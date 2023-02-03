Rahmi M. Koç Müzesi’nden yeni kitap…

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan külliyatını yeni bir kitap ekledi. Müzenin atmosferi içerinde sergilenen objelerin fotoğrafları da yer alıyor. Müzenin büyüleyici atmosferini yansıtan fotoğraflar, Ali Konyalı ve Tarkan Kutlu imzası taşıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’tan çıkan kitabın, tasarımını Nahide Zarifoğlu, editörlüğünü ise Begüm Kovulmaz üstlendi. Kitap okurlarını müzenin kurucusu Rahmi M. Koç ile yapılan röportaj ile karşılıyor.

Koç, çocuklukta başlayan koleksiyon merakını, Haliç’in değişen ve gelişen yüzünü, Rahmi M. Koç Müzeleri’ni bugünlere nasıl taşıdığını ve Türkiye’de müzeciliğe dair görüşlerini paylaşıyor.

Koç, her yaştan ziyaretçiye hitap eden müzeyle ilgili şunları söylüyor: “Siz hiç müzeden ayrılmamak için ağlayan çocuklar gördünüz mü? Bizde sıkça oluyor. Özünde bir sanayi müzesi olan burasını çocuğa da sevdirdiysek, galiba pek güzel bir iş başarmış oluyoruz. Benim koleksiyon merakımla başlayan ve bir ömür verdiğim çabalarım, şimdi şehrin önemli müzelerinden birisi haline geldi. Bunu görmekten hakikaten mutluyum.”