaparak büyük bir başarıya imza attı.