Dünya hakkında bir biyografi: Dünya’nın Kısa Tarihi

Dünyaca tanınan Harvard Üniversitesi Yerküre ve Gezegenbilim Bölümü’nde Doğa Tarihi alanında akademisyen, jeolog olan Prof. Andrew H. Knoll’un bugüne kadar Uluslararası Biyoloji Ödülü (International Prize for Biology) ile Ulusal Bilimler Akademisi Charles Doolittle Walcott ve Mary Clark Thompson Madalyaları bulunuyor.

Dünya’nın Kısa Tarihi, kapsamlı araştırmaların yer aldığı temel kaynak niteliğinde değerli bir çalışma. Yazar Dünya’nın biyografisini kitabın sayfalarında anlatırken tüm izleri takip edip adeta soyağacını çıkarıyor. Prof. Andrew H. Knoll’un hazırladığı eser sekiz bölümden oluşuyor; Kimyasal Dünya, Fiziki Dünya, Biyolojik Dünya, Oksijen Dünyası, Hayvan Dünyası, Yeşil Dünya, Felaketler Dünyası ve İnsan Dünyası. Dünya’nın Kısa Tarihi kitabı 4,6 milyar yıllık bir süreci ele alarak anlatıyor.

İklim değişikliğinin yirmi birinci yüzyıldaki farklılıklarını inceleyen eser, geçmişte nerede olduğumuza, neler yaşandığına ve gelecekte neler olabileceği konusunda okuyanlara vizyon kazandırıyor. Yirmi birinci yüzyılın iklim değişikliğini ana odağına alıyor, geçmişte nerede olduğumuza ve şu an nereye gittiğimize dair belirgin bir bakış açısı sunuyor.

Meraklıları için adeta bir rehber niteliğinde aydınlatıcı bilgilerle donanımlandırılmış. Dünyada 17 dile çevrilen ve basıldığı her ülkede çoksatar listelerinden inmeyen popüler bilim kitabı, Türkçe ’ye Aydın çavdar tarafından kazandırıldı. Dünya biyografisi niteliğindeki çalışma, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. Knoll, yaklaşık iki yıl boyunca NASA tarafından Mars’a gönderilen uzay araçlarından rol aldığı ve Mars’ın yüzeyini ve jeolojisini tanımayı amaçlayan Mars Exploration Rover Mission’da görev alan bir yazar. Ayrıca Bilim alanında Phi Beta Kappa Kitap Ödülü’nü aldığı Life on a Young Planet [Genç Gezegende Yaşam] eseri de ona ait.