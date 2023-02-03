Osmanlılar Fütuhat, İmparatorluk, Avrupa ile İlişkiler

Osmanlılar kitabı tarihin arka penceresinden farklı bir bakış değerlendiriyor. Selçuklu Devleti’nin yıkılışı sonrasında gaza ruhuna dayalı akınlar zamanla tek Osmanoğulları hakimiyetinin ortaya çıkmasına neden olur. Osmanoğulları beyliğinin konum, çevre ve dönem etkileri ile bir devlete dönüşmesini savunan İnalcık başta Bizans, Venedik ve Cenevizlilerin davranışlarının etkileri üzerinde de durur.

“Osmanlı Devleti’nin doğuşu sorunu ile Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu sorunu birbirine karıştırılmamalıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi, Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Balkanlar’da nasıl ve hangi koşullar altında siyasi bir güç durumuna geldiğini inceler. Osmanlı Devleti’nin doğuşu sorunu ise Selçuklu-Bizans uç bölgesinde Osman Gazi’nin liderliği altında siyasi çekirdeğin nasıl ortaya çıktığını açıklamakla ilgilidir.” İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomi, kültür, siyasi yaşam ve medeniyet özelliklerini ayrıntılı olarak inceledi. Arşiv belgeleri ışığında imparatorluğun büyümesini, fetihlerini, devlet sistemini Hristiyan Avrupa ile ilişkilendirerek hazırladığı makalelerinin bir araya getirildiği bir kitabı oluşturuyor.

İnalcık’ın Osmanlıların kuruluş süreci, klasik dönem Osmanlı tarihinde egemenlik kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nda köle emeği, Avrupa’ya verilen ticaret imtiyazları gibi pek çok başlıkta kaleme aldığı Osmanlı’nın kuruluşu ve Avrupa ile ilişkileri konularındaki değerlendirmeleri bu eser aracılığıyla bir kez daha okurlarıyla buluşuyor.