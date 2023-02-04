Değişime hazır ol ve ‘Geleceğe Bir Sen Bırak’

Dönüşüm vaktinin geldiğini hatırlatan “Geleceğe Bir Sen Bırak”, Fırat Uzer’in kaleminden okurlarıyla buluşuyor. İnkılâp Kitabevi imzasıyla yayımlanan “Geleceğe Bir Sen Bırak”, derin bir nefesin ardından çıkılacak kişisel ve huzur dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Aile danışmanı, sosyolog, motivasyon konuşmacısı ve fütürist Fırat Uzer, “Geleceğe Bir Sen Bırak” kitabıyla umut, mutluluk ve kendini dönüştürerek yeni bir hayata başlamaya yönelik sade ama duygu yüklü satırlarıyla dikkat çekiyor. Güçlü bir şekilde alınan nefesin ardından değişime hazır hissedecek okurlarını, ‘Geleceğe Bir Sen Bırak’ ile zevkli bir yolculuğa çıkaran Uzer; affetmenin bilinip bilinmediğini sorgularken; unutulan bir davranış olan teşekkür etmeyi bir kez daha gündeme getiriyor.

Koşulsuz sevginin önemi üzerine durulan kitapta; hayat koşturmacasında savrulan duygular, incelikler, küçük ama mutlu eden sözler yeniden hatırlatılıyor. İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanan ‘Geleceğe Bir Sen Bırak’, okurlarına huzurlu bir yolun kapılarını aralarken; aynı zamanda bireysel bir dönüşümün ilk adımını atmayı vadediyor.

“O zaman tüm bedenimizi ve ruhumuzu bu dönüşüm için kodlamaya hazırlıyor ve sihirli olan sözü haykırmaya başlıyoruz: ‘Dönüşüm sırası bende!’ Şunu unutmamakta fayda var: Neye dönüşeceğimiz çok ama çok önemli. Anahtarları doğru kullanarak yolumuzu belirlemeli ve sonuca ulaşabilmeliyiz. İçindeki inançla birlikte… Bu kitabı okumayı tamamladığında… Beyninde dalgalanmayı hissediyorum. Gözlerini kapat, derin nefesini al ve içinde tut. Beş saniye sonra o nefesi bedeninden çıkartarak değişime hazır olduğunu hisset. Çünkü dönüşüm sırası sende…”