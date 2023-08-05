Geçmişi anlayarak iyileşme: İçsel gelişim yolculuğunda ebeveynlerimizle yüzleşme

Betül Demirkıran Dündar'ın yeni kitabı "Kızlar Annelerinin Kaderini mi Yaşar", ruhsal olarak ilerlememiz için bize yeni bir kapı açıyor. Kitap, iç huzura kavuşmak ve bilinçaltının zincirlerinden özgürleşmek için önerdiği çalışmalarla okurlarına rehberlik ediyor. Çalışmalar sayesinde, ebeveynler ile ilişkiler daha sağlıklı bir şekilde ele alabilir ve geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlerin etkilerini azaltabilir. Dündar “Aktarımlardan özgürleştiğimiz, çocukluğumuzu iyileştirdiğimiz, döngülerimizi fark edip aynı yerde dönüp durmayı bıraktığımız, korkusuzca seçimler yaptığımızda kader değişir ve yeniden yazılır.” Betül Demirkıran Dündar'ın kitabında önerdiği çalışmalar, içsel gelişim yolculuğunda rehberlik edici niteliğiyle okurlarına sunuluyor. Kızlar Annelerinin Kaderini mi Yaşar ile ruhsal olarak ilerlememiz için başka bir kapı açıyor. Önerdiği çalışmalar ile okurlarına iç huzura kavuşmak ve bilinçaltının zincirlerinden özgürleşmek için bir yol gösteriyor.

Kitabın arkasında yer alan yazısı dikkat çekici:Bütün anneler içlerinde kızlarını ve bütün kızlar da içlerinde annelerini taşırlar. – Carl G. Jung

Sen de yıllar sonra tıpkı annene benzediğini fark edenlerden misin? Seneler boyu onun gibi olmamak için ters yöne doğru koşarken acı gerçekle yüzleşenlerden misin? Bugünümüz geçmişte yazıldı, geleceğimiz ise şimdide yazılmakta... Başına gelen her olayı kader sanıp, çaresizlik hissi içinde yaşamını sürdürmek yerine anne babanın, atalarının ayak izinden çıkıp kendi yolunu çizmek için gerekenleri şimdi ve burada kendi iç eczanende bulabilirsin.

Nesiller boyu aktarımı anne kız ilişkisi üzerinden ele alan psikoloji bilimi uzmanı Betül Demirkıran Dündar kaçınılmaz gibi görünen o yazgıdan kurtulmanın yollarını anlatıyor. Adına kader denen, değişmeyeceği düşünülen örüntülerin anneden kıza nasıl aktarıldığını, bu çıkmazların nedenlerini, zihnindeki kör noktaları psikolojinin ve kadim bilginin rehberliğinde keşfedeceksin. Bilinçaltındaki kilitli sandığı açmak ve özgürleşmek isteyen tüm kadınlar için...