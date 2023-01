Hawke Metodu: 3.000'den Fazla Markayı Yükselten Pazarlamanın Üç İlkesi

The Hawke Method: The Three Principles of Marketing that Made Over 3,000 Brands Soar

Yazar: ERIK HUBERMAN

Hawke Media'nın Kurucusu ve CEO'su Erik Huberman'a göre, her başarılı pazarlama stratejisinin arkasında ortak bir çerçeve bulunur. Huberman, 3 binden fazla markanın başarıya ulaşmasına yardım ettikten sonra pazarlama sanatını üç temel öğeye ayırdı: Farkındalık, besleme ve güven. Huberman’a göre bu üçü olmadan sistem başarısız olacaktır.

Kitapta bahsettiği yöntemleri aralarında dünyanın en tanınmış markalarının olduğu müşterileri için de uyguluyor. Müşteri deneyimi ve müşteri hizmetlerinin müşterilerin geri gelmesini sağlamada ve işinizden bahsetmelerini sağlamada önemli itici güçler olduğunu belirtiyor. Bunu Huberman'ın kitabın başlığında atıfta bulunduğu üç ilkeyle birleştirdiğinizde müşterileri kapınıza getiren, geri gelmelerini sağlayan, arkadaşlarına, ailelerine ve meslektaşlarına sizden bahsetmelerini sağlayan bir kombinasyon elde edersiniz. Kitapta Huberman okuyucuları The Marketing Tripod ile tanıştırıyor. Bu kavram, şirketi tutan üç ayağı (tripod) temsil ediyor: Farkındalık, besleme ve güven. Kitabın tüm bölümlerini bu üç ilkeye ayırarak her biri hakkında ayrıntılar veriyor. Huberman’ın kitapta paylaştığı bilgilerden bazıları şunlar:

Popüler bir kelime, farkındalık

İnsanların şirketinizi ve ürününüzü fark etmesini sağlamanın yolu,farkındalık. Reklam, sosyal medya kampanyaları ve daha fazlasını içeriyor. “Ve daha fazlası” ifadesinin içerisine giren, aslında listenin başında olması gereken kavramlardan birisi, müşteri deneyimi. İnsanların hakkınızda konuşmasını sağlayan unsur, müşteri deneyimi. Onlara bu deneyimi verin, size sadece daha fazla satın almayla değil, aynı zamanda ağızdan ağza yönlendirmelerle de karşılık versinler.

Potansiyel müşterilerinizi beslemenin pek çok yolu olsa da en önemlilerinden bir tanesi müşteri hizmetleri. Müşteri hizmetlerinin şikayetlerle ilgilenen bir departman olduğunu düşünmeyin. Bundan çok daha fazlası ve özellikle besleme aşamasında, müşterinin şirketiniz ve çalışanlarla olan her temasının nasıl yönetildiğini içeriyor. Kendinize "Bizimle iş yapmak ne kadar kolay?" diye sorarak başlayın. Müşteri deneyimi ile beslenin.

Güven

Güven, yıllar içinde bir pazarlama stratejisi haline geldi. Tüketicilerin yüzde 75'i güvenmedikleri bir şirketten satın almıyorlar. İyi hizmet güven oluşturuyor, güven de bağlılık getiriyor. Unutmayın, pazarlamanın karmaşık olması gerekmiyor. Huberman'ın 3 ilkesini, fonksiyonel bir ürünle ve harika bir müşteri deneyimiyle birleştirmek işe yarayan, kazanan bir pazarlama stratejisi.