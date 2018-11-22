finalist 10 kitap hangileri olacak?
Yeni ödüle adım adım... Yılın En İyileri iki etaplı bir seçimle belli oluyor…
Yılın En İyileri iki etaplı bir seçimle belli oluyor… 12 farklı yayınevinden (Alakarga Yayınları, April Yayıncılık, Can Yayınları, Delidolu Yayınları, Doğan Kitap, Domingo Yayınevi, Everest Yayınları, İletişim Yayınları, Metis Kitap, Nebula Kitap, Sel Yayıncılık, Yapı Kredi Yayınları) 11 telif, 15 çeviri toplam 26 kitaptan 10'u (5+5) shortlist'e (kısaliste) kalacak… Shortlist, Aralık; Yılın En İyileri Ocak 2019 sayısında açıklanacak…