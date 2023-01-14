İonialılar: Ege Kıyılarının Bilge Sakinleri kitabı yayınlandı

MÖ 1. binyılda Anadolu’nun Ege kıyılarında yaşayan en büyük insan grubu olan Ionialılar için Tüpraş ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle başlatılan 2011 yılında başlatılan çalışma, Anadolu Uygarlıkları Serisi’nin on birinci kitabı İonialılar: Ege Kıyılarının Bilge Sakinleri yayımlandı.

Tüpraş ve Yapı Kredi Yayınları iş birliği ile sürdürülen uzun soluklu Anadolu Uygarlıkları Serisi toplam on iki kitaptan oluşuyor. Kolektif bir yayın projesi olan araştırmacılara ve okurlara Anadolu uygarlık tarihine dair kapsamlı bir külliyat sunuyor. Serinin bütün kitapları Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanıyor.

Kitap, İonia bölgesinin tarih öncesi çağlarını da kapsayan derin bir tarihe ışık tutuyor. Günümüzden yaklaşık 2600 yıl öncesine denk gelen İonia altın çağı; kültür ve sanat hayatı, inanç sistemi, kutsal alanları, diplomasi ve komşularıyla ilişkiler gibi ana başlıklar altında önemli bilgiler paylaşıyor. Ayrıca, her biri alanının uzmanı, yerli ve yabancı akademisyenler tarafından güncel veriler ışığında kaleme alınan 28 akademik makale ilgili dönemin bilinmeyen yönlerini gözler önüne seriyor.

Tüpraş ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle hazırlanan Anadolu Uygarlıkları Serisi’nin on ikinci kitabı ise bu yılında yayımlanacak.