Kuzguncuk'un Mahalle'sinde kaybolmuş hikâyeler

Tüm mevzuların birbirine bağlandığı ve kayıp olan isim Aysel ekleniyor öyküye. Çocukluk arkadaşlıkları, İstanbul, Türkiye’de, geçmiş ve günümüzde yaşanan olayların hayatlara yansıması, Boğaz semti insanları, içyüzü tam olarak bilinmeyen yarım kalmış bir aşk hikâyesi.

Geçtiğimiz yıl Yarım isimli romanıyla okurlarla buluşan Alpaslan, okuyucularını Mahalle’ye davet ediyor. “Mahalle yaşanılan şehrin bir parçasını ifade ettiği gibi orada yaşayan insanları da anlatan bir sözcük, bizim onu sahiplendiğimiz kadar onun da bizi sahiplendiği bir yaşam alanı.

Yeni nesle ballandıra ballandıra anlattığımız mahalle arkadaşlıklarıyla, kapıları açık bırakıp gidecek kadar güvenilen komşularla, herkesin birbiri nin yarasına merhem olmaya çalıştığı samimi duygularla yaşanmış bir ütopya” olarak belirtiliyor kitabın açıklamasında. Bu kültür her yerde devam ettirilemiyor olsa da kendini koruyabilmiş ya da günümüz koşullarında yeniden yaratabilmiş özel mahalleler hâlâ var. Bunların ilk akla gelenlerinden biri ise kuşkusuz Kuzguncuk.

Alpaslan, Mahalle ile okurlarını mahallenin sokaklarında dolaştırıyor, mahalle sakinlerinin evlerine, iş yerlerine konuk ediyor ve hepsinden önemlisi bu mahalleden yola çıkıp yakın tarihimizde unutturulmak istenen ne varsa birer birer önümüze seriyor. Mahalle sakinlerinin uzun zamandır haber alamadığı cesur gazeteci Aysel’e dair herkesin söyleyecekleri var ve bunları konuşmak için de Mahalle isimli, her gün birbirinden güzel yemeklerle başka birinin hikâyesine tanık olunan bir mekân.