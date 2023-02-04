Para Ağacı, tembel bir çocuğun sonsuz paraya sahip olmasıyla birlikte yaşadığı değişimi hem düşündüren hem de bol bol güldüren bir dille anlatıyor.

Şermin Yaşar, günümüzün en çok konuşulan konularından olan kolay yoldan para kazanma konusunu masaya yatırırken; dostluğun, emeğin, çalışmanın önemini de incelikli bir üslupla işliyor. “Düşünsenize bütün gün yatıyorsunuz. Kitap okumuyor, müzik dinlemiyor, hatta tablete bile bakmıyorsunuz…

Boş boş, sadece yatıyorsunuz. İşte tembel oğlanla tanıştığımda tam olarak bunu yapıyordu. Oyun oynamaya, yemek yemeye, konuşmaya bile üşeniyordu. Annesiyle babası devamlı ondan şikâyet ediyordu. Sonra bir mucize oldu. Tembel oğlan hareket etmeye karar verdi. Ve daha ilk adımında dünyanın en zengin insanı oldu. Sonra da geri yattı. İşte bu hikaye, yattığı yerden gezegenin en çok para kazanan insanı olan tembel oğlanın macerası. Hiçbir şey yapmadan duyup duyabileceğiniz en acayip macerayı yaşadı bu çocuk. Nasıl mı? Hepsini anlatacağım...”diyor Yaşar.