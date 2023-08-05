Sabri Ülker Vakfı Yayınları sağlık ve beslenme konusunda en güncel bilgileri hedefliyor

Sabri Ülker Vakfının sürdürdüğü çalışmaların bir kolunu yayınları oluşturuyor. Özellikle odaklandıkları sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda kitapları her yaş grubuna hitap eden geniş bir yelpaze de ve bilimsel referansları esas alarak hazırlanıyor. Vakfın yayıncılık ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırma konusundaki çalışmalarını Vakıf Genel Sekreteri Selen Tokcan’dan öğrendik.

Sabri Ülker Vakfı Yayınlarının kurulma amacından bahseder misiniz?

Sabri Ülker Vakfı olarak, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir gelecek inşa etme misyonuyla bugüne kadar çok sayıda önemli proje ve etkinliğe imza attık. Bu projelerden birisi de ülkemizde sağlık ve beslenme alışkanlıklarına dair her yaşa hitap edebilecek kaynak ihtiyacını düşünerek hayata geçirdiğimiz Sabri Ülker Vakfı Yayınları oldu. 2019 yılından bu yana gençlerin ve çocukların doğru bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla pek çok yeni kitabın basımını gerçekleştirdiğimiz Sabri Ülker Vakfı Yayınları ile çocukların severek okuyacağı, okurken bilimsel verilerle desteklenmiş bilgiler edinecekleri dünyanın dört bir yanından faydalı kitapları dilimize kazandırıyor ve okuyucularla buluşturuyoruz.

Sabri Ülker Vakfı’nın çok çeşitli kategorilerde yayınları bulunuyor. Bunlardan bahseder misiniz?

Sabri Ülker Vakfı Yayınları ile çocuk kitapları, akademik ve popüler bilim kategorilerinde yurt içi ve yurt dışından referans çalışmaların basımını gerçekleştiriyoruz. Murat Ülker’den geniş bir çerçevede tavsiyeler içeren “Hayatın İpuçları” serisinin 4. kitabı kısa süre önce raflarda yerini aldı. Ayrıca, bilim serisi altında yayımlanan “Kötü Tavsiye”, “Bilim İletişimi”, “Yemek Savaşları”, “Son Kullanma Tarihi” yine bu yılın öne çıkanları oldu. Amerikan Psikoloji Derneği tarafından hazırlanan serilerimiz ile de çocuklara bilimsel çerçevede duygu yönetimi konusunda destek olmaya çalışıyoruz.

Yayınlarınızı seçerken dikkat ettiğiniz kriterler nelerdir?

Kitaplarımızı seçerken kişilere doğru bilgiyi ulaştırmasına ve gerçekten faydası olmasına önem veriyoruz. Öte yandan özellikle çocuk yayıncılığı noktasında çocukların hem sevdiği hem de onlarda farkındalık yaratacak kitapları tercih ediyoruz. Anneler bu kitapları ellerine alıp karıştırdıklarında çocuklarının o kitaba ihtiyacı olup olmadığını, sevip sevmediğini biliyorlar. Çocuk yayıncılığında bu duyarlılığı yakalamak çok önemli. Sabri Ülker Vakfı, Şok marketlerin büyük desteğini de arkasına alarak bu alanda başarıyı yakalıyor çünkü çok geniş bir kitleye ulaşma şansını elde ediyor. Popüler bilim başlığı altında ise özellikle beslenme alanında çok sıklıkla tartışılan konuları gündeme alan, bilimsel yaklaşımları bu gündem etrafında toparlayan referans nitelikte güncel eserleri de Türkçeleştiriyoruz. Bu alanda çok sayıda eser olmasına karşın bilimsel içerik yoksunluğu var. Sabri Ülker Vakfı Yayınları tamamen bilimsel referansları esas aldığından dolayı önemli bir açığı kapatıyoruz.

Geniş bir hedef kitleye sahip

Sabri Ülker Vakfı Yayınları tüm topluma hitap eden kitaplar üzerinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Amacımız; genç, yaşlı, çocuk herkesin doğru bilgiye erişimini sağlamak.

Vakfın kaç adet kitabı yayınlandı günümüze dek ve okuyucuya nerelerden ulaşıyorsunuz, Şok Marketlerde deki satışınızdan da bahseder misiniz?

Sabri Ülker Vakfı Yayınları olarak bugüne kadar yetişkin ve çocuk kitabı olarak toplamda 74 kitap/set yayınladık. Şok Marketlerde ki çalışmamızdan bahsedecek olursak; Geride bıraktığımız dört yıl içerisinde en önemli erişim kanalımız elbette Şok Marketler oldu. 2023 yılının ilk yarısında Şok marketlerde toplam 800 bin adet çocuk kitabı satıldı. Çocuk kitaplarımızın hepsini tüm Türkiye genelindeki Şok Marketlerde bulmak mümkün. Ayrıca çok kısa bir sürede, farklı kategorilerde binlerce kitabın basımını sağlayarak 10 milyon okuyucuya ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.

Yayınevi olarak özellikle izinden gittiğiniz bir mottonuz var mı?

Sabri Ülker Vakfı olarak hayata geçirdiğimiz projelerimizde hedefimiz her zaman toplumu sağlık ve beslenme konusunda en güncel ve en doğru bilimsel bilgilerle buluşturmak, çocuklara-yeni nesle ulaşmak ve onlara en doğru kaynakları sunmak oldu. Buradan hareketle de çocuklara kitap sevgisi aşılamak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, çocuklara yönelik doğru kitap seçiminde ebeveynlere destek olmak adına hayata geçirdiğimiz çalışmalarımıza yön vermeye devam edeceğiz.

Sabri Ülker yayınlarının gelecek planları nelerdir öğrenebilir miyiz?

Sabri Ülker Vakfı Yayınları, Şubat 2022’de Adana Mimar Kemal İlkokulu’nda Sabri Ülker Vakfı Yayınları Kütüphanesini açtı. Önümüzdeki dönemde de farklı okullarda kütüphaneler açarak daha çok çocuğun kitapla tanışmasını, kitap ödünç alma alışkanlığı kazanmasını ve zengin bir kitap içeriğine erişim sağlamasını hedefliyoruz.