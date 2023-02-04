Gezegenin acil çözüme muhtaç problemi olan ekolojik yıkım ve tahribat en kritik, öncelikli ve acil sorun. Biyo çeşitliliğin azalması ve kirlilik kitlesel hayvan ölümleri, türlerin kaybı, her geçen gün hızlanarak yok olmaya devam ediyor. Yaşadığımız dünyaya ne kadar saygılıyız, ilişkimizi gözden geçirmemiz, iktisat politikalarına, üretim modellerine, tüketim alışkanlıklarımıza acilen müdahale etmemiz gerekiyor.

Çünkü her geçen gün gezegenimiz dolayısıyla insanlığın aleyhine işliyor. Didem Bayındır ve Mine Yıldırım, bu kaygılarla ortaya çıkan Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği “geri dönüşü olmayan noktaya bir adım kala” ekolojik yıkımı çok boyutlu dinamikleriyle ele alıyor. Sadece kolektif evimiz olan Dünya ile ilişkimize değil; aynı zamanda Gaia’nın, canlı ve cansız varlıkların, gezegenin dününe, bugününe ve geleceğine de bakıyor.

Derlemeye katkıda bulunan yazarlar uzmanlık alanlarının çerçevesinde bilgilerini birleştirdiler. Canlı ve cansız tüm varlıklarla yeryüzünün bir bütün olduğunu hatırlamak, hatırlatmak amacını taşıyor kitap. Gerek bireysel, toplumsal hayatlarımızda gerekse küresel örgütler ve devletler bazında değişmek zorunda oluşumuzun bilimsel, felsefi gerekçelerini sunuyorlar.