Çukurova Kitap Fuarı 14 Ocak'ta kapılarını açacak

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık desteği ile düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, yıllardır yüzlerce yayınevi ve yazarı Akdeniz’in çeşitli kentlerinden gelen binlerce okurla buluşturuyor. Kitapseverler tarafından büyük ilgi gören Çukurova Kitap Fuarı, 15. kez 14-22 Ocak 2023 tarihleri arasında Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Çukurova Kitap Fuarı’na bu yıl 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılım gösterecek. 2023 yılının ilk kitap fuarında; panel, söyleşi, şiir dinletisi ile çocuk etkinliklerinden oluşan çok sayıda farklı etkinlik gerçekleşecek ve yazarlar imza günlerinde okurlarıyla buluşacak.

Kitap, süreli yayın, gazete ve dergi yayıncılığı ile yayın faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarının ürünlerinin sergileneceği fuarın girişi ise ücretsiz olacak.

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2023 yılının ilk kitap fuarı Çukurova Kitap Fuarı’nda okurlarla buluşacakları için heyecanlı olduklarını belirterek, “Türk edebiyatında kendisine özel bir yer edinen Çukurova bölgesi bizim için de ayrıcalıklı bir yere sahip. Yazının kadim coğrafyasını özel bir yere taşıyan Yaşar Kemal ile Orhan Kemal, eserlerinde bu bölgeyi çok sık ele almışlardır. Özellikle ismi Çukurova ile özdeşleşen Yaşar Kemal’in, son derece üretken bir yazar olması, Çukurova’yı Türk edebiyatının temel unsurlarından biri haline getirmiştir. Böylesine özel bir bölgede 9 gün boyunca değerli yazarlar, çizerler, okurlar, kültür insanları, kitapseverler ve sivil toplum kuruluşları hep beraber olacağız” dedi.