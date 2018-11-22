Kitaplı kalın

22 Kasım 2018

Tam 37 senedir İstanbul'da kitap fuarı var… 28 senedir derginiz Dünya Kitap her ayın ilk Cuma günü yayınlanıyor… Hiçbir zaman coşkumuzu, heyecanımızı kaybetmedik… İlk sayımızda kitap ekini koltuğumuzun altına alıp fuarda yayıncı dostlarımıza dağıtmıştık, o geleneği 325 sayıdır sürdürüyoruz…

Her kitap fuarına ilk sayımıza hazırlanır gibi hazırlanıyoruz… O zamanlar bir fuar vardı, aradan 325 ay geçti, bugün Diyarbakır'dan Samsun'a, Adana'dan Eskişehir'e Türkiye'nin dört bir yanında fuarlar açılıyor, oralarda yazarlarla, kitap sevdalılarıyla buluşuyoruz… Bu cumartesi günüde TÜYAP Kitap Fuarı'nda olacağız… 9 gün boyunca yüzbinlerce okur, yüzlerce yazarla şenliği yaşayacağız…

Yayıncılık sektörünün artan maliyetler nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığı bu dönemde fuardan ve tabii ki kitapçılardan kitap almak, büyük önem taşıyor… Bakın ne yazmışım Dünya Kitap'ın ilk sayısında: "Yayıncılığın kriz yaşadığı şu günlerde TÜYAP kitap fuarı geçici de olsa bir nefes aldıracak (1991'de de kriz yaşanıyormuş) yayınevlerine. Özellikle edebiyat kitaplarının satışlarının yüzlü rakamlara düşmesi, edebiyatı seven herkeste üzüntü yaratıyordu (neyse ki bugün rakamlar çok daha yüksek). TÜYAP kitap fuarına alışılagelmiş okurun yanı sıra yeni kitap meraklıları da geldiğinden Kasım aylarında kitap satışları biraz daha artar her yıl. Bu sene de yayıncılar yıllık programlarını kitap fuarına göre programladılar (bunca senedir hep böyle). Geri kalan 11 ayda çıkaracakları kadar çok sayıda kitap yayınladılar. Ve yine, sözünü ettiğimiz üzüntünün sevince dönüşeceği bir başlangıç umuduyla başlayacak yarın (o yıl 2 Kasım'dı, bu yıl 10 Kasım).

Yayın dünyasına katkıda bulunmayı amaçlayan gazeteniz Dünya, yazarları, kitapları, yayınevlerini yeni okur kitlelerine tanıtabilme amacıyla elinizde tuttuğunuz bu eki hazırladı (amacımız hep aynı, "yayın dünyasının belleği" olma gayretimiz sürüyor).

Yayıncıların yaşadığı ekonomik krizi bilen Dünya, onların bu sayfalarda yer alan ilanlarına da büyük kolaylıklar sağladı (28 senedir yayıncı dostlarımızla omuz omuzayız). Dünya'nın okur profilini oluşturan büyük çoğunluğu yüksek tahsilli, yabancı dil bilen iş dünyasının insanları bu ekle yoğun işlerinin arasında bir süreyi edebiyata ayırabilecekler (yıllardır yalnız şirketlerini gazeteye abone yapan, bayiden satın aldırtan yöneticiler değil, onlarla aynı ofisi paylaşan binlerde Dünya Kitap okuyor).

Yazar Yaşar Kemal de bu ekin konukları arasında. Yazarın bir günlük yaşantısı hem görüntülendi, hem yazıya döküldü (ilk sayımızın kapağında kucağında kedisi Blondie ile yer alan Yaşar Kemal'in günlük yaşantısına tanıklığımı anlattığım söyleşinin bir benzerini okumadım).

Edebiyat kitaplarının 1950'den sonra okullara girememesini işleyen bir araştırma da ‘Çağdaş Edebiyatla Okul Arasındaki Berlin Duvarı' başlığıyla yine bu ekte yer alıyor (bu, araştırmalarımızın ilkiydi).

(…)

Umarız bu ek, sizi yaşamın streslerinden bir an olsun sıyırıp renkli ve farklı dakikalar geçirmenize neden olsun (aynı dileğimiz bugün de geçerli)."

Daima kitaplı kalın… Kitaplar hiç eksik olmasın raflarınızdan…