Ben S. Bernanke’nin yeni kitabı 21. Yüzyıl Para Politikaları Scala Yayıncılık’tan çıktı

Barnanke’nin, Fed yapısı, eski ve güncel para politikaları ve mevcut finansal uygulamaları kaleme aldığı 21. Yüzyıl Para Politikaları: Enflasyonist 70’lerden COVID-19’a ABD Merkez Bankası adlı yeni kitabı, Destek Yatırım Bankası sponsorluğu ve Deniz Kılınç çevirisiyle raflardaki yerini aldı.

Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, kitabın sunuş yazısında Bernanke'nin, ‘tüm dünyada en çok tanınan Fed Başkanı’ olarak gösterildiğine dikkat çekti. Kumova, “Yazdığı ve söylediklerini ABD gibi bir ülkede iktisat politikasına dönüştürmüş bir kişi olarak da tanımlanan Bernanke’nin ödüle ortak olmasında önemli bir ayağın da, elinizdeki kitapta anlattıklarına ilişkin akademik çalışmalarının yanı sıra, bu konuda verdiği dersler ve açıklamaları olduğunun altı çiziliyor” dedi. Bernanke, 2022 Nobel Ekonomi Ödülü’nü, Douglas W. Diamond ve Douglas Philip H. Dybvig ile birlikte aldı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi ödülün, Bernanke, Diamond ve Dybvig’e, ekonomide ve özellikle finansal krizler sırasında bankaların rolü ve finansal piyasaların regülasyonuna ilişkin çalışmalarından dolayı verildiğini açıkladı.

Bernanke’den şeffaflığı artıran adımlar

Fed’in politikalarının yalnızca finans oyuncuları tarafından değil aynı zamanda genel halk tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla kuruluşun şeffaflığını arttıran adımlar atan Bernanke’nin son kitabı 21. Yüzyıl Para Politikaları, 1965’te ABD’yi kasıp kavuran enflasyon dalgası, küresel finans krizleri ve COVID-19’a kadar Fed başkanlarının uyguladığı politikalar yoluyla ABD ekonomisinin nasıl şekillendiğini ele alıyor. Fed Başkanlığı sekiz yıl yapan Bernanke, bir öğretim üyesi olarak son kitabı 21. Yüzyıl Para Politikaları’nda, okurlara yalın bir dille ekonomik temelleri anlatırken, bir yandan da bu temellerin hangi bağlamlarda nasıl yorumlanabileceğini anlatıyor. Yazarın Karar Alma Cesareti adlı kitabı da, Canan Feyyat çevirisiyle Scala Yayıncılık’tan çıkmıştı.