Frankfurt'ta Türkiye
Frankfurt Kitap Fuarı'nda, "Türkiye Ulusal Standı" ve "Çocuk Yayınları Standı"nda 30 yayıncı kitaplarını sergiledi…
Frankfurt Kitap Fuarı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından toplam 320 metrekarelik alana yayılan "Türkiye Ulusal Standı" ve "Çocuk Yayınları Standı"nda 30 yayıncı kitaplarını sergiledi… Yayıncılık sektörümüze İstanbul Ticaret Odası'ndan da (İTO) 10 yayıncımızın kitaplarını standında sergileyerek destek geldi. İBB Kültür A. Ş., Zeytinburnu Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi fuara katılan kuruluşlar arasında yer aldı. 7 ajans ve 6 matbaa da fuar katılımcıları arasındaydı. Fuar ziyaretçileri arasında 100'e yakın Türk yayıncı da bulunuyordu.