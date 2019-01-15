âdeta bir toplumbilimci gibi

15 Ocak 2019

Alfa Yayınları Klasikler serisinden çıkan Vadideki Zambak, aristokrat bir ailenin en küçük oğlu olan Félix de Vandenesse ile Kont Mortsauf’un erdemli eşi Henriette de Mortsauf arasındaki yoğun ve platonik aşk üzerinden, döneminin toplumsal koşullarını ve yaşantısını âdeta bir toplumbilimcinin gözünden sunuyor.

Félix de Vandenesse Balzac’ın yarattığı en otobiyografik karakter olarak nitelendiriliyor. Balzac, sevgiden yoksun çocukluğunu, nefretle tanışmasını ve otoriter bir ortamda yetişmesini Félix’in ağzından anlatıyor. Félix kendisine hem bir anne hem bir âşık olan, saf ve hırçın “ilahi varlık” Madame Mortsauf’la tanıştığında hayatı değişiyor. Gerçekçilik akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen Balzac, Dickens’tan Flaubert’e, Proust’tan Henry James’e kadar yazarları etkilemiş ve düşünürlere de ilham vermiştir. Friedrich Engels için Balzac bir toplumbilimcidir:

“Tarihçilerden, ekonomistlerden ve istatikçilerden öğrendiğimden çok daha fazlasını Balzac’tan öğrenmişimdir” diyor…

Sürgün yazar James Baldwin ise onu yol gösterici olarak kabul ediyor ve şöyle diyor:

“Eğer Balzac’la tanışmamış olsaydım Fransa’daki hayatım çok farklı olurdu. Bana bu ülkeyi ve toplumunun işleyişini öğreten odur.”

VADİDEKİ ZAMBAK, Honore de Balzac, Türkçesi: İsmail Yerguz, Alfa Yayınları, 360 s.