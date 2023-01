Okunması gerekenler

Yeni Bir Düşünme Yolu: Üstün Yönetim Etkinliği Rehberiniz

A New Way To Think: Your Guide to Superior Management Effectiveness

YAZAR: ROGER L. MARTIN

Konuştuğu hemen hemen her yöneticinin strateji ve faaliyetlerine rehberlik eden bir modeli olduğunu belirtiyor. Bu modellerin otomatikleşme eğiliminde olduğunu ve öyle ki model işe yaramadığında tipik tepkinin modeli daha büyük bir şevkle yeniden uygulamak olduğunu gözlemlediğini ifade ediyor. “Dikkat edin, modelleriniz sizi ele geçirebilir” diyen Roger Martin bu süreçleri zaman zaman makalelerinde paylaşsa da 2022 yılında yayınlanan kitabıyla birlikte kapsamlı bir şekilde aktarıyor. Forbes tarafından “2022 yılının okunması gereken 10 kariyer ve liderlik kitabı” arasında gösterilen kitabın Türkçesi henüz yayınlanmadı. Martin’in yönetsel etkinliğin 14 modelini ortaya koyduğu kitaptan öne çıkan bazı satırlar şöyle: