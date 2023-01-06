Okunması gerekenler
Dünyanın en önemli strateji ve yönetim düşünürlerinden birisi olan Roger Martin, Procter & Gamble, LEGO ve Ford gibi şirketlerin CEO’larına strateji danışmanlığı yaptı.
Yeni Bir Düşünme Yolu: Üstün Yönetim Etkinliği Rehberiniz
A New Way To Think: Your Guide to Superior Management Effectiveness
YAZAR: ROGER L. MARTIN
Konuştuğu hemen hemen her yöneticinin strateji ve faaliyetlerine rehberlik eden bir modeli olduğunu belirtiyor. Bu modellerin otomatikleşme eğiliminde olduğunu ve öyle ki model işe yaramadığında tipik tepkinin modeli daha büyük bir şevkle yeniden uygulamak olduğunu gözlemlediğini ifade ediyor. “Dikkat edin, modelleriniz sizi ele geçirebilir” diyen Roger Martin bu süreçleri zaman zaman makalelerinde paylaşsa da 2022 yılında yayınlanan kitabıyla birlikte kapsamlı bir şekilde aktarıyor. Forbes tarafından “2022 yılının okunması gereken 10 kariyer ve liderlik kitabı” arasında gösterilen kitabın Türkçesi henüz yayınlanmadı. Martin’in yönetsel etkinliğin 14 modelini ortaya koyduğu kitaptan öne çıkan bazı satırlar şöyle:
- Kurumsal fonksiyonların her birinin düzgün bir şekilde işlemesi için net bir stratejileri olması gerekir. Yani strateji sadece üst yönetime bırakılmaz.
- Kendini özel hissetmek, maddi haklardan daha önemlidir. Unutmayın, yönetim felsefelerinden biri, insanlara insan gibi davranmaktır. Bazı durumlarda nasıl davranacağınızı bilemiyorsanız kendinizi yerine koyun. Ne isterdiniz?
- Üst düzey yeteneklere dikkat etmeyi öğrenmek çok önemlidir. Kendilerini geliştirmek için yatırım yapmış ve riskler almış kişilere herkes gibi davranırsanız ve onların istediklerini görmezseniz kaybedersiniz. Bu beklentiler, kibir değildir. Dikkatli olun.
- Organizasyonların yapılması gereken işlere göre değil, projelere göre yeniden düzenlenmesi gerekir. Projeye göre organize olan şirketler gerçekten iyi sonuçlar ede ediyorlar. Herhangi birini, eldeki görev için tasarlanmamış bir organizasyon yapısına sokarsanız, ne kadar yetenekli olursa olsun perişan edersiniz.