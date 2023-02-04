Maltın Peşinde: İskoçya Viski Damıtımevleri

Dr. Burkay Adalığ, on yıllık bir dönem içerisinde İskoçya seyahatinden yola çıkarak bölgenin kültürel özelliklerini kapsayan kitabında, seyahatine ait tarih, doğal güzelliklerini anlatan detayları okurlarıyla buluşturuyor.

Maltın Peşinde, tüm bu serüveni hikayeleştirirken milli içkileri viskiyi anlatıyor. Yüzü aşkın tadım notlarının yer aldığı kitabın içerisinde 169 adet damıtımevinin de bilgileri bulunuyor. Eserin ilk bölümünde Harry Potter, Braveheart ve Outlander gibi dizi ve filmler üzerinde İskoçya coğrafyasını açıklıyor.

İkinci bölümde ise Viski nasıl üretilir’i hatırlattıktan sonra İskoçya viski endüstrisini anlatıyor. Adalığ, birbirinden ilginç anılarına sayfalarında yer açıyor ve bahsettiği viski seyahat rotaları ile eserini daha da zenginleştiriyor.

Anı kitabı özelliğini taşıyan Maltın Peşinde ayrıca geniş kapsamlı bir gezi kitabı olduğunu söyleyebiliriz. “The Nose” olarak adlandırılan büyük viski üstadı Richard Paterson’ın kitabın önsözünde “Bu, İskoç Viskilerinin yüreğine ulaşmak için büyük bir heves ve coşkuyla dolu, aydınlatıcı ve akılda kalıcı bir yolculuk. Harika bir tek malt viski yudumlar gibi bu kitabın da içeriğini yudumlamanızı ve tadını çıkarmanızı yürekten tavsiye ediyorum – tutkuyu tadın ve viskilerin harika pırıltısını içinizde hissedin.” diyor.