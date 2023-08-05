  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya Kitap
  3. Bir Hıdırellez’den geriye kalan
Takip Et

Bir Hıdırellez’den geriye kalan

Sinem Sal yeni romanı "Behice'nin Yarım Kalan İşleri", okuyucularını güçlü yanları, zayıflıkları, hayalleri ve varlıklarıyla yalnız ol­madıklarının altını çizen, duygu dolu bir yol­culuğa davet ediyor. Kitap, annesiyle gül ağa­cının dibinde gerçekleşen mucizevi bir karşı­laşmanın ardından hayatı değişen Behice'nin etkileyici hikâyesini anlatıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sinem Sal yeni romanı "Behice'nin Yarım Kalan İşleri", okuyucularını güçlü yanları, zayıflıkları, hayalleri ve varlıklarıyla yalnız ol­madıklarının altını çizen, duygu dolu bir yol­culuğa davet ediyor. Kitap, annesiyle gül ağa­cının dibinde gerçekleşen mucizevi bir karşı­laşmanın ardından hayatı değişen Behice'nin etkileyici hikâyesini anlatıyor: Güçlü kadın ibaresini görür görmez aklımızda bazı imaj­lar oluşur. İşinde başarılı, iyi bir anne, çocuk­larını tek başına büyütmüş, kimseye muhtaç olmadı, ne zorluklar yaşadı ama vazgeçmedi, bütün evi o çekip çeviriyor, başkası olsa bu he­rifi adam edemezdi, iki çocuk doğurdu hala tığ gibi… Ve hemen hemen herkes başka türlü ta­rif eder kafasındaki güçlü kadın imajını.

Sinem Sal Kadıköy’de geçen bu romanın­da önceki eserlerinde yaratmış olduğu neşeli dram atmosferine sahip çıkıyor. Annesini sa­dece anne olarak tanıyan kadınlara, içine sü­rüklendiği bir savaşta karşısında aniden ba­basını, abisini, erkek patronunu ve erkek sev­gilisini bulanlara, savaş anılarını anlatırken göstereceği yaraları kendi kendine iyileştiren­lere, bir gül ağacının dibinde bitenlere, bu sa­tırların bir yerinde kendini görenlere… Çünkü eğer gördüysen, artık ikimiz de yalnız değiliz.

Dün gece sabaha karşı annem öldü. Mut­suzluktan değil ama mutsuz öldü. Bense an­nemin bir hıdırellez günü bahçemizdeki gül ağacının altına gömdüğü dileklerin peşinde­yim.Ben olmasam annemin yarım kalan di­leklerini kim fark eder?

Samanlıktaki iğneyi bulmanın samanlığı yakmaktan başka, mümkünse daha az pro­düksiyon gerektiren bir yolu var mı?

Diyelim ben bu samanlığı yaktım, alevler boyumu aştı, annem gördü. Benimle gurur duyar mı?

Bu dileklerin hepsini onun yerine ben ger­çekleştirsem, annemin mezarında bir gül ağacı sebepsiz büyür mü?

Ben Ayşe Püren. Üstünden atlayacağım ate­şi çoktan yaktım gitti. Bu yangından sağ çıka­cağız: Artık hayatta olmayan annem ve ben.