Bir Hıdırellez’den geriye kalan
Sinem Sal yeni romanı "Behice'nin Yarım Kalan İşleri", okuyucularını güçlü yanları, zayıflıkları, hayalleri ve varlıklarıyla yalnız olmadıklarının altını çizen, duygu dolu bir yolculuğa davet ediyor. Kitap, annesiyle gül ağacının dibinde gerçekleşen mucizevi bir karşılaşmanın ardından hayatı değişen Behice'nin etkileyici hikâyesini anlatıyor.
Sinem Sal yeni romanı "Behice'nin Yarım Kalan İşleri", okuyucularını güçlü yanları, zayıflıkları, hayalleri ve varlıklarıyla yalnız olmadıklarının altını çizen, duygu dolu bir yolculuğa davet ediyor. Kitap, annesiyle gül ağacının dibinde gerçekleşen mucizevi bir karşılaşmanın ardından hayatı değişen Behice'nin etkileyici hikâyesini anlatıyor: Güçlü kadın ibaresini görür görmez aklımızda bazı imajlar oluşur. İşinde başarılı, iyi bir anne, çocuklarını tek başına büyütmüş, kimseye muhtaç olmadı, ne zorluklar yaşadı ama vazgeçmedi, bütün evi o çekip çeviriyor, başkası olsa bu herifi adam edemezdi, iki çocuk doğurdu hala tığ gibi… Ve hemen hemen herkes başka türlü tarif eder kafasındaki güçlü kadın imajını.
Sinem Sal Kadıköy’de geçen bu romanında önceki eserlerinde yaratmış olduğu neşeli dram atmosferine sahip çıkıyor. Annesini sadece anne olarak tanıyan kadınlara, içine sürüklendiği bir savaşta karşısında aniden babasını, abisini, erkek patronunu ve erkek sevgilisini bulanlara, savaş anılarını anlatırken göstereceği yaraları kendi kendine iyileştirenlere, bir gül ağacının dibinde bitenlere, bu satırların bir yerinde kendini görenlere… Çünkü eğer gördüysen, artık ikimiz de yalnız değiliz.
Dün gece sabaha karşı annem öldü. Mutsuzluktan değil ama mutsuz öldü. Bense annemin bir hıdırellez günü bahçemizdeki gül ağacının altına gömdüğü dileklerin peşindeyim.Ben olmasam annemin yarım kalan dileklerini kim fark eder?
Samanlıktaki iğneyi bulmanın samanlığı yakmaktan başka, mümkünse daha az prodüksiyon gerektiren bir yolu var mı?
Diyelim ben bu samanlığı yaktım, alevler boyumu aştı, annem gördü. Benimle gurur duyar mı?
Bu dileklerin hepsini onun yerine ben gerçekleştirsem, annemin mezarında bir gül ağacı sebepsiz büyür mü?
Ben Ayşe Püren. Üstünden atlayacağım ateşi çoktan yaktım gitti. Bu yangından sağ çıkacağız: Artık hayatta olmayan annem ve ben.