Hatay’ın 1963 yılına tanıklık eden Garaz adlı roman, yazar Serhan Kurşun tarafından depremden kısa süre önce yayımlanmış ve unutulmayacak anılara ışık tutuyor. Romanın ikinci baskısıyla bir kez daha kitap raflarında yerini alan Garaz, Hatay'ın tarihine ve insanlarına dair önemli bir pencere sunuyor.

Serhan Kurşun, 1963 yılında yaşanan olayları, duyguları ve çatışmaları kaleme alıyor. Hatay coğrafyasında geçen bu etkileyici roman, dönemin siyasi ve toplumsal dokusunu yansıtırken aynı zamanda insana dair evrensel duyguları işlemesiyle de dikkat çekiyor.

Garaz’ın kahramanları, sıradan insanların sıra dışı hikâyelerini yansıtıyor. Her bir karakter, kendi iç dünyasında yaşadığı çatışmalarla yüzleşiyor ve bu yüzleşmelerin neticesinde hayatlarında önemli dönüm noktası yaşıyor. Roman, okuyucuları adeta o döneme taşıyarak, olayların içinde bir gözlemci olma fırsatı sunuyor. Serhan Kurşun, edebiyat dünyasına bir kitap daha kazandırırken, aynı zamanda Hatay'ın tarihine de değerli bir katkı sunuyor. Romanın kahramanları, Hatay'ın o dönemdeki sosyal yapısını ve insanların iç dünyalarını yansıtması açısından da büyük bir önem taşıyor.

Hatay coğrafyasına dair detaylı gözlemler, okuyucuları adeta bir zaman tünelinde gezintiye çıkarıyor. 1963 yılına geri dönüş yaparak, o dönemin atmosferini soluyan okuyucular, hem tarihsel olaylarla hem de duygusal çatışmalarla iç içe bir yolculuğa çıkıyor. Binlerce yıl geriye uzanan bir tarih, sayısız medeniyete yapılan ev sahipliği ve üç büyük dine sahne olmuş topraklar… Tüm zamanların şehri Hatay’da güç savaşı başlıyor.

Dünyayı yerinden oynatacak; dinler ve kültürler arasında kargaşa yaratacak büyük planın perde arkasındaki gizil güç, onun “gölge” oyuncuları ve şehrin gerçek sahipleri arasında tansiyonu hiç düşmeyen bir mücadele yaşanıyor. Kavganın tam ortasında ise eski bir aşkın hazin gerçekleri gün yüzüne çıkıyor. Zahit ve Kemal… İki kardeşin bir kadın için beslediği imkânsız aşk, bu mistik şehrin sokaklarında, hiç beklenmedik bir psikolojik gerilimin içinde son buluyor. Mitoloji, tarih ve siyasetin iç içe geçtiği elinizdeki roman zihinlerde iz bırakacak bir kent panoraması çiziyor. “Garaz”, okuru olağanüstü kurgusuyla sınırları zorlayacak bir oyuna davet ediyor.