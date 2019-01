hayata dair öğütler

15 Ocak 2019

Türkiye'de boya, tarım ve gıda sektörünün öncü kuruluşlarından Yaşar Topluluğu'nun kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar, bugüne kadar yazdığı kitaplarda yaşamını anlattı, yöneticilerin profesyonel ve kişisel gelişimlerini destekleyecek görüşlerini iletti, sektörlerin sorunlarına değindi, çözüm önerileri getirdi.

Selçuk Yaşar'ın 1994 - 2012 yılları arasında kaleme aldığı; Hayat Okul Gibidir, Hayatım, Yönetim Kuralları, Başarmak Hem Kolay Hem de Zordur, Gençlere Sevgilerimle ve Söz Uçar, Yazı Kalır isimli kitaplarının derlenmesiyle hazırlanan ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yayınlanan "Selçuk Yaşar / Yaşamı Hatıraları Öğütleri" kitabında Yaşar'ın 94 yıllık yaşamı, hatıraları, edindiği tecrübeleri ve sadece iş insanlarına değil insana dair öğütleri yer alıyor. Yaşamı bir hediye olarak gördüğünü her fırsatta ifade eden ve sahip oldukları için her zaman şükrettiğini söyleyen Selçuk Yaşar kitabında yönetim sanatından işletmede başarının sırlarına; birlik ve ahenkten hayatta müsrifl iğe ve ziyankârlığa katiyen yer vermemeye; iyi eleman seçmekten müşteriye nasıl değer verilmesi gerektiğine kadar geniş bir konu içeriğinde görüşlerini ve öğütlerini aktarıyor.

kitaptan öğütler...

• Hayatta her şey girişimcilikle başlar. Girişim varsa, hayat vardır.

• Eğitim, vefa, dürüstlük,

çalışkanlık asla kâfi değildir. Üstün zekâ, akıl, beceri, yaratıcılık ve ileriyi görmek gerekir. Sürekli hareket, araştırma, geliştirme ve konsantrasyon şarttır.

• Hayatta başarının sırrı tehdit ve hücum değil, tam tersine sevgi ve geçimdir. Her adımı atarken dikkatli ve itinalı olacaksın.

• Doğru kararlar istikbalde doğru neticeler doğurur.

• Çalışanlarınız için mutlu çalışma ortamı yaratmanın yollarını bulun. Mutlu çalışma ortamının sevgiden geçtiğini, çalışanları sevmenin önemini unutmayın.

• Daima ileriyi, yani yarınları planlayacaksın. Bugün kâfi değildir veya hiçbir şeydir.

• Dürüstlük ve akıl her başarının şartıdır.

• Başarı bir yolculuğun son noktası değil ancak başlangıcı olabilir.