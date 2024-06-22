İngiltere'nin en zengin ailesine hapis cezası: 'Çalışanların emeğini sömürdü'

İş insanı Prakash Hinduja, eşi Kamal Hinduja, oğulları Ajay ve oğullarının eşi Namrata Hinduja, İsviçre'nin Cenevre kentindeki malikanelerinde çalışan işçilere muamelelerinden ötürü hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda İngiltere'nin en zengin ailesi olan Hindujalar, malikanelerindeki Hindistanlı işçileri 'sömürmek' ile suçlandı.

The Guardian'ın aktardığına göre, savcılar, ailenin çalışanlarına az ödeme yaptığını ve çalıştıkları malikaneden ayrılmaları için çok küçük bir özgürlük sağladıklarını iddia etti. 21 Haziran Cuma günü görülen karar duruşmasına katılmayan aile, insan kaçakçılığı suçlamasından beraat ederken, atılı diğer suçlardan mahkum oldu.

"İsviçre'ye geldiklerinde pasaportlarına el koyuyorlardı"

Toplam malvarlığının 37 milyar pound olduğu tahmin edilen aileden Prakash Hinduja ve eşi Kamal'a bu bağlamda 4 yıl, 6 ay hapis cezası verildi. Oğulları ve eşi ise 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dava kapsamında paylaşılan bilgilere göre, aile ülkeleri Hindistan'dan ev işçisi getiriyor ve iddiaya göre bu kişilerin pasaportlarına İsviçre'ye geldiklerinde el koyuyordu. Savcılar, ailenin çalışanlarına çok küçük bir ödeme yaptığını ve evden ayrılmaları için çok küçük bir özgürlük alanı tanıdığını belirtti. Aile ise iddiaları reddetti.

Esasında Hindujalar kendileri hakkında suçlamada bulunan çalışanlarının üçüyle mahkeme dışında anlaşmaya varmıştı. Ancak savcılık, suçlamaların büyüklüğünü de göz önünde bulundurarak yargı sürecini devam ettirmeye karar verdi.

"İşçi ve işveren arasındaki asimetrik durumu suiistimal ettiniz"

Cenevre'de görülen davada, savcı Yves Bertossa, 78 yaşındaki Prakash Hindujah ve 75 yaşındaki eşi Kamal Hindujah için 5,5 yıl hapis cezası talep etmişti. İki sanık ise sağlık durumlarını gerekçe göstererek hiçbir duruşmaya katılmadı. Savcı, karar duruşmasında yaptığı son açıklamada, aileyi 'güçlü işveren ve para biriktirmek için kırılgan durumda olan çalışan arasındaki asimetrik durumu' suiistimal etmekle suçladı.

Paylaşılan bilgilere göre, Hindujah ailesi, çalışanlarına ayda 220 ila 400 İsviçre frangı arasında ödeme yapıyordu. Bu, ülkede bu iş için kazanabilecekleri ortalama ücretin çok daha altındaydı. Ailenin avukatı ise işçilere başka yan yardımlar yapıldığını, izole edilmediklerini ve çalıştıkları malikaneden ayrılmakta özgür olduklarını savundu.