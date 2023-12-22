Boyner Yayınları yeni yıla Üçüncü Kapı’dan başlıyor

Türkiye'nin önde gelen perakende şirketlerinden Boyner Grup tarafından kurulan Boyner Yayınları, yönetim ve iş dünyasında dünya genelinde en çok okunan kitapları Türk okuyucularla buluşturma misyonuyla faaliyet gösteriyor. Sadece anı ve biyografi eserlerine değil, aynı zamanda uluslararası alanda en çok satan iş dünyası kitaplarına da odaklanarak zengin bir içerik sunma hedefini benimsiyor.

Yayınevinin portföyü, iş dünyasının liderleri, girişimciler ve başarı öyküleriyle ilgilenen okuyucular için çeşitli seçenekler sunuyor. Yeni dönemde Boyner Yayınları, Amerika'nın en genç "best-seller" yazarları arasında yer alan Alex Banayan'ın kaleminden çıkan "Üçüncü Kapı" isimli eseriyle dikkat çekiyor. Kitap, başarı, azim ve kararlılık üzerine odaklanarak iş dünyasının dinamiklerini ve başarılı insanların öykülerini ele alıyor. Bu eser, yayınevinin 2024 yılındaki ilk önemli kitabı olarak raflardaki yerini almış durumda.

Boyner Yayınları, 25. yılında yeni bir döneme başlıyor. İş dünyası, kişisel gelişim ve biyografi kategorilerinde uluslararası çok satan eserleri Türkçeye kazandırmak üzere kolları sıvayan yayınevi, okurun hayatını dönüştürmek hedefiyle 2024’e iddialı bir listeyle giriyor Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, grubun yayıncılık faaliyetlerinde yeni dönem hedefleriyle ilgili bilgi verdi. Şatıroğlu “. Odağımızda tüm toplumsal yaşama fayda sağlamak, sürdürülebilir iyilik modeliyle hayatın her alanına dokunmak var. İşte Boyner Yayınları’nın stratejisinin temelini de bu anlayış oluşturuyor” dedi.

“Sosyal sorumluluk meselesi olarak görüyoruz”

Boyner Yayınları’nın kuruluşunun, grup çalışanlarının eğitimlerine yatırım yapmak amacıyla yönetim, perakendecilik ve kişisel gelişim alanında dünyada en çok satan kitaplarının çevirisiyle başladığını hatırlatan Şatıroğlu, “Çalışanlarımızdan o yıllarda aldığımız geri dönüşler muazzamdı. Gösterdikleri ilgi karşısında hem heyecanlandık hem de bu alandaki boşluğu dolduracak önemli bir iş yaptığımızı fark ettik.

Hal böyle olunca sadece çalışanlarımızın değil, tüm toplumun bu kitaplara erişebilmesini amaçladık ve Boyner Yayınları için ilk adımı attık. Bugüne kadar 70 farklı başlıkta kitabımız okuyucularla buluştu. Yayıncılık sektörü zor günlerden geçiyor olsa da, bırakın yavaşlamayı, aynı vizyonla yatırımlarımıza hız verme kararı aldık. Geleneksel yayıncılık kapsamındaki çalışmalarımıza ek olarak Boyner Grup vizyonu ve yenilikçi bakış açısıyla hem e-kitap hem de sesli kitap üzerine çalışmalarımız da devam ediyor.

Çünkü bu alanı aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk meselesi olarak görüyoruz. Özellikle geleceğimizi tasarlayan gençler nezdinde kitapların yerini dijital dünyanın aldığı bir dönemde, Boyner Yayıncılık olarak, eğitimin, kişisel gelişimin daha iyi ve daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için en önemli unsur olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda Boyner Grup kültüründen aldığımız güç ile kitaplarımız aracılığıyla toplumda pozitif değişiklik yaratma misyonunu üstleniyoruz.

Bu amacı edinmemizin temelinde yatan neden ise yayınlarımız aracılığı ile düşünen ve gelişen, aydınlık bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak...”olduğunu belirtti. Yayınevinin dümenine çok kısa bir süre önce geçen ve iş dünyasında edindiği farklı tecrübeleri bir kitap aşığı olarak yeni görevine taşıyan Boyner Yayınları Direktörü Zeynep Erkurt Çelik yayıncılığa yeni bir soluk kazandırmak üzere harekete geçtiklerini söylüyor.

“Biyografi ve Anı kategorisini de ekledik”

Çelik, “Ülkemize sunduğumuz her bir kitabın okuyucunun bakış açısını değiştiren, zenginleştiren ve kişisel gelişimin yanı sıra kariyer ve yaşam yolculuğuna katkı sunması en büyük amacımız. Bunu yaparken kitap portföyümüzde; iş dünyası, kişisel gelişim, kültür, bilim ve ekonomi başta olmak üzere farklı alanlarda en çok ilgi gören yazarların eserlerini ön plana çıkarıyoruz. Yeni yayın dönemimize ise Biyografi ve Anı kategorisini de portföyümüze ekledik. Bu yeni kategoriyle birlikte iş dünyası ve toplumsal yaşama damgasını vuran, kişisel başarı hikâyesiyle ilham yaratan isimleri okuyucularımızla buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Çelik, özellikle dijital dünyada yazan ve okuyan yeni nesil için çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, “Basılı kitap yerine dijital kitaplara artan ilginin farkındayız. Ancak bu ne basılı kitabın sonu ne de dijital kitapların zaferi. Burada iki alanda da yayıncılık dünyasının paralel çalışması gerekiyor. Hem genç neslin hem de yoğun yaşamları olan yetişkinlerin ilgisini çekmek için yenilikçi yollar bulmalıyız." Dedi.