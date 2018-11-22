Ağaoğlu'nun olmazsa olmazı

22 Kasım 2018

GÜLÇİN GÜLAN

Öğrencilik yıllarında başladığı yazarlığı, 1970'lerden sonra başka hiçbir işle paylaşmadan sürdüren, toplumsal değişim ve dönüşümlere duyarlılığını oyundan romana, öyküden denemeye, anı-anlatıya farklı türde yapıtlarla ortaya koyan Adalet Ağaoğlu'nun yeni kitabı Düşme Korkusu, geçtiğimiz ay Everest Yayınları'ndan çıktı.

Şu günlerde günlerde ikinci baskısı yapılacak olan kitapta Ağaoğlu, yaşadığı korkunç kaza, ilerleyen yaşı nedeniyle zaman zaman hesaplaşmak durumunda kaldığı, sıyrılıp coşkuyla çıktığı "Düşme Korkusu" nu altı hikâyede oya gibi işliyor.

Her hikâye kurgu ile gözlemlerden ince bir mizahla dokunmuş. Heyecanla okunuyor çünkü yaşama dokunuyor. Ve her dokunuşta insanın derinlerinde yatan "imkân olarak" düşmeyi bilince çıkarıyor, öngörü de kazandırıyor. Örneğin ilk hikâye Yürüyüş şöyle bitiyor; "Gözden düşme korkusu gözden düşürmeye yaramış oluyor demek ki. Kendi düşen ağlamaz."

düşmek sadece yere düşmek değil

Adalet Ağaoğlu "Düşme Korkusu" kitabı ile düşmenin sadece yere düşmek olmadığının farkına vardırıyor. Ve 22 Ekim'de kendisine sunulan 2018 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü kabul edişindeki sağlamlığı, her türden korkuyu yenmenin mümkün olduğunu gösteriyor.

Kitabın arka kapağında Ağaoğlu, "Şimdi yaklaşık son iki yıldır evden dışarı çıkamıyorum, yine de yazmadan duramıyorum. Yazmak, su içer gibi içimden geliyor hep. Son dönemde yatakta daha sık zaman geçiriyorum. Üç kere düşmüşüm yere. Doktorlar tarafından sırt üstü yatağa yatırılmışım. Zaman içerisinde yavaş yavaş kendime geldim. Fakat korkuyu yenemedim. O dönemde içimde büyük bir düşme korkusu vardı. Onu mutlaka bir biçim altında anlatmak istiyordum. Düşmek sadece yere düşmekten ibaret değil. Bir de manevi yanı var" diyor.

Ağaoğlu'nun yazdığı gibi düşmenin çeşitli anlamları var: Saygınlığını kaybetmek, değerini kaybetmek, gözden düşmek, çaresizliğe düşmek... Fakat çıkmanın tek yolu var, hesaplaşmak. Her insan korkulardan, problemlerden ancak bildiği yoldan sıyrılır. Adalet Ağaoğlu'nun olmazsa olmazı yazmak.

DÜŞME KORKUSU, Adalet Ağaoğlu, Everest Yayınları, 75 s.