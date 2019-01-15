işte 2018'in en iyi 8i

15 Ocak 2019

Yayın dünyasının belleği Dünya Kitap'ın yirmi altı yıldır verdiği gelenekselleşmiş "Yılın En İyileri" ödüllerinin 2018 yılı sahipleri belli oldu. Ödüller bu sene Ayşe Sarısayın, Regaip Minareci, Aras Yayıncılık, Suat Duman, Emirhan Dağkan G., Ötüken Neşriyat, Nejat Yentürk ve Maximilian J. W. Thomae'ye gitti.

Dünya Kitap "Yılın Kitabı Ödülleri" Seçici Kurulu; Ayşe Sarısayın, Regaip Minareci ve Aras Yayıncılık'ı ödüle değer buldu. "Yılın Telif Polisiye Kitabı" ödülü Suat Duman'a giderken bu dalda Emirhan Dağkan G.'ye "Polisiye Edebiyat Teşvik Ödülü" verilmesi uygun görüldü. Polisiye Seçici Kurulu, Ötüken Neşriyat'a özel ödül verilmesini de kararlaştırdı… Gastronomi kültürü kitapları arasındaki seçimdeyse "Yılın En İyi Gastronomi Kitabı" ödülünü Nejat Yentürk'ün çalışması aldı. Maximilian J. W. Thomae ise yeme-içme kültürüne çeyrek asırdır yaptığı katkılar nedeniyle "Gastronomi Kültürü Emek Ödülü"nün sahibi oldu…

28 yaşına basan Dünya Kitap Dergisi tarafından 1993'ten bu yana verilen Dünya Kitap Ödülleri'nden "Yılın En İyileri" için; Başar Başarır, Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Yekta Kopan ve Dünya Temsilcisi'nden oluşan seçici kurul, "Ayın Kitabı" olarak belirlenen kitaplar arasından "kısaliste"ye kalan 10 kitabı değerlendirdi…

"Yılın Telif Kitabı" ödülü için Dünya Kitap'ın Aralık sayısında yayınlanan "kısaliste"deki 5 kitap arasından aynı seçici kurulca seçim yapıldı ve "Yılın Telif Kitabı" ödülü, Ayşe Sarısayın'ın Can Yayınları'ndan çıkan "Denize Yazıldı" adlı yapıtına verildi.

"Yılın Çeviri Kitabı" ödülünün sahibi ise yine aynı seçici kurulca "kısaliste"ye kalan 5 kitap arasından belirlendi. Ödülün Regaip Minareci'nin Peter Stamm'dan çevirdiği, Nebula Kitap tarafından yayınlanan "Yedi Yıl" kitabına verilmesi kararlaştırıldı…

"Yılın Yayınevi" de, aynı toplantıda, aynı seçici kurulca yapılan değerlendirme sonucunda Aras Yayıncılık olarak belirlendi…

Yılın polisiye kitaplarının değerlendirildiği "Yılın Telif Polisiye Kitabı"nda ise ödül, Suat Duman'ın oldu. Adnan Özer, Alper Canıgüz (geçen yılki ödül sahibi), Faruk Şüyün, Metin Celâl ve Seval Şahin'den oluşan polisiye seçici kurulu ödülü, Suat Duman'ın Alakarga Yayınları tarafından basılan "Rakun" isimli yapıtına verdi.

Aynı Seçici Kurul, Emirhan Dağkan G.'nin "Bozlak" adıyla İletişim Yayınları'ndan çıkan kitabına ise "Polisiye Edebiyat Teşvik Ödülü" verilmesini kararlaştırdı.

Aynı toplantıda Peyami Safa'nın Server Bedi adıyla yayımlattığı Cingöz Recai öykü ve romanlarını özenli, aslına uygun bir şekilde yeniden yayımladığı için Ötüken Neşriyat'a "Seçici Kurul Özel Ödülü verilmesi" kararı alındı…

"Yılın En İyi Gastronomi Kültürü Kitabı" ödülü ise Nejat Yentürk'ün Oğlak Yayınları'nca basılan "Ayaküstü İzmir - Sokak ve Fırın Lezzetleri" kitabının oldu. Ahmet Örs, Faruk Şüyün, Mehmet Yaşin, Nevin Halıcı ve Osman Serim'den oluşan seçici kurul, Maximilian J. W. Thomae'ye de "Gastronomi Kültürü Emek Ödülü" verilmesini kararlaştırdı.

...ve jürilerimizce belirlenen ödül gerekçeleri

yılın telif kitabı ayşe sarısayın

"Edebiyat ne işe yarar?" diye sorulduğunda verilecek çeşitli yanıtlar olabilir. Ama hiçbir yanıt, 7 yaşında annesini kaybetmiş bir çocuğa, annesinin nasıl bir insan olduğunu anlatmak üzere büyük emeklerle üretilmiş, yıllar süren bir çalışmanın sonucu olarak çıkmış bu kitabın karşılığını kolay kolay tutamaz. Ayşe Sarısayın, yakın arkadaşı Elif için birlikte yaşadıkları ve ortak çevrelerinden derlediği anıları, Elif'in oğlu Deniz'e âdeta bir destan yazarcasına anlatmış. Okurken insan gözyaşlarını tutamıyor. Sarısayın'ın bu emeğine "Yılın Telif Kitabı Ödülü" verilmesi kararı alındı…

yılın çeviri kitabı regaip minareci

Yıllarca Almanca edebiyat çevirilerine emek vermiş olan Regaip Minareci, Peter Stamm'ın "Yedi Yıl" adlı eserini, içerdiği bütün insani nüanslarla beraber dilimize kazandırmış. Modern hayatın insana getirdiği faydalar kadar riskleri de evrensel bir düzeyde ele alan metni, Türkçeye eksiksiz bir şekilde çevirmeyi başaran Minareci'ye "Yılın Çeviri Kitabı Ödülü" verilmesi kararlaştırıldı…

yılın yayınevi aras yayıncılık

Birbirimizi anlamak sanat yoluyla, edebiyat yoluyla mümkün ve kalıcı olur. Yıllardır yayımladığı özel, özenli ve nitelikli kitaplarla Ermeni edebiyatına, tarihine, kültürüne açılan bir pencere olan ve bizi bize anlatan Aras Yayıncılık "Yılın Yayınevi Ödülü"ne değer görüldü. (Yılın En İyileri Ödülleri'nin gerekçelerini seçici kurul adına kaleme alan jüri üyesi Başar Başarır'a ve Yekta Kopan'a teşekkür ederiz.)

yılın telif polisiye kitabı suat duman

Biçimi, anlatımı, ele aldığı konuyu işleyişi ile polisiye edebiyata kattığı boyutlarla dikkati çeken, farklı, kendine has bir eser ortaya koyması göz önüne alınarak "Rakun" romanı ile Suat Duman'a "Yılın Telif Polisiye Kitabı" ödülü verilmesi kararı alındı.

polisiye edebiyat teşvik ödülü emirhan dağkan g.

Köy edebiyatının klasikleşmiş olay örgüsünü kullanarak oluşturduğu suç ortamında polisiyenin temel ögelerini başarıyla kullanarak polisiye romanın parodisini oluşturmasıyla Emirhan Dağkan G.'ye "Polisiye Edebiyat Teşvik Ödülü"nün verilmesi kararlaştırıldı.

polisiye seçici kurulu özel ödülü ötüken neşriyat

Türk polisiye edebiyatının en önemli klasiklerinden Peyami Safa'nın Server Bedi adıyla yayımlattığı Cingöz Recai öykü ve romanlarını özenli, aslına uygun bir şekilde yeniden yayımladığı için Ötüken Neşriyat'a "Polisiye Edebiyata Katkı Ödülü" verilmesi kararı alındı.

(Polisiye Ödülleri'nin gerekçelerini seçici kurul adına kaleme alan jüri üyesi Metin Celâl'e teşekkür ederiz.)

yılın gastronomi kitabı nejat yentürk

Sokak yemekleri ve ayaküstü atıştırmalık yiyecekler genellikle küçümsenir. Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede sokak yemeklerine ilişkin eserlere çok az rastlanır. "Ayaküstü İzmir, Sokak ve Fırın Lezzetleri" kitabında bu lezzetler, dünyaya örnek olacak bir konseptle ele alınmış. Yazarı Nejat Yentürk, lezzet ustalarıyla yaptığı yüz yüze görüşmelere, kayıtlara, belgelere dayanarak İzmir kentinin kendi yaşını aşan ayaküstü lezzetler tarihçesini ortaya koymuş. Kitapta önemli belgeler de var. Örneğin, Bursalı İskender'in döneri bulan kişi olmadığı çoktan bilinse ve 19. yüzyılın sonlarına doğru daha eski belgelere rastlansa da yazar, İzmir'e ilişkin daha da eski belgeler bulmuş… Böylelikle kitabında dönerin tarihini daha da geriye; Bursa'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da İzmir'e taşımış. Bilhassa boyoz konusundaki araştırmaları, ortaya çıkan ilginç bilgiler, başka ülkelere, Musevi yemek kültürüne ilişkin araştırmalara ışık tutacak nitelikte. Biz jüri olarak "Ayaküstü İzmir, Sokak ve Fırın Lezzetleri"ne "Yılın Gastronomi Kitabı Ödülü" verirken gelecekte de yeme-içme konusundaki araştırmaların sürdürülmesini diliyoruz…

gastronomi kültürü emek ödülü maximilian j. w. thomae

25 yılı aşkın bir süredir gastronomi dünyamızın içinde yer alan önemli bir şef. Ülkesinin 2 ve 3 yıldızlı en önemli şeflerinin yanında yetişmiş ve zamanının tüm teknolojilerine hâkim bir usta olarak İstanbul'a gelmişti. O güne kadar rastladığımız yabancı şeflerden farklı olarak kısa sürede mutfak personeli ile Türkçe iletişim kurması, onun kısa zamanda ekibiyle kaynaşmasını sağladı. Ve bu kaynaşmadan doğan sinerji, yeni kuşak Türk aşçılar için bir okul görevi üstlendi. Max Thomae o güne dek Türkiye'nin sınırlarını aşmaya cesaret edemeyen, dil bilmeyen, uluslararası mutfak tekniklerine ve mutfak diline hakim olmayan Türk aşçıların komplekslerini üzerlerinden atmalarını sağladı. Uluslararası yarışmalara götürülen Türk aşçıları ilk kez dünyaya açıldılar, uluslararası meslektaşlarından aşağı kalır yanlarının olmadığını fark edip özgüvenlerine kavuştular. Bugün eğer Türk gençleri yurtdışında eğitim görüyor, yurtdışında çalışıyor, kriz zamanlarında Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya kadar bütün dünyaya gidip oradaki mutfaklarda yabancılarla kol kola, diz dize çalışabiliyorlarsa bunun kapısını aralayan Max Thomae olmuştur. Max, Türkiye'de bulunduğu sürede varolan bilgisiyle yetinmeyip evinde kurduğu araştırma mutfağında boşta kalan bütün zamanlarını Ar-Ge çalışmalarına, yeni teknikler geliştirmeye, yeni lezzetler aramaya harcadı. Temalı yemekleri bugün bile hatırlanmaya değer: Mutfak Dostları'yla yaptığı patates menüsü, zeytinyağlı menüsü, Türk mezeleri gibi temalı yemekleri mutlaka bir kitapta toplanmalı, modern Türk mutfağından söz edilen günümüzde iyi birer örnek olarak kitaplıklarda yerini almalı… Türk mutfak kültürüne sözünü ettiğimiz katkıları nedeniyle Maximilian J. W. Thomae'ye "Gastronomi Emek Ödülü" verilmesi kararı aldık…

(Gastronomi Ödülleri'nin gerekçelerini seçici kurul adına açıklayan jüri başkanı Ahmet Örs'e teşekkür ederiz.)