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2024’te en çok çocuklar kitap okudu

Kitap okuma oranlarımız düşündürüyor. 2024 TÜİK ve Yayıncılar Birliği verilerine göre, toplumun yalnızca %27’si kitap okudu. En az okuyan grup 65 yaş üzeri bireyler oldu. E-ticaret platformunda ise çocuk kitaplarının satışının yükselişi umut verdi.

Dünya Gazetesi
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Kitap okuma oranlarımız düşündürüyor. 2024 TÜİK ve Yayıncılar Birliği verilerine göre, toplumun yalnızca %27’si kitap okudu. En az okuyan grup 65 yaş üzeri bireyler oldu. E-ticaret platformunda ise çocuk kitaplarının satışının yükselişi umut verdi.

Türkiye İstatistik Ku­rumu (TÜİK), Kül­tür ve Turizm Ba­kanlığı, Yayıncılar Birliği verileri kitap okumaya olan ilgimizin seviyesini göste­ren çarpıcı istatistikler or­taya kondu. Verilere göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta kitap okumayanların oranı yüzde 73 iken, kitap okuyanların oranı yalnızca yüzde 27'de kaldı.

Kitap okuma alışkanlığı­nı yaş gruplarına göre de­ğerlendirildiğinde, en çok kitap okuyan grubun yüzde 50,9 oranı ile 18-27 yaş ara­lığında olduğu görülüyor. Buna karşın, kitap okuma­ya en az vakit ayıran grup yüzde 14,1 oranı ile 65 yaş ve üzeri bireylerden oluşuyor.

En çok tercih edilen kitap türü; roman

Kitap türleri bazında ya­pılan analizlere göre, top­lumda en çok tercih edilen kitaplar %42 oranıyla ro­man, öykü ve şiir kategori­sinde yer alıyor. Edebiyatın bu çok yönlü türü, okuyu­cuların duygu ve hayal gü­cünü beslemesiyle öne çıkı­yor. Eğitim Kitapları yüzde 20 oranıyla daha çok öğren­ciler ve akademik çalışma­lara yönelik okuyucular ta­rafından tercih edildi. Kişi­sel Gelişim Kitapları yüzde 15, Tarih Kitapları yüzde 10 oranıyla ilgi gördü.

E- Ticaret verilerinde minikler önde

E- Ticaret platformu Hepsiburada’nın, 2024 yılı­nın en çok satan kitaplarını açıklayarak kitapseverlerin ilgisini çeken çarpıcı veri­ler sundu. Toplamda 10 mil­yon adetlik kitap satışının gerçekleştiği platformda, çocuk kitapları başta ol­mak üzere edebiyat, kişisel gelişim ve eğitim kategori­leri de okurların favorisiydi. 250 binden fazla farklı ki­tabın listelendiği Hepsibu­rada’da, Pierre Franckh ve Ahmet Ümit gibi sevilen ya­zarlar öne çıkarken, çocuk kategorisinde özellikle ‘Ge­nel Kültür Kitabım – Büyü­yorum’ dikkat çekti.

Platformun verilerine gö­re, çocuk kitapları kategori­sinde en fazla satılan eser, Çağrı Odabaşı’nın yazdı­ğı ‘Genel Kültür Kitabım – Büyüyorum’ oldu. Bu kita­bı ‘Büyük Sorular Kitabım’, ‘Sevginin Gücü’, ‘Konuştu­ran Sorular’ ve ‘Cumhuri­yet’in İlk Sabahı’ takip etti.

Çocuk kitaplarının yanı sıra, edebiyat ve kişisel geli­şim kategorileri de 2024’te dikkat çeken alanlar arasın­da yer aldı.

En çok satan yazar: Pierre Franckh

2024’te en çok satış ya­pan yazarlar listesinde zir­veyi Pierre Franckh aldı. Franckh’in ‘Rezonans Ka­nunu’ isimli eseri, hem yıl boyunca en çok aratılan hem de en fazla satılan kitap olarak kayıtlara geçti. Fran­ckh’i, Ahmet Ümit’in ‘Yır­tıcı Kuşlar Zamanı’ ve Matt Haig’in ‘Gece Yarısı Kütüp­hanesi’ isimli eserleri takip etti. Ayrıca, 2024’te en çok aranan yazar unvanı Şer­min Yaşar’a ait oldu.

Yırtıcı Kuşlar Zamanı’na, ilk günden binin üzerinde sipariş

2024 yılı, çıkış yapan ki­taplar açısından da hare­ketliydi. Ahmet Ümit’in ‘Yırtıcı Kuşlar’, Sally Ro­ney’in ‘Intermezzo’ ve Matt Haig’in ‘Hayat İmkansız’ eserleri, yılın en dikkat çe­ken çıkışlarından oldu. Özellikle ‘Yırtıcı Kuşlar Za­manı’, ön siparişe açıldığı ilk gün 1.000’den fazla satış yaparak büyük bir başarıya imza attı.